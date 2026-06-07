Στην Κωνσταντινούπολη βρίσκεται τις τελευταίες ώρες η Νατάσα Θεοδωρίδου, καθώς ετοιμάζεται για μία από τις πιο ξεχωριστές εμφανίσεις της στο εξωτερικό. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια ταξίδεψε στην Πόλη για τη μεγάλη συναυλία που δίνει το βράδυ της Κυριακής, έχοντας στο πλευρό της τον άνθρωπο που τα τελευταία χρόνια αποτελεί σημαντικό κομμάτι της ζωής της, τον σύντροφό της, Γιάννη Καρυπίδη.

Η Νατάσα Θεοδωρίδου, που διανύει μία ιδιαίτερα δημιουργική και επιτυχημένη περίοδο τόσο σε επαγγελματικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο, φαίνεται πως επέλεξε να συνδυάσει τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις με λίγες στιγμές χαλάρωσης και ξεγνοιασιάς στην ιστορική πόλη της Τουρκίας.

Στο πλευρό της βρέθηκε ο Γιάννης Καρυπίδης, με τον οποίο διατηρεί σχέση εδώ και περίπου ενάμιση χρόνο. Παρότι και οι δύο έχουν επιλέξει να κρατούν χαμηλούς τόνους όσον αφορά την προσωπική τους ζωή, το τελευταίο διάστημα δεν κρύβουν πλέον την ευτυχία τους, πραγματοποιώντας όλο και πιο συχνά κοινές δημόσιες εμφανίσεις.

Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους στην Κωνσταντινούπολη, το ζευγάρι βρέθηκε μαζί με αγαπημένους φίλους, απολαμβάνοντας βόλτες και στιγμές χαλάρωσης πριν από τη μεγάλη συναυλία της τραγουδίστριας. Ανάμεσα στην παρέα ήταν και ο Πάνος Κατσαρίδης με τον Κώστα Τσουρό, οι οποίοι μοιράστηκαν στιγμιότυπα από την κοινή τους έξοδο στα social media.

Μάλιστα, μία από τις φωτογραφίες που δημοσιεύθηκαν τράβηξε αμέσως το ενδιαφέρον των διαδικτυακών φίλων της τραγουδίστριας, καθώς σε αυτή η Νατάσα Θεοδωρίδου και ο Γιάννης Καρυπίδης ποζάρουν χαμογελαστοί δίπλα στους φίλους τους, δείχνοντας πιο άνετοι και ευτυχισμένοι από ποτέ.

Υπενθυμίζεται ότι στις αρχές Μαΐου το ζευγάρι είχε πραγματοποιήσει την πρώτη επίσημη κοινή δημόσια εμφάνισή του. Η Νατάσα Θεοδωρίδου και ο Γιάννης Καρυπίδης βρέθηκαν στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, στην έκθεση «EROS» της Μαρίνας Βερνίκου και της CREAID, επιλέγοντας για πρώτη φορά να φωτογραφηθούν μαζί σε δημόσια εκδήλωση.

Η εμφάνισή τους τότε είχε συζητηθεί ιδιαίτερα, καθώς μέχρι εκείνη τη στιγμή απέφευγαν τις κοινές φωτογραφίες και τις δημόσιες τοποθετήσεις για τη σχέση τους. Ωστόσο, η απόφασή τους να ποζάρουν μαζί μπροστά στους φωτογράφους έδειξε ότι πλέον δεν έχουν λόγο να κρύβουν τον έρωτά τους.

Όπως φαίνεται, η σχέση της Νατάσας Θεοδωρίδου με τον επιχειρηματία εξελίσσεται με τον καλύτερο τρόπο. Οι δυο τους μοιράζονται όμορφες στιγμές, ταξιδεύουν συχνά και απολαμβάνουν ο ένας τη συντροφιά του άλλου, κρατώντας πάντα μια ισορροπία ανάμεσα στην προσωπική και την επαγγελματική τους ζωή.

Το ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη ήταν μια ακόμη ευκαιρία για το ζευγάρι να περάσει ποιοτικό χρόνο μαζί, με φόντο μία από τις πιο γοητευτικές πόλεις του κόσμου, λίγο πριν η Νατάσα Θεοδωρίδου ανέβει στη σκηνή για να συναντήσει το κοινό της σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά.

