Κόνι Μεταξά: Σε ποιους και γιατί ζήτησε να κάνουμε... cancel;

«Για ποιο λόγο στηρίζετε αυτή την αηδία; Ξεκινάω κίνημα», είπε

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Δείτε το βίντεο που πόσταρε η Κόνι Μεταξά

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Κόνι Μεταξά εξέφρασε την αντίθεσή της στη χρήση τραγουδιών που δημιουργούνται με Τεχνητή Νοημοσύνη μέσω Instagram.
  • Κατήγγειλε ότι άκουγε μουσική AI σε παραλία και κάλεσε τους DJs να στηρίξουν την καλλιτεχνική δουλειά.
  • Ζήτησε από τους DJs να σταματήσουν να παίζουν AI τραγούδια, προειδοποιώντας για την ομοιομορφία στη μουσική σκηνή.
  • Η τοποθέτησή της αναδεικνύει τη συζήτηση γύρω από την Τεχνητή Νοημοσύνη στη μουσική και τα όρια της χρήσης της.

Την έντονη αντίδρασή της για τη χρήση τραγουδιών που δημιουργούνται με Τεχνητή Νοημοσύνη εξέφρασε η Κόνι Μεταξά μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, το μεσημέρι της Πέμπτης.

Κόνι Μεταξά: Σε ποιους και γιατί ζήτησε να κάνουμε... cancel;

Η τραγουδίστρια, ενώ βρισκόταν σε παραλία, κατήγγειλε ότι για αρκετή ώρα άκουγε μουσική φτιαγμένη με AI και απηύθυνε δημόσιο μήνυμα προς τους DJs να στηρίξουν την καλλιτεχνική δουλειά.

Στο βίντεο που ανέβασε, η Κόνι Μεταξά εξήγησε τι προκάλεσε την ενόχλησή της και έθεσε ανοιχτά το ζήτημα της αναπαραγωγής τέτοιων κομματιών σε χώρους ψυχαγωγίας.

Κόνι Μεταξά: Σε ποιους και γιατί ζήτησε να κάνουμε... cancel;

Όπως είπε: «Λοιπόν, είμαι σε μια παραλία και παίζει εδώ και 15 λεπτά τραγούδια AI. Ξεκινάω κίνημα οι DJ να σταματήσουνε να παίζουνε AI τραγούδια, να στηρίζετε τη δουλειά μας, γιατί άμα δεν βγάζουμε εμείς τραγούδια, θα παίζετε μόνο AI και όλοι οι DJ θα είναι ίδιοι. Και για ποιο λόγο οι DJ παίζετε AI τραγούδια και στηρίζετε αυτή την αηδία;»

Η τοποθέτηση της Κόνι Μεταξά έρχεται να αναδείξει τη συζήτηση που έχει ανοίξει γύρω από την Τεχνητή Νοημοσύνη στη μουσική και τα όρια της χρήσης της στην ψυχαγωγία, με αφορμή μια προσωπική εμπειρία που η ίδια επέλεξε να μοιραστεί δημόσια.

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