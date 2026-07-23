Renault και Dacia: Νέα καταστήματα σε Πειραιά και Κερατσίνι

Η εταιρεία «Κυριακούδης ΑΕ» αναβαθμίζει την παρουσία της ως επίσημο μέλος του δικτύου εξουσιοδοτημένων διανομέων και επισκευαστών της Grand Automotive Hellas, με δύο νέα καταστήματα Renault & Dacia, στον Πειραιά και το Κερατσίνι αντίστοιχα, που υιοθετούν τη σύγχρονη εταιρική ταυτότητα των μαρκών.

Η εταιρεία Κυριακούδης ΑΕ έχει διαδρομή στο χώρο του αυτοκινήτου από το 1981, όταν τα αδέρφια Γιώργος και Γιάννης Κυριακούδης ξεκίνησαν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα, αρχικά με εμπορία μοτοσυκλετών και από το 1989 και μετά στο χώρο του αυτοκινήτου.

Το 1991 έγινε το πρώτο μεγάλο βήμα μπαίνοντας στον χώρο της επίσημης αντιπροσώπευσης αυτοκινήτων, με τη δημιουργία μίας κάθετης ολοκληρωμένης μονάδας με τμήμα πωλήσεων καινούριων και μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, καθώς και με ένα πολύ ισχυρό τμήμα after sales, με σύγχρονο συνεργείο και φανο-βαφείο, αλλά και με άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό. Το 2020 ξεκίνησε η επιτυχημένη συνεργασία με τις Renault και Dacia.

Το νέο κατάστημα της Renault στον Πειραιά βρίσκεται στην οδό Θηβών 97. Ο εκθεσιακός χώρος απλώνεται σε έκταση 350 τ.μ με άνετο χώρο στάθμευσης, ενώ είναι σχεδιασμένος με βάση τα σύγχρονα πρότυπα εταιρικής ταυτότητας της μάρκας. Μέσα ο πελάτης έχει την ευκαιρία να ζήσει την εμπειρία Renault, έτσι όπως μόνο μια εταιρία όπως η «Κυριακούδης ΑΕ» έχει το υπόβαθρο και την εμπειρία να προσφέρει. Το συνεργείο της εταιρείας βρίσκεται σε ένα ιδιόκτητο τετραώροφο κτίριο συνολικού εμβαδού 1.400 τμ., με ξεχωριστό τμήμα φανο-βαφείου και εμπορίας ανταλλακτικών. Προτεραιότητα ανέκαθεν ήταν η σωστή εξυπηρέτηση και η παροχή μία ολοκληρωμένης εμπειρίας στην απόκτηση καινούριου αυτοκινήτου, καθώς και η παροχή άμεσης εξυπηρέτησης στο συνεργείο.

Ένα ακόμα μεγάλο βήμα αναβάθμισης, για την Κυριακούδης ΑΕ, έγινε με τη δημιουργία ενός ακόμα showroom αποκλειστικά για Dacia στο Κερατσίνι, επί της οδού Γρ. Λαμπράκη 407. Ο εν λόγω εκθεσιακός χώρος αποτελεί ένα από τα πρώτα καταστήματα στην Ελλάδα που είναι αφιερωμένα αποκλειστικά στη Dacia, υπογραμμίζοντας τη δυναμική και τον ξεχωριστό χαρακτήρα της μάρκας . Ο εκθεσιακός χώρος των 150τμ. υιοθετεί και αυτός τα νέα πρότυπα εταιρικής ταυτότητας Dacia, με minimal φιλοσοφία σχεδιασμού.

Με τη συνεισφορά της Κυριακούδης ΑΕ, η σύγχρονη και πλούσια γκάμα μοντέλων Renault και Dacia, με πιο πρόσφατες προσθήκες τα νέα Renault Twingo & R4 E-Tech electric, που πλαισιώνονται από τα Renault 5 E-Tech electric, το νέο Renault Clio, τα Captur, Symbioz, Austral & Rafale, αλλά και το νέο Dacia Sandero, δίπλα στα Duster, Bigster και Jogger, θα αναδειχθεί με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο, ισχυροποιώντας περαιτέρω τη θέση των μαρκών στην ελληνική αγορά.