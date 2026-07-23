Με μια ανάρτηση στο Instagram, η Ζέτα Δούκα αναφέρθηκε στην επέτειο των οκτώ ετών από τη φονική πυρκαγιά στο Μάτι, τιμώντας τη μνήμη των νεκρών και επαναλαμβάνοντας ότι θα βρεθεί ξανά στην περιοχή. Η ηθοποιός δημοσίευσε φωτογραφία που είχε τραβήξει η ίδια στις 24 Ιουλίου 2018, μία ημέρα μετά την καταστροφή, στέλνοντας μήνυμα για τα 104 θύματα και για το αίτημα δικαίωσης που, όπως υπογραμμίζεται, παραμένει ανοιχτό.

Στο story που ανάρτησε, έγραψε: «Αυτή τη φωτογραφία την τράβηξα στις 24-7-18, μια μέρα μετά το ολοκαύτωμα στο Μάτι. 8 χρόνια μετά, θα είμαι και πάλι εκεί για να τιμήσουμε τη μνήμη των 104+ θυμάτων που ζητούν ακόμη δικαίωση…».

Η ανάρτηση συνδέεται με τη συμπλήρωση οκτώ ετών από την τραγωδία της 23ης Ιουλίου 2018, όταν η πυρκαγιά που ξέσπασε κοντά στο Νταού Πεντέλης εξαπλώθηκε προς τον Νέο Βουτζά και το Μάτι, αφήνοντας πίσω 104 νεκρούς, τραυματίες και εκτεταμένες καταστροφές.

Η ανάρτηση της Ζέτας Δούκα για την επέτειο στο Μάτι

Η φωτογραφία που επέλεξε να δημοσιεύσει η Ζέτα Δούκα τραβήχτηκε, όπως σημείωσε η ίδια, την επόμενη ημέρα της φονικής φωτιάς. Η εικόνα αποτυπώνει το καμένο τοπίο στο Μάτι, από μια ημέρα που η περιοχή μετρούσε ήδη τις συνέπειες μιας από τις πιο βαριές τραγωδίες των τελευταίων δεκαετιών στην Ελλάδα.

Τι συνέβη στο Μάτι στις 23 Ιουλίου 2018

Η τραγωδία σημειώθηκε στις 23 Ιουλίου 2018. Η φωτιά ξέσπασε στην περιοχή Νταού Πεντέλης και, με τη συνδρομή ισχυρών ανέμων, επεκτάθηκε μέσα σε λίγα λεπτά προς τον Νέο Βουτζά και το Μάτι.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρατίθενται στα δημοσιεύματα, κάτοικοι και παραθεριστές εγκλωβίστηκαν, ενώ πολλοί κατευθύνθηκαν προς τη θάλασσα αναζητώντας τρόπο διαφυγής. Ο απολογισμός ήταν 104 νεκροί, δεκάδες ή εκατοντάδες τραυματίες κατά τις επιμέρους αναφορές των πηγών, κατεστραμμένα σπίτια και μια καταστροφή που παραμένει χαραγμένη στη συλλογική μνήμη.

Στο υλικό που παρατέθηκε για την επέτειο περιλαμβάνεται και η φράση: «Δεν ήταν απλώς μια φωτιά. Ήταν η 23η Ιουλίου 2018. Ήταν ζωές, οικογένειες, όνειρα. Το Μάτι δεν είναι μια επέτειος ούτε μια ημερομηνία στο ημερολόγιο. Είναι μια πληγή που παραμένει ανοιχτή, μια κραυγή για δικαιοσύνη που δε δικαιώθηκε ποτέ».