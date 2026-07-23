Συνελήφθη ο ιατροδικαστής Χανίων για κακούργημα

Κατηγορείται ότι παραποιούσε εξετάσεις - Χειροπέδες και σε δικηγόρο

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Συνελήφθη ο ιατροδικαστής Χανίων για κακουργηματικές πράξεις κατ' εξακολούθηση, στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης.
  • Μαζί του συνελήφθη γνωστός δικηγόρος και άλλοι τρεις, συμπεριλαμβανομένου καθηγητή και υπαλλήλου της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας.
  • Οι κατηγορίες αφορούν παραποίηση εργαστηριακών εξετάσεων που χρησιμοποιήθηκαν σε ποινικές υποθέσεις.
  • Περίπου 30 άτομα αναμένονται να αντιμετωπίσουν κατηγορίες, συνδεόμενα με την υπόθεση της «μαφίας των Χανίων».
  • Η έρευνα συνεχίζεται με στόχο την αποκάλυψη του τρόπου αλλοίωσης των ευρημάτων.

Σοκ έχει προκαλέσει στην Κρήτη η σύλληψη του ιατροδικαστή Χανίων της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Κρήτης, στο πλαίσιο μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του zarpanews.gr, ο ιατροδικαστής συνελήφθη το πρωί της Πέμπτης, έπειτα από πολύμηνη έρευνα της Ασφάλειας και κατόπιν εντάλματος σύλληψης για κακουργηματικές πράξεις κατ' εξακολούθηση.

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Η σχετική δικογραφία είναι κακουργηματικού χαρακτήρα και αναμένεται να διαβιβαστεί στην αρμόδια Εισαγγελία Πρωτοδικών.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, εκτός από τον ιατροδικαστή έχει συλληφθεί και γνωστός δικηγόρος από τα Χανιά, ο οποίος φέρεται να χειριζόταν ποινικές υποθέσεις στις οποίες, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, χρησιμοποιήθηκαν παραποιημένες εργαστηριακές εξετάσεις.

Οι εξετάσεις αυτές, σύμφωνα με το δημοσίευμα, δεν αφορούσαν νεκρούς αλλά κατηγορούμενους σε ποινικές υποθέσεις.

Παράλληλα, συνελήφθη ένας καθηγητής και διευθυντής εργαστηρίου, καθώς και υπάλληλος της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Κρήτης, ο οποίος εργαζόταν σε εργαστηριακό πόστο και φέρεται να είχε εμπλοκή στην αλλοίωση των αποτελεσμάτων.

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Την ίδια ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει προσαχθεί και ακόμη ένα άτομο, το οποίο φέρεται να είναι τοξικολόγος σε εργαστήριο της Κρήτης. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι κατηγορείται επίσης για αλλοίωση αποτελεσμάτων.

Μέχρι στιγμής, συνολικά πέντε άτομα έχουν συλληφθεί ή προσαχθεί στο πλαίσιο της επιχείρησης, ανάμεσά τους και δικηγόροι. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, περίπου 30 άτομα αναμένεται να βρεθούν αντιμέτωπα με κατηγορίες.

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Οι Αρχές εξετάζουν τον τρόπο με τον οποίο φέρεται να αλλοιώνονταν εργαστηριακά ευρήματα, καθώς και το κατά πόσο αυτά χρησιμοποιήθηκαν σε δικαστικές διαδικασίες με στόχο να επηρεαστεί η εξέλιξη ποινικών υποθέσεων.

Η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις από την Ελληνική Αστυνομία και τις δικαστικές Αρχές.

Όπως αναφέρεται, όλοι φέρονται να συνδέονται με την υπόθεση της λεγόμενης «μαφίας των Χανίων», που εξαρθρώθηκε το περασμένο καλοκαίρι του 2025 έπειτα από πολύμηνη και συντονισμένη επιχείρηση της Ελληνικής Αστυνομίας.

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Η οργάνωση, σύμφωνα με τα στοιχεία που είχαν γίνει τότε γνωστά, είχε αναπτύξει εκτεταμένη παράνομη δραστηριότητα, η οποία περιελάμβανε διακίνηση ναρκωτικών, παράνομη κατοχή και διακίνηση όπλων, εκβιασμούς, αλλά και παρεμβάσεις σε αγοραπωλησίες οικοπέδων.

Κατά την εξάρθρωσή της, οι αστυνομικές Αρχές είχαν αναφέρει ότι ηγετικό ρόλο φέρονταν να έχουν δύο αδέλφια, γνωστά στον ξενοδοχειακό κλάδο της Κρήτης, τα οποία διαχειρίζονταν πολυτελείς ξενοδοχειακές μονάδες.

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