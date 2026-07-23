Τι έλεγε πριν από ένα χρόνο στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» η μητέρα της Μυρτώς για την κατάσταση της υγείας της - Βίντεο αρχείου

Μια συγκλονιστική εξομολόγηση έκανε η μητέρα της Μυρτώς, που το καλοκαίρι του 2012, έπεσε θύμα βάναυσης επίθεσης κατά τη διάρκεια των διακοπών της με την οικογένειά της στην Πάρο, σε ηλικία μόλις 15 ετών.

Με αφορμή τη συμπλήρωση 14 ετών από την ημέρα που η ζωή της κόρης της άλλαξε για πάντα, η μητέρα της Μυρτώς προχώρησε σε μια μακροσκελή ανάρτηση, περιγράφοντας τον καθημερινό αγώνα που δίνει δίπλα της, αλλά και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι με κινητικές αναπηρίες στην Ελλάδα.

Στην ανάρτησή της στα social media, η μητέρα της Μυρτώς, μίλησε για τον πόνο, την οργή, την επιμονή αλλά και την αγάπη που τη βοηθούν να συνεχίζει.

«22 Ιουλίου 2012 – 22 Ιουλίου 2026. 14 χρόνια. Πώς πέρασαν; Δεν το χωράει το μυαλό μου», έγραψε χαρακτηριστικά, τονίζοντας πως ο χρόνος μπορεί να περνά γρήγορα, αλλά οι άσχημες μνήμες δεν φεύγουν ποτέ από το μυαλό της.

«Όταν αρχίζω να θυμάμαι τις λεπτομέρειες όλων αυτών των χρόνων ταράζομαι, τρομάζω και πονάω ξανά και ξανά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η μητέρα της Μυρτώς περιέγραψε με συγκλονιστικό τρόπο τη νέα πραγματικότητα της κόρης της, αλλά και τη δική της ζωή δίπλα της.

«Ξεγελάω τον εαυτό μου λέγοντάς του “η ζωή συνεχίζεται” όταν σε βλέπω να γελάς, αλλά όταν κοιτάω τους ανθρώπους γύρω μου ξέρω ότι για εσένα η ζωή είναι ακίνητη καθηλωμένη στο αναπηρικό αμαξίδιο, σιωπηλή από ένα στόμα που δεν μιλά αλλά κραυγάζει και μαζί με εσένα και η δική μου ζωή, γιατί είμαστε ένα τώρα πια.», σημείωσε.

Στην ανάρτησή της, η μητέρα της Μυρτώς αναφέρθηκε και στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά τα άτομα με κινητικές αναπηρίες, τονίζοντας ότι η κοινωνία δεν είναι ακόμη επαρκώς προετοιμασμένη ώστε να τους προσφέρει ίσες ευκαιρίες.

Όπως σημείωσε, προσπαθεί να δίνει στην κόρη της όσο περισσότερες εικόνες και εμπειρίες μπορεί, να βγαίνουν έξω και να επισκέπτονται μέρη που θα μπορούσαν να της προσφέρουν χαρά.

Ωστόσο, όπως υπογράμμισε, η πραγματικότητα συχνά είναι δύσκολη λόγω της έλλειψης προσβασιμότητας.

«Δεν έχουμε μάθει ακόμη να δίνουμε χώρο και να σεβόμαστε τους κινητικά ανάπηρους ανθρώπους», έγραψε.

Η μητέρα της Μυρτώς τόνισε πως δεν πρόκειται να σταματήσει να αγωνίζεται για τα δικαιώματα της κόρης της και όλων των ανθρώπων με αναπηρία.

«Εγώ όμως αρνούμαι να συμβιβαστώ σε αυτό που ένα ΤΕΡΑΣ επέβαλλε με το έτσι θέλω στη ζωή σου, στη ζωή μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, εξέφρασε την έντονη αντίδρασή της σε σχόλια ανθρώπων που, όπως είπε, κρίνουν χωρίς να γνωρίζουν την καθημερινότητα μιας οικογένειας που ζει με την αναπηρία.

«Καλύτερα να σωπαίνουν και να ευχαριστούν τον Θεό που είναι καλά», σημείωσε και πρόσθεσε:

«Δεν θέλω τσάι και συμπάθεια. Δεν ζητώ να μπουν στα παπούτσια μου. Δεν θέλω τον δήθεν οίκτο τους. Εμείς θα περπατάμε μαζί, θα γελάμε μαζί και θα προσπαθήσουμε να χαιρόμαστε ό,τι μπορούμε. Λίγα; Λίγα. Αυτό μπορούμε, αυτό μας έμεινε».

Ολόκληρη η ανάρτηση της μητέρας της Μυρτώς:

«22 Ιουλίου 2012 – 22 Ιουλίου 2026

14 χρόνια

Πως πέρασαν? Δεν το χωράει το μυαλό μου

Κυλάει ο χρόνος σαν νερό, και αναρωτιέμαι πως φεύγει τόσο γρήγορα? Αλλά από την άλλη όταν αρχίζω να θυμάμαι τις λεπτομέρειες όλων αυτών των χρόνων ταράζομαι τρομαζω και πονάω ξανά και ξανά.Είναι τόσες πολλές οι δύσκολες στιγμές , οι στιγμές απόγνωσης, πόνου φόβου για το άγνωστο, απόγνωσης, θυμού, οργής υπομονής επιμονης που δεν περιγραφονινται σε λίγες γραμμές. Ξεγελάω τον εαυτό μου λέγοντας του η ζωή συνεχίζεται όταν σε βλέπω να γελάς, αλλά όταν κοιτάω τους ανθρώπους γύρω μου ξέρω ότι για εσένα η ζωή είναι ακίνητη καθηλωμένη στο αναπηρικό αμαξίδιο, σιωπηλή από ένα στόμα που δεν μιλά αλλά κραυγάζει και μαζί με εσένα και η δική μου ζωή, γιατί είμαστε ένα τώρα πια.

Οταν με ρωτούν τι κάνει η Μυρτω λέω πάντα μια χαρά, σταθερά οπως ηταν, γιατί δεν θέλω να περιγράψω αυτό που κανείς δεν μπορεί να καταλάβει, αυτό που δεν φαίνεται γιατί είναι κλεισμένο βαθιά στην ψυχή και το μυαλό. Μονο όποιος ζει κάτι ανάλογο καταλαβαίνει.

Δεν κατηγορώ κανένα γιατί είναι απόλυτα φυσικό ότι συμβαίνει κοντα μας όσο και αν συμπάσχουμε όσο και αν στεναχωρηθούμε να ειναι κάτι περαστικό για όλους πέρα από αυτόν που το ζει κάθε μέρα, κάθε ώρα κάθε λεπτό. Η γιαγιά μου έλεγε όταν κλείνει η πόρτα του σπιτιού σου μένεις μόνος.

Γι αυτό δεν μιλάω δεν αναλύω…γιατί δεν υπάρχει λόγος… δεν θα άλλαζε κάτι….

Η πραγματηκοτητα είναι εδώ, είναι μέσα σου ,μέσα μου και μόνο.

Προσπαθώ όσο γίνεται να σου δίνω εικόνες, να βγαίνουμε έξω συχνά να σε πηγαίνω οπου νομίζω ότι θα χαρείς,παρ ολο που είναι δύσκολο για την χώρα που ζούμε, γιατί δεν έχουμε μάθει ακόμη να δίνουμε χώρο και να σεβόμαστε τους κινητικά ανάπηρους ανθρώπους. Δεν βαριέσαι κάποτε θα μάθουν και εδώ τα ίσα δικαιώματα …..μέχρι τότε θα σπρώχνω με όλη την δύναμη μου το καρότσι σου, θα σε σηκώνω όσο και αν αυτό διαλύει την μέση μου, για να σε πηγαίνω όπου υπάρχει πρόσβαση…. ελπίζοντας να πάρεις λίγη ευχαρίστηση, λίγη χαρά, να σε δω να γελάς.

Θα παλεύω γι αυτά τα δικαιώματα που υπάρχουν στα χαρτιά και υλοποιούνται κατ εξαίρεση επειδή είναι η Μυρτω, αφού παλέψω, αφού φωνάξω, αφού τρέξω, αφού εξαντληθω….

Τελευταία άκουσα και αυτό: “Μα όλα σε αυτήν συμβαίνουν ?” Οχι μην απατάστε . Συμβαίνουν σε κάθε κινητικά ανάπηρο άτομο, μόνο που κάποιοι μπορεί να είναι κουρασμένοι για να αντιδράσουν, μη έχοντας άλλα ψυχικά αποθέματα , αντιμέτωποι με την δύσκολη καθημερινότητα τους, ή να έχουν παραιτηθεί αφού εξαντλήθηκαν.

Εγώ όμως αρνούμαι να συμβιβαστώ σε αυτό που ένα ΤΕΡΑΣ επέβαλλε με το έτσι θέλω στην ζωή σου, στην ζωή μου… είναι το άδικο που δεν αποδέχομαι που δεν συμβιβάζομαι

Ισως αυτός ο θυμός αυτή η οργή που θαφτηκαν βαθειά μέσα μου εκεινη την νύχτα της 22 Ιουλίου και όλες τις άλλες που ακολούθησαν μέσα στην απόγνωση και την αβεβαιότητα των πρώτων ημερών, και δεν φαίνονται πλέον, να με ωθούν να θέλω να τα βάλω με Θεούς και διαμονές της ελληνικής δύσκολης πραγματηκοτητας και όλους αυτούς που βιάζονται να κρίνουν ενώ θα ήταν καλύτερα να σωπαίνουν , να κάνουν τον σταυρό τους και να ευχαριστούν τον Θεό που είναι καλά, και να φροντίσουν να μην φτάνουν στα αυτιά μου αυτές οι ερωτήσεις από την άνετη θέση του καναπέ τους γιατί με θυμώνουν ακόμη περισσότερο.….

Δεν ζήτησα τίποτε από κανένα, δεν μου πρόσφεραν τίποτε που να θυμάμαι. Δεν θέλω τσάι και απάθεια. Δεν ζητώ να μπουν στα παπούτσια μου. Δεν θέλω τον δήθεν οίκτο τους, ιδίως αυτό το σιχαίνομαι κυριολεκτικά . Βαδίζω μόνη μου και απολογούμαι στον εαυτό μου και σε σένα. Αντιθέτως οι λίγοι που με βοήθησαν και ακόμη λιγότεροι που με βοηθούν ( ξέρουν αυτοί) δεν κάνουν τέτοιες ερωτήσεις.

Εμείς θα περπατάμε μαζί, θα γελάμε μαζί και θα προσπαθήσουμε να χαιρόμαστε ότι μπορούμε.

Λίγα? Λίγα. Αυτό μπορούμε αυτό μας έμεινε.

Και θα ελπίζουμε σε ένα μέλλον που η επιστήμη ίσως φέρει κάτι …..

Σ αγαπώ τόσο πολύ Μυρτω μου».