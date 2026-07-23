Ευρυδίκη Βαλαβάνη: «Χαρακτηρίστηκα τσόκαρο και βλήμα»

Τι συνέβη σε δημόσιο πάρκινγκ

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Ένα απρόοπτο περιστατικό που της συνέβη σε δημοτικό πάρκινγκ θέλησε να μοιραστεί η Ευρυδίκη Βαλαβάνη στα social media.

Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Μόνη με τον γιο της - Η... μαρτυρική πρώτη νύχτα!

Όπως ανέφερε η αθλητικογράφος σε ανάρτησή της στο Instagram, μία γυναίκα τής ζήτησε να μετακινήσει το αυτοκίνητό της από το σημείο όπου το είχε σταθμεύσει, υποστηρίζοντας ότι δεν επιτρεπόταν να βρίσκεται εκεί. Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη τότε, εξήγησε πως επρόκειτο για δημόσιο δημοτικό πάρκινγκ και αποφάσισε να μην κάνει αυτό που της έλεγε η γυναίκα αυτή και να μην απομακρύνει το όχημά της.

Σύμφωνα με όσα έγραψε, η απόφασή της αυτή είχε ως αποτέλεσμα να δεχτεί υβριστικούς χαρακτηρισμούς από την εν λόγω γυναίκα. Η δημοσιογράφος επέλεξε να αντιμετωπίσει το περιστατικό με χιούμορ, δημοσιεύοντας ένα χαρακτηριστικό στιγμιότυπο με φόντο τη θάλασσα.

«Αφιερωμένο στην εκνευριστική κακιόλα “κυρία” που χθες μου ζήτησε να πάρω το αμάξι μου από εκεί που το πάρκαρα, γιατί δεν επιτρέπεται! Να σημειωθεί πως το parking είναι δημόσιο δημοτικό parking! Μαντέψτε ποια δεν κούνησε το αμάξι. Κι αυτός ήταν ο λόγος να χαρακτηριστώ μ@λ@κισμένο, τσόκαρο & βλήμα! Σήμερα συναντηθήκαμε ξανά! Πάρκαρα ακριβώς στην ίδια θέση με χθες! Αλλά σήμερα της έστειλα φιλάκια! Θεωρείτε πως τα βρήκαμε; Γίναμε φίλες;» έγραψε στην ανάρτησή της η Ευρυδίκη Βαλαβάνη.

ΒΑΛΑΒΑΝΗ

Οι δυο τους συναντήθηκαν ξανά την επόμενη ημέρα, όταν η Ευρυδίκη Βαλαβάνη στάθμευσε το αυτοκίνητό της ακριβώς στην ίδια θέση.

«Σήμερα συναντηθήκαμε ξανά. Πάρκαρα ακριβώς στην ίδια θέση με χθες, αλλά σήμερα της έστειλα φιλάκια. Θεωρείτε πως τα βρήκαμε; Γίναμε φίλες;», συμπλήρωσε με σαρκαστική διάθεση.

Πριν από μερικές ημέρες, η Ευρυδίκη Βαλαβάνη και ο Γρηγόρης Μόργκαν βάφτισαν τον μονάκριβο γιο τους, ο οποίος πήρε δύο ονόματα: Ιάσονας – Παναγιώτης.

ΒΑΛΑΒΑΝΗ

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ΕΥΡΥΔΙΚΗ ΒΑΛΑΒΑΝΗ
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