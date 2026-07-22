Βασίλης Μπισμπίκης σε Δέσποινα Βανδή: «Χρόνια σου πολλά, άγγελέ μου»

Η τρυφερή φωτογραφία με αφορμή τα γενέθλια της γνωστής τραγουδίστριας

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Celebrities & Gossip Νεα
Βασίλης Μπισμπίκης για Δέσποινα Βανδη: «Είμαι το ίδιο "καψούρης" και ερωτευμένος - Μου λείπει και... ξαφνιάζομαι κάθε φορά που τη βλέπω» / Βίντεο: Mega

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Δέσποινα Βανδή γιορτάζει τα γενέθλιά της σήμερα (22/07).
  • Ο σύντροφός της, Βασίλης Μπισμπίκης, της ευχήθηκε δημόσια μέσω Instagram με τρυφερή λεζάντα.
  • Το ζευγάρι ζει έναν απόλυτο έρωτα και το δείχνει με δημόσιες εμφανίσεις και στιγμιότυπα στα social media.
  • Αυτή την καλοκαιρινή περίοδο συνδυάζουν επαγγελματικές υποχρεώσεις με εξορμήσεις και διακοπές στην Κρήτη.
  • Μοιράζονται συχνά φωτογραφίες από τις διακοπές τους, αποδεικνύοντας την αγάπη τους.

Ξεχωριστή είναι η σημερινή ημέρα (22/07) για τη Δέσποινα Βανδή, καθώς η αγαπημένη τραγουδίστρια έχει τα γενέθλιά της! Από νωρίς το πρωί, το τηλέφωνο και τα social media της τραγουδίστριας «πήραν φωτιά», με φίλους, συνεργάτες και θαυμαστές να κατακλύζουν το προφίλ της με τις πιο θερμές ευχές.

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Από τις δημόσιες ευχές δεν θα μπορούσε, φυσικά, να λείπει ο σύντροφός της, Βασίλης Μπισμπίκης. Ο γνωστός ηθοποιός και σκηνοθέτης δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μια πανέμορφη κοινή τους φωτογραφία, συνοδεύοντάς τη με μια λιτή αλλά απόλυτα συναισθηματική λεζάντα:

«Χρόνια σου πολλά, άγγελέ μου», έγραψε χαρακτηριστικά, λιώνοντας τις καρδιές των ακολούθων τους!

«Χρόνια σου πολλά, άγγελέ μου», έγραψε χαρακτηριστικά, λιώνοντας τις καρδιές των ακολούθων τους!

 

Η ανάρτηση του Βασίλη Μπισμπίκη 

Η Δέσποινα Βανδή και ο Βασίλης Μπισμπίκης ζουν τον απόλυτο έρωτα και δεν διστάζουν να το δείχνουν σε κάθε ευκαιρία, είτε με τις κοινές δημόσιες εμφανίσεις τους είτε μέσα από τρυφερά στιγμιότυπα στα social media. Τα τελευταία χρόνια έχουν βρει την απόλυτη ισορροπία, αποτελώντας στήριγμα ο ένας για τον άλλον σε κάθε τους βήμα - τόσο στα προσωπικά όσο και στα επαγγελματικά.

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Το φετινό καλοκαίρι τους βρήκε ξανά με μια βαλίτσα στο χέρι! Το ερωτευμένο ζευγάρι συνδυάζει τις επαγγελματικές υποχρεώσεις και τις περιοδείες της τραγουδίστριας με μικρές εξορμήσεις χαλάρωσης, ξεκλέβοντας πάντα χρόνο για βουτιές μακριά από την αθηναϊκή ρουτίνα.

Παράλληλα, δεν παραλείπουν να μοιράζονται συχνά με τους διαδικτυακούς τους φίλους αυθόρμητα κλικ από τις διακοπές τους στην αγαπημένη τους Κρήτη, αποδεικνύοντας πως είναι πιο ερωτευμένοι από ποτέ!

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ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΒΑΝΔΗ
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ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΙΣΜΠΙΚΗΣ
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