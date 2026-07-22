Μαίρη Λίντα: «Θα σε παντρευτώ όταν φτάσεις μέχρι τον ώμο μου»

Η υπόσχεση του Μανώλη Χιώτη κι ο παράφορος έρωτας που έγραψε ιστορία!

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Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: Facebook/ Mary Linda - Μαίρη Λίντα, ΜΗΧΑΝΗ του ΧΡΟΝΟΥ
Μαίρη Λίντα μέσα από το Γηροκομείο: «Ο Χιώτης ήταν το έτερόν μου ήμισυ» / Βίντεο: «Αλήθειες με τη Ζήνα»

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Μαίρη Λίντα απεβίωσε σε ηλικία 90 ετών, αφήνοντας πίσω της σημαντική μουσική κληρονομιά.
  • Η σχέση της με τον Μανώλη Χιώτη υπήρξε θρυλική και καθόρισε τη ζωή της.
  • Ο Χιώτης της είχε υποσχεθεί ότι θα την παντρευτεί όταν φτάσει μέχρι τον ώμο του.
  • Μετά από χρόνια, το 1954, ο Χιώτης ζήτησε το χέρι της, αφού είχε χωρίσει.
  • Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 1959 και παρέμεινε μαζί μέχρι το 1966.

Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο προκάλεσε η είδηση πως η Μαίρη Λίντα έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 90 ετών. Η σπουδαία ερμηνεύτρια άφησε πίσω της μια τεράστια μουσική παρακαταθήκη, όμως η ζωή της σημαδεύτηκε ανεξίτηλα από ένα από τα πιο θρυλικά και παθιασμένα romance της ελληνικής showbiz: τη σχέση της με τον Μανώλη Χιώτη.

Πέθανε η Μαίρη Λίντα σε ηλικία 90 ετών

«Θα σε παντρευτώ όταν φτάσεις μέχρι τον ώμο μου»

Όλα ξεκίνησαν όταν η Μαίρη Λίντα, παιδί ακόμα, δούλευε δίπλα στον ήδη επιτυχημένο μουσικό στο κέντρο «Πίγκαλς». Αν και εκείνος ήταν αρκετά μεγαλύτερός της, η μικρή Μαίρη τον ερωτεύτηκε κεραυνοβόλα.

Ένα βράδυ μετά το πρόγραμμα, ενώ εκείνη έτρωγε με τη μητέρα της, ο Χιώτης «γρατζουνούσε» το μπουζούκι του παραδίπλα και τη ρώτησε ποιο τραγούδι ήθελε να της αφιερώσει.

«Την "Αραμπέλα"», του απάντησε εκείνη. «Θα σ’ το πω, αλλά θέλω να μου πεις ότι μ’ αγαπάς!», είπε ο Χιώτης με αυθορμητισμό, όπως θα μιλούσε σε κάθε παιδί. «Σας αγαπάω!», αποκρίθηκε σαστισμένη. «Όχι έτσι! Θα μου πεις "σ’ αγαπώ"!» «Σ’ αγαπώ», ψιθύρισε η μικρή Μαίρη, για να λάβει μια υπόσχεση που δεν θα ξεχνούσε ποτέ: «Ωραία! Κι εγώ σου υπόσχομαι πως, όταν φτάσεις μέχρι τον ώμο μου, θα σε παντρευτώ!»

Από εκείνη τη μέρα, η Μαίρη Λίντα ζούσε μόνο για τη στιγμή που θα πήγαινε στο μαγαζί. Μάλιστα, κάθε φορά που άλλαζε στο καμαρίνι, ο Χιώτης της φώναζε περιπαικτικά από την πόρτα «Αραμπάς περνά;», κι όταν εκείνη απαντούσε «Περνά!», έμπαινε μέσα για να αφήσει το παλτό και τη ρεπούμπλικά του.

Η απογοήτευση, ο γάμος του Χιώτη και η... εξαφάνιση!

Η παιδική της καρδιά, όμως, ράγισε απότομα όταν ένα μεσημέρι η μητέρα της την ενημέρωσε πως ο Μανώλης Χιώτης παντρεύεται τη Ζωή Γρυπάρη (με την οποία απέκτησε αργότερα δύο παιδιά).

Πληγωμένη και νευριασμένη, η νεαρή τραγουδίστρια άλλαξε τελείως συμπεριφορά:

  • Στο «Πίγκαλς» δεν του έδινε πλέον καμία σημασία.
  • Όταν εκείνος επισκεπτόταν το σπίτι της για να πιει ούζο με τον πατέρα της, εκείνη φρόντιζε να εξαφανίζεται για να μην τον δει!

Μαίρη Λίντα: Ο φόνος της μητέρας της, η κόρη της & ο χωρισμός με τον Χιώτη

Η πρόταση γάμου στην «Κομπαρσίτα» που άλλαξε τα πάντα

Το 1954, η 19χρονη πλέον Μαίρη Λίντα ήταν μια πανέμορφη, ώριμη γυναίκα που εμφανιζόταν στην «Κομπαρσίτα» δίπλα στη Ζωζώ Σαπουτζάκη, τον Μιχάλη Σογιούλ και τον Ίκαρο.

Πριν από μια εμφάνισή της, σε ένα καλλιτεχνικό στέκι της εποχής, συνάντησε ξανά τον Μανώλη Χιώτη. Εκείνος, βλέποντάς την αλλαγμένη και εντυπωσιακή, την πλησίασε αμέσως:

«Θυμάσαι τι σου είχα πει πριν από λίγα χρόνια; Πως άμα φτάσεις μέχρι τον ώμο μου, θα σε παντρευτώ. Ε, λοιπόν, ήρθε η ώρα να σε ζητήσω από τον μπαμπά σου!».

«Μα τι είν’ αυτά που λες; Εσύ είσαι παντρεμένος!», διαμαρτυρήθηκε εκείνη.

«Δεν είμαι πια! Αλήθεια σου λέω, ψέματα θα σου πω;»

Ο Χιώτης την ακολούθησε με ταξί στην «Κομπαρσίτα» και δεν έφυγε λεπτό από το μαγαζί. Όταν τελείωσε το πρόγραμμά της, κάθισαν μαζί και η Μαίρη Λίντα του εξομολογήθηκε πως υπήρξε ο πρώτος της παιδικός, πλατωνικός έρωτας.

Το πρωινό προξενιό & η συγκινητική εξομολόγηση

Το ίδιο κιόλας πρωί, οι δυο τους πήγαν στο σπίτι της και ξύπνησαν τον πατέρα της, με τον Χιώτη να περνά κατευθείαν στο ψητό:

«Μπαρμπα-Αλέκο, καλημέρα. Κοίταξε, εγώ αγαπώ την κόρη σου και θέλω να την κάνω γυναίκα μου. Έχεις καμιά αντίρρηση;» «Μα τι λες, βρε Μανώλη μου; Αφού εσύ είσαι παντρεμένος!», είπε ο πατέρας της σαστισμένος. «Δεν είμαι, κυρ Αλέκο, εδώ και κάμποσο καιρό. Αν με θέλεις για γιο σου, δώσε μας την ευχή σου. Εγώ θα είμαι για τη Μαίρη και άντρας και πατέρας και προστάτης. Τα πάντα! Συμφωνείς;» «Αν συμφωνεί η Μαίρη, που ξέρω πόσο σ’ αγαπά και πόσο έχει κλάψει για σένα, εγώ δεν θα φέρω αντίρρηση», ήταν η απάντηση του πατέρα της.

Από εκείνη τη μέρα έγιναν αχώριστοι. Έμειναν αρχικά σε ξενοδοχείο και στη συνέχεια νοίκιασαν το δικό τους διαμέρισμα. Η ίδια η Μαίρη Λίντα είχε εξομολογηθεί αργότερα για εκείνη την περίοδο:

«Επιτέλους, ήμουνα σ’ ένα δικό μου σπίτι, με τον άντρα που αγαπούσα. Αν και καλλιτέχνης, ζούσα τ’ όνειρο μιας μικροαστής κοπέλας. Και αυτό μου άρεσε πολύ. Γιατί ποτέ δεν συνειδητοποίησα το μέγεθος της επιτυχίας μου. Πότε δεν αισθάνθηκα διαφορετική από μια οποιαδήποτε γυναίκα, που ζει και βιώνει έναν έρωτα δίπλα σ’ έναν άντρα που έχει επιλέξει η ίδια».

Το εμβληματικό ζευγάρι ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου στις 23 Απριλίου 1959, γράφοντας χρυσές σελίδες στο ελληνικό τραγούδι, μέχρι τους τίτλους τέλους που έπεσαν στη κοινή τους πορεία το 1966.

Με πληροφορίες από “Μαίρη Λίντα Μανώλης Χιώτης. «Περασμένες μου αγάπες»”. Μάκης Δελαπόρτας. Εκδόσεις: Ορφέας

 

 


 

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