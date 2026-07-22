«Τα παιδιά ενός κατώτερου Θεού» για 2η χρονιά στο Θέατρο ΑΛΦΑ

Από 26 Σεπτεμβρίου, Σάββατο και Κυριακή σε σκηνοθεσία Δημοσθένη Παπαδόπολου

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Τα Παιδιά Ενός Κατώτερου Θεού
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Γιατί τα όμορφα πράγματα γεννιούνται στη σιωπή.

Το πολυβραβευμένο θεατρικό έργο του Μαρκ Μέντοφ «Τα Παιδιά ενός Κατώτερου Θεού» που άφησε ανεξίτηλο το σημάδι του στην ιστορία του θεάτρου και του κινηματογράφου ανεβαίνει για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Άλφα Ληναίος Φωτίου.

Η σκηνική διασκευή και σκηνοθεσία του έργου ανήκει στον Δημοσθένη Παπαδόπουλο, ο οποίος προσεγγίζει με ιδιαίτερη ευαισθησία το έργο αυτό που θίγει την έννοια της διαφορετικότητας, της επικοινωνίας και της ανθρώπινης ανάγκης για σύνδεση. 

«Τα παιδιά ενός κατώτερου Θεού» για 2η χρονιά στο Θέατρο ΑΛΦΑ

Στους δύο πρωταγωνιστικούς ρόλους η Ευσταθία Τσαπαρέλη και ο Πάρης Θωμόπουλο. Εκπροσωπούν δύο εντελώς διαφορετικούς κόσμους που αγωνίζονται να γεφυρώσουν τις κοινωνικές και προσωπικές τους αντιφάσεις. Η παραγωγή είναι του Τάσου Ιορδανίδη.

ΤΟ ΕΡΓΟ

«Τα παιδιά ενός κατώτερου Θεού» για 2η χρονιά στο Θέατρο ΑΛΦΑ

«Τα Παιδιά ενός Κατώτερου Θεού» θεωρήθηκε σαν έργο “επαναστατικό”, καθώς ανέτρεψε τα ταμπού και τις προκαταλήψεις γύρω από τα άτομα με κώφωση φέρνοντας στην επιφάνεια τη δύναμη των ανθρώπινων σχέσεων, ανεξαρτήτως των περιορισμών που μπορεί να επιβάλλει η κοινωνία. 

Η υπόθεση του έργου ακολουθεί τη σχέση ενός δασκάλου που αναλαμβάνει να διδάξει σε ένα σχολείο κωφών, και μιας πρώην μαθήτριας του σχολείου, η οποία τώρα εργάζεται ως καθαρίστρια. Εκείνη έχει συνειδητά επιλέξει να μην διαβάζει τα χείλη και να ζει απομονωμένη, αποφεύγοντας κάθε επικοινωνία με τον έξω κόσμο. Εκείνος, βλέποντας την περίπτωσή της ως «επαγγελματική πρόκληση», προσπαθεί να τη βοηθήσει να ξεπεράσει τα τραύματα του παρελθόντος της. Μέσα από τις διαφορές τους, αναπτύσσεται μία ιστορία αγάπης, γεμάτη ένταση και συναισθηματικές συγκρούσεις. 

«Τα παιδιά ενός κατώτερου Θεού» για 2η χρονιά στο Θέατρο ΑΛΦΑ

Το «Τα Παιδιά ενός Κατώτερου Θεού» είναι μια αφήγηση γεμάτη συναισθηματική ένταση, που φέρνει στην επιφάνεια τις αλήθειες των ανθρώπινων σχέσεων. Μέσα από αυτή την τρυφερή αλλά και σκληρή ιστορία, το έργο μας καλεί να επανεκτιμήσουμε την έννοια της αγάπης, της επικοινωνίας και της αληθινής σύνδεσης, υπερβαίνοντας τις προκαταλήψεις και τα κοινωνικά στερεότυπα.

Τα ανεβάσματα του έργου:

Αμέσως μετά την πρεμιέρα του στο Μπρόντγουεϊ το 1979, το έργο γνώρισε μεγάλη επιτυχία. Το 1980, η παραγωγή του έργου απέσπασε το βραβείο Tony για το Καλύτερο Θεατρικό Έργο, καθώς και πολλά άλλα βραβεία, και  γίνεται αμέσως σημείο αναφοράς για την παρουσίαση των κωφών ατόμων στο θέατρο και την αποδόμηση των κοινωνικών στερεοτύπων γύρω από αυτούς. 

Η παράσταση ανέβηκε σε πολλά θέατρα παγκοσμίως, με την κάθε εκδοχή να φέρνει τη δική της διάσταση στην ιστορία, επισημαίνοντας τις πολιτισμικές και κοινωνικές διαφορές ανάλογα με τον τόπο. Στην Ελλάδα έχει γράψει ιστορία η παράσταση του 1981 με την Έλλη Λαμπέτη και τον Λευτέρη Βογιατζή σε σκηνοθεσία του Παντελή Βούλγαρη. Το 2015 ανέβηκε στο θέατρο Βεάκη από τον Γιάννη Βούρο με συμπρωταγωνίστρια την Πέγκυ Τρικαλιώτη. Ήταν η χρονιά που το έργο έγινε ευρύτερα γνωστό στο αθηναϊκό κοινό και γρήγορα έγινε επιτυχία.

«Τα παιδιά ενός κατώτερου Θεού» για 2η χρονιά στο Θέατρο ΑΛΦΑ

Το έργο «Τα παιδιά ενός κατώτερου Θεού» μεταφέρθηκε στον κινηματογράφο το 1986 σε σκηνοθεσία της Ράντα Χέινς, με την Μάρλι Μάτλιν και τον Ουίλιαμ Χαρτ στους πρωταγωνιστικούς ρόλους. Πέρα από το γεγονός ότι θεωρείται ένα από τα πιο όμορφα love story, χάρισε στην Μάρλι Μάτλιν στα 21 της χρόνια το Όσκαρ δεύτερου γυναικείου ρόλου και έτσι έγινε η πρώτη κωφή ηθοποιός, η οποία τιμήθηκε με τη συγκεκριμένη διάκριση.

«Τα παιδιά ενός κατώτερου Θεού» για 2η χρονιά στο Θέατρο ΑΛΦΑ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σκηνοθεσία – απόδοση κειμένου: Δημοσθένης Παπαδόπουλος
Φωτισμοί: Σάκης Μπιρμπίλης
Βοηθός σκηνοθέτη: Λίνα Μπότη
Φωτογραφίες: Χάρης Γερμανίδης & Χρήστος Καρτέρης
Trailer: Χρήστος Καρτέρης
Διδασκαλίας Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας: Αρτεμησία Παντελάκη, σε συνεργασία με την Άννα Λιάκου (Διερμηνέας ΕΝΓ)
Επικοινωνία: Μαρίκα Αρβανιτοπούλου | Art Ensemble
Παραγωγή: Τάσος Ιορδανίδης

Παίζουν: Ευσταθία Τσαπαρέλη, Πάρης Θωμόπουλος, Άντρια Ράπτη, Μιχάλης Γεωργακόπουλος, Δημήτρης Δεληγιάννης, Σοφία Σίμου

«Τα παιδιά ενός κατώτερου Θεού» για 2η χρονιά στο Θέατρο ΑΛΦΑ

INFO

Θέατρο Άλφα Ληναίος Φωτίου
28ης Οκτωβρίου (Πατησίων) 37 & Στουρνάρα 51 Αθήνα | Τηλ.: 210 520 18 28 
Διάρκεια: 90 λεπτά

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ:

Σάββατο 26/9 & 3/10 | Ώρα: 21:00
Κυριακή 27/9 & 4/10 | Ώρα: 19:30
Από 10 Οκτωβρίου 
κάθε Σάββατο στις 18:00 & κάθε Κυριακή στις 17:00

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=rUENqBlphrg
Spot: https://www.youtube.com/watch?v=2Iz16oYMvIg

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

Στο ταμείο του θέατρου

Online προπώληση: «Τα Παιδιά ενός Κατώτερου Θεού» | More.com
Τιμές εισιτηρίων: €20.00 κανονικό | €15.00 φοιτητικό, άνω των 65, εκπαιδευτικοί | €10.00 άνεργοι, ΑμεΑ, παιδιά
 

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