Φεστιβάλ «Διαδρομές στη Μάρπησσα»-«Κόρες» 28, 29 & 30 Αυγούστου 2026

Με δωρεάν είσοδο σε όλες τις δράσεις της τριήμερης εκδήλωσης

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Από τις Κόρες των Κυκλάδων αντλεί έμπνευση το 16ο φεστιβάλ «Διαδρομές στη Μάρπησσα» που θα πραγματοποιηθεί φέτος στις 28, 29 και 30 Αυγούστου 2026, στον παραδοσιακό οικισμό Μάρπησσα της Πάρου.
 
Ακολουθώντας μία διαδρομή διαφορετικών γυναικείων αποτυπωμάτων, το φεστιβάλ θέτει ερωτήματα γύρω από το πλέγμα σχέσεων που ξεδιπλώνεται μέσα από τη μνήμη και τις παραδοσιακές πρακτικές. Με αφηγήσεις που γεννούν σύγχρονους προβληματισμούς, το 16ο φεστιβάλ «Διαδρομές στη Μάρπησσα» επιχειρεί να δημιουργήσει έναν ζωντανό διάλογο, φωτίζοντας την έννοια της συνέχειας και τις μεταβολές της γυναικείας παρουσίας στον τόπο.

marpissa

Θεματικοί σταθμοί, εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά σε συνεργασία με το Μουσείο Ηρακλειδών και το Ίδρυμα Θεοχαράκη, workshop δραματοθεραπείας και εικαστικής έκφρασης εμπνευσμένο από το έργο της Clarissa Pinkola Estés «Γυναίκες που τρέχουν με τους λύκους», έκθεση σύγχρονης τέχνης με την επιμέλεια της Δέσποινας Ζευκιλή, προβολή του ντοκιμαντέρ «Αναπαραστάσεις», επισκέψεις σε μουσεία και παραδοσιακά σπίτια του χωριού, ψηφιακές περιηγήσεις και μια σειρά από βιωματικές δράσεις, θα μας βοηθήσουν να σκιαγραφήσουμε τα πορτρέτα γυναικών των Κυκλάδων και να ακούσουμε τις ιστορίες τους - ακόμα κι αυτές που δεν ειπώθηκαν.

Ένα μουσικό αφιέρωμα στον Μάνο Χατζιδάκι από την Ορχήστρα των Κυκλάδων, μία συναυλία με τη Μαρία Παπαγεωργίου κι ένα παραδοσιακό νησιώτικο γλέντι με τον Νίκο Οικονομίδη και την Κυριακή Σπανού θα κλείσουν μουσικά τις τρεις μέρες του φεστιβάλ.

Με έμπνευση το χωριό, συντροφιά τους κατοίκους και στόχο τη δράση… ελάτε να περπατήσουμε και φέτος μαζί στη Μάρπησσα!

Παρασκευή 28, Σάββατο 29 και Κυριακή 30 Αυγούστου 2026
Μάρπησσα, Πάρος
Η είσοδος είναι ελεύθερη σε όλες τις εκδηλώσεις
stimarpissa.gr | Fb: RoutesinMarpissa | Instagram:@stimarpissa

Διοργάνωση: Διαδρομές στη Μάρπησσα
Συνδιοργάνωση: Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Δήμος Πάρου 
Μεγάλοι Χορηγoi: Avant Mar, Blue Star Ferries, Cosmote
 

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