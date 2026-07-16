Το Σάββατο που μας πέρασε ζήσαμε μια πολυσυλλεκτική, χρωματιστή φεστιβαλική μέρα σε ρυθμούς ρέγκε, psychedelic funk και electro, συνδυασμένους με ανατολίτικες μελωδίες! Ο καλύτερος δυνατός συνδυασμός για να απογειώσει αυτόν τον μουσικό διάλογο ήταν οι τρεις μπάντες που ήρθαν και έδεσαν ιδανικά μεταξύ τους.

Φωτογραφία Εύα Ζαμπετάκη

Νωρίς νωρίς μας ζέσταναν οι ψυχεδελικοί BALTHVS, με την αιθέρια Johanna να δίνει τον παλμό παίζοντας το μπάσο της, ταξιδεύοντάς μας νοητά ως την άκρη του κόσμου, με όχημα το κοχύλι που φορούσε για μπλούζα!

Φωτογραφία Εύα Ζαμπετάκη

Λίγο μετά, οι The Wailers απέτισαν φόρο τιμής στον αξέχαστο Bob Marley και γέμισαν την Πλατεία Νερού με ρέγκε, πολιτικοποιημένους ρυθμούς, ενώ ο ήλιος έδυε στα αριστερά μας!

Φωτογραφία Εύα Ζαμπετάκη

Headliners της βραδιάς ήταν οι Thievery Corporation, αγαπημένοι καλεσμένοι του Release αλλά και ολόκληρης της Ελλάδας. Ο Rob Garza και η «συμμορία» αυτού και του Eric Hilton απέδειξαν για άλλη μια φορά τη διαχρονικότητα ενός από τα πρώτα συγκροτήματα που ενώνουν εδώ και 30 χρόνια τόσο περίτεχνα την Trip Hop και την acid jazz με ανατολίτικα όργανα όπως το σιτάρ, πλέκοντας μελωδίες και ρυθμούς σε ένα μουσικό σύμπαν που αντέχει στον χρόνο.

Φωτογραφία Εύα Ζαμπετάκη

One love!

Φωτογραφία Εύα Ζαμπετάκη

Φωτογραφία Εύα Ζαμπετάκη

Φωτογραφία Εύα Ζαμπετάκη