The BaltVs, Wailers και Thievery Corporation ξεσήκωσαν την Πλατεία Νερού

Ένας φοβερός μουσικός συνδυασμός γεμάτος ένταση, παλμό και νοσταλγία

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Πηγή: Κείμενο - Φωτογραφίες: Εύα Ζαμπετάκη
The BaltVs, Wailers και Thievery Corporation
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Το Σάββατο που μας πέρασε ζήσαμε μια πολυσυλλεκτική, χρωματιστή φεστιβαλική μέρα σε ρυθμούς ρέγκε, psychedelic funk και electro, συνδυασμένους με ανατολίτικες μελωδίες! Ο καλύτερος δυνατός συνδυασμός για να απογειώσει αυτόν τον μουσικό διάλογο ήταν οι τρεις μπάντες που ήρθαν και έδεσαν ιδανικά μεταξύ τους. 

release

Φωτογραφία Εύα Ζαμπετάκη

Νωρίς νωρίς μας ζέσταναν οι ψυχεδελικοί BALTHVS, με την αιθέρια Johanna να δίνει τον παλμό παίζοντας το μπάσο της, ταξιδεύοντάς μας νοητά ως την άκρη του κόσμου, με όχημα το κοχύλι που φορούσε για μπλούζα! 

wailers

Φωτογραφία Εύα Ζαμπετάκη

Λίγο μετά, οι The Wailers απέτισαν φόρο τιμής στον αξέχαστο Bob Marley και γέμισαν την Πλατεία Νερού με ρέγκε, πολιτικοποιημένους ρυθμούς, ενώ ο ήλιος έδυε στα αριστερά μας!

thievery

Φωτογραφία Εύα Ζαμπετάκη

Headliners της βραδιάς ήταν οι Thievery Corporation, αγαπημένοι καλεσμένοι του Release αλλά και ολόκληρης της Ελλάδας. Ο Rob Garza και η «συμμορία» αυτού και του Eric Hilton απέδειξαν για άλλη μια φορά τη διαχρονικότητα ενός από τα πρώτα συγκροτήματα που ενώνουν εδώ και 30 χρόνια τόσο περίτεχνα την Trip Hop και την acid jazz με ανατολίτικα όργανα όπως το σιτάρ, πλέκοντας μελωδίες και ρυθμούς σε ένα μουσικό σύμπαν που αντέχει στον χρόνο. 

thievery

Φωτογραφία Εύα Ζαμπετάκη

One love!

release

Φωτογραφία Εύα Ζαμπετάκη

release

Φωτογραφία Εύα Ζαμπετάκη

 

release

Φωτογραφία Εύα Ζαμπετάκη

 

release

Φωτογραφία Εύα Ζαμπετάκη
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