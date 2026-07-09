Τα Καλογεράκια στον Κήπο του Μεγάρου την Τετάρτη 15 Ιουλίου

Μαζί τους στη σκηνή η Νεφέλη Φασούλη και η stand up κωμικός Μελίνα Κόλλια

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Ο Μιχάλης και ο Παντελής Καλογεράκης έρχονται στον Κήπο του Μεγάρου την Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 21:00 — δύο δίδυμοι αδελφοί από το Ηράκλειο της Κρήτης που από τα 16 τους χρόνια μελοποιούν ποιητικό λόγο και έχουν καταφέρει κάτι σπάνιο: να φέρουν ξανά την ποίηση στις μουσικές σκηνές, με τρόπο ζωντανό, απλό και χαρούμενο.

Με χιούμορ, τρυφερότητα, ένταση και ρομαντισμό, ισορροπούν ανάμεσα στην αφήγηση και το τραγούδι, ανάμεσα στο προσωπικό και το συλλογικό. Μαζί τους στη σκηνή η Νεφέλη Φασούλη και η stand up κωμικός Μελίνα Κόλλια — μια παρέα που υπόσχεται να μας κάνει να γελάσουμε, να συγκινηθούμε και να «χαθούμε» για λίγο, δημιουργώντας παρέα μια νέα εμπειρία.

kalogerakia

Το πρόγραμμα ξετυλίγει τη δισκογραφική τους ιστορία από το 2015 ως τα Παραμύθια της Μελπομένης — περνώντας από την Κατερίνα Γώγου και τον Μιχάλη Γκανά, από την καθαρεύουσα στην αργκό, από τα ρεμπέτικα στα λαϊκά. Όλα παιγμένα με συνέπεια, τρέλα και βαθιά αγάπη.

Στη συναυλία του Κήπου του Μεγάρου υπάρχει και κάτι επιπλέον: για πρώτη φορά ζωντανά, το κοινό θα ακούσει τη ΓΚΟΛΦΩ, τον νέο δίσκο που κυκλοφόρησε τον φετινό Μάιο, εμπνευσμένο από το έργο του Σπυρίδωνα Περεσιάδη, με νοσταλγία, χιούμορ, μπουζούκι και κλαρίνο.

Συμπαραγωγή: Μέγαρο Μουσικής Αθηνών & Prospero

Συντελεστές
ΚΙΘΑΡΑ, ΣΥΝΘΕΣΗ, ΕΡΜΗΝΕΙΑ Μιχάλης Καλογεράκης
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Παντελής Καλογεράκης

Άγης Παπαπαναγιώτου: Μπάσο
Θανάσης Τσακιράκης: τύμπανα
Αλέξης Στενάκης: κλαρίνο
Στράτος Γκρίντζαλης: μπουζούκι
Βασίλης Παναγιωτόπουλος: πλήκτρα, τρομπόνι

ΗΧΟΣ Θάνος Καλέας
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΦΩΤΙΣΜΩΝ Περικλής Μαθιέλλης
STAND UP COMEDY Μελίνα Κόλλια

Συμμετέχει η Νεφέλη Φασούλη

Βρείτε πληροφορίες για τη συναυλία, στην ιστοσελίδα του Μεγάρου: https://www.megaron.gr/event/ta-kalogerakia-ston-kipo-tou-megarou-mousikis/

Δείτε εδώ το τρέιλερ της εκδήλωσης

Οι εκδηλώσεις στον Κήπο του Μεγάρου πραγματοποιούνται με τη χορηγία της MOTOROIL

Τιμή εισιτηρίου | 15 € (γενική είσοδος)

Εισιτήρια
210 72 82 333
www.megaron.gr 

Πληροφορίες 
http://www.megaron.gr 
https://www.facebook.com/megaron.gr   
https://www.instagram.com/megaron_athens/  
https://www.youtube.com/user/AthensConcertHall
 

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