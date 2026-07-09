Αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου πραγματοποίησε μαχητικό αεροσκάφος F-16 λόγω ένδειξης για βλάβη.
«Αφήστε τα όλα, έξω!»: Αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους στο Ελ. Βενιζέλος
Το μαχητικό της Πολεμικής Αεροπορίας είχε απογειωθεί από την 116η Πτέρυγα Μάχης στον Άραξο και συμμετείχε σε άσκηση, όταν εμφανίστηκε ένδειξη για φωτιά, με αποτέλεσμα ο πιλότος να πραγματοποιήσει με επιτυχία αναγκαστική προσγείωση.
Τηρήθηκαν όλα τα μέτρα ασφαλείας και ο χειριστής του F-16 είναι καλά στην υγεία του. Eπί τόπου έσπευσαν πυροσβεστικά οχήματα.Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.