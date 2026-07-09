Αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου πραγματοποίησε μαχητικό αεροσκάφος F-16 λόγω ένδειξης για βλάβη.

Το μαχητικό της Πολεμικής Αεροπορίας είχε απογειωθεί από την 116η Πτέρυγα Μάχης στον Άραξο και συμμετείχε σε άσκηση, όταν εμφανίστηκε ένδειξη για φωτιά, με αποτέλεσμα ο πιλότος να πραγματοποιήσει με επιτυχία αναγκαστική προσγείωση.

Τηρήθηκαν όλα τα μέτρα ασφαλείας και ο χειριστής του F-16 είναι καλά στην υγεία του. Eπί τόπου έσπευσαν πυροσβεστικά οχήματα.