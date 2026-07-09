Όταν η θερμοκρασία ανεβαίνει και η ζέστη γίνεται σχεδόν αποπνικτική, δεν θέλεις να φορέσεις τίποτα άλλο από ένα φρέσκο, δροσερό, αέρινο φόρεμα που θα σε αγκαλιάσει διακριτικά χωρίς να σε περιορίσει.

Από βαμβακερά φορέματα που επιτρέπουν στο δέρμα να αναπνέει, μέχρι μίντι σχέδια από ποπλίνα με cut-outs που χαρίζουν επιπλέον αίσθηση δροσιάς και λινά μάξι φορέματα ιδανικά για κάθε καλοκαιρινή απόδραση, αυτές είναι οι σιλουέτες που θα πρωταγωνιστήσουν στην γκαρνταρόμπα μας μέχρι το τέλος του καλοκαιριού.

Η επιλογή που ακολουθεί συγκεντρώνει τα φορέματα που αξίζουν μια θέση στην καλοκαιρινή γκαρνταρόμπα, με σχέδια που παραμένουν δροσερά ακόμη και στις πιο ζεστές ημέρες, χωρίς να ενοχλούν το σώμα ή να περιορίζουν την κίνηση. Από μίνι shift φορέματα που φοριούνται με την ίδια ευκολία από το γραφείο μέχρι ένα after-work cocktail, μέχρι scarf silhouettes, αέρινα tiered maxi dresses ιδανικά για υψηλές θερμοκρασίες και gingham prints που αποπνέουν ανεπιτήδευτη καλοκαιρινή διάθεση, οι φετινές τάσεις καλύπτουν κάθε στιλιστική ανάγκη.

Δες παρακάτω έναν fashion οδηγό για να περάσεις το καλοκαίρι με στιλ. Είτε ετοιμάζεις τη βαλίτσα για τις διακοπές, είτε αναζητάς το ιδανικό φόρεμα για έναν γάμο δίπλα στη θάλασσα, είτε θέλεις ένα εύκολο look για τη συναυλία ή το rooftop πάρτι, υπάρχει η ιδανική σιλουέτα για κάθε περίσταση.

Το μακρύ φόρεμα

Τα μάξι φορέματα μπορεί να προσφέρουν μεγαλύτερη κάλυψη, παραμένουν όμως η πιο αέρινη επιλογή για τις ημέρες που η θερμοκρασία ανεβαίνει. Από τις μίνιμαλ σιλουέτες μέχρι τις boho γραμμές και από διαχρονικό μαύρο φόρεμα μέχρι τα ανατρεπτικά prints προτίμησε υφές όπως το λινό ή το βαμβάκι και loose γραμμές για να παραμένεις δροσερή ακόμη και στις πιο υψηλές θερμοκρασίες.

Δείτε όλες τις προτάσεις για καλοκαιρινή φορέματα στο Allyou.gr

Συντάκτης άρθρου: Ντιάνα Γρηγοροπούλου