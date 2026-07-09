Τίνα Μεσσαροπούλου: Απόδραση στο Λουξεμβούργο μετά το τέλος της σεζόν

Οι φωτογραφίες που μοιράστηκε και ο λόγος του ταξιδιού της

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Δείτε όσα δήλωσε πρόσφατα η Τίνα Μεσσαροπούλου στην εκπομπή «Καλύτερα Δε Γίνεται»

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Τίνα Μεσσαροπούλου ταξίδεψε στο Λουξεμβούργο για να επισκεφτεί αγαπημένο πρόσωπο.
  • Η δημοσιογράφος μοιράστηκε στιγμές από το ταξίδι της μέσω Instagram.
  • Η χρονιά ήταν δύσκολη λόγω της σοβαρής υγείας του συζύγου της, Γιώργου Μυλωνάκη, ο οποίος ανέρρωσε.
  • Επέστρεψε στην εκπομπή Happy Day λίγες ημέρες πριν το τέλος της τηλεοπτικής σεζόν.
  • Δεν έχει αποκαλύψει αν ταξίδεψε μόνη ή με τον σύζυγό της.

Εκτός Ελλάδας ταξίδεψε η Τίνα Μεσσαροπούλου, προκειμένου να επισκεφτεί ένα δικό της αγαπημένο πρόσωπο.

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Η γνωστή δημοσιογράφος βρέθηκε στο Λουξεμβούργο, περνώντας λίγες στιγμές χαλάρωσης μακριά από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις.

Την αποκάλυψη έκανε η ίδια μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, όπου μοιράστηκε στιγμές από το ταξίδι της με τους διαδικτυακούς της φίλους.

 

Η ανάρτηση της Τίνας Μεσσαροπούλου

Η φετινή χρονιά επιφύλασσε στην Τίνα Μεσσαροπούλου μια δύσκολη οικογενειακή δοκιμασία, λόγω της σοβαρής περιπέτειας υγείας του συζύγου της, Γιώργου Μυλωνάκη, ο οποίος κατάφερε να βγει νικητής.

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Η συνεργάτιδα της Σταματίνας Τσιμτσιλή προσπαθεί να αφήσει πίσω της το δυσάρεστο γεγονός, ενώ λίγες ημέρες πριν από το τέλος της τηλεοπτικής σεζόν επέστρεψε στο πόστο της, στην εκπομπή Happy Day.

Τίνα Μεσσαροπούλου: Η στιλάτη βόλτα στο Λουξεμβούργο

Τίνα Μεσσαροπούλου: Η στιλάτη βόλτα στο Λουξεμβούργο

Ώσπου να αναλάβει και πάλι τηλεοπτικά καθήκοντα, η Τίνα Μεσσαροπούλου απολαμβάνει την ελευθερία της, χωρίς να αποκαλύπτει αν πήγε μόνη της στο μικροσκοπικό κρατίδιο της Κεντρικής Ευρώπης ή αν τη συνόδευσε ο σύζυγός της.

 

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