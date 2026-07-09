Εκτός Ελλάδας ταξίδεψε η Τίνα Μεσσαροπούλου, προκειμένου να επισκεφτεί ένα δικό της αγαπημένο πρόσωπο.
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Η γνωστή δημοσιογράφος βρέθηκε στο Λουξεμβούργο, περνώντας λίγες στιγμές χαλάρωσης μακριά από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις.
Την αποκάλυψη έκανε η ίδια μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, όπου μοιράστηκε στιγμές από το ταξίδι της με τους διαδικτυακούς της φίλους.
Η φετινή χρονιά επιφύλασσε στην Τίνα Μεσσαροπούλου μια δύσκολη οικογενειακή δοκιμασία, λόγω της σοβαρής περιπέτειας υγείας του συζύγου της, Γιώργου Μυλωνάκη, ο οποίος κατάφερε να βγει νικητής.
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Η συνεργάτιδα της Σταματίνας Τσιμτσιλή προσπαθεί να αφήσει πίσω της το δυσάρεστο γεγονός, ενώ λίγες ημέρες πριν από το τέλος της τηλεοπτικής σεζόν επέστρεψε στο πόστο της, στην εκπομπή Happy Day.
Ώσπου να αναλάβει και πάλι τηλεοπτικά καθήκοντα, η Τίνα Μεσσαροπούλου απολαμβάνει την ελευθερία της, χωρίς να αποκαλύπτει αν πήγε μόνη της στο μικροσκοπικό κρατίδιο της Κεντρικής Ευρώπης ή αν τη συνόδευσε ο σύζυγός της.
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