Όσα είχε πει η Σοφία Αρβανίτη για τη συνεργασία της με την Μπόνι Τάιλερ, στην ΕΡΤ

Θλίψη έχει προκαλέσει στον καλλιτεχνικό κόσμο και στους αμέτρητους θαυμαστές της, ο θάνατος της Μπόνι Τάιλερ, σε ηλικία 75 ετών.

Η εμβληματική τραγουδίστρια νοσηλευόταν σε τεχνητό κώμα τους τελευταίους μήνες κι άφησε την τελευταία της πνοή, σε νοσοκομείο της Πορτογαλίας, χθες βράδυ.

Η Μπόνι Τάιλερ στις πρόβες για τη Eurovision 2013, στη Σουηδία/ AP Photo/Alastair Grant

Την τραγική είδηση έκαναν γνωστή η οικογένειά της και η ομάδα συνεργατών της μέσω ανακοίνωσης που αναρτήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα της.

H Mπόνι Τάιλερ ποζάρει πάνω σε μοτοσικλέτα έξω από ξενοδοχείο του Λονδίνου, τον Μάιο του 1983/ ΑΡ

«Η οικογένεια και η ομάδα της Μπόνι με βαθιά θλίψη ανακοινώνουν ότι η Μπόνι απεβίωσε απροσδόκητα χθες το βράδυ σε νοσοκομείο της Πορτογαλίας, ως συνέπεια της ασθένειας για την οποία υποβαλλόταν σε θεραπεία», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Η Τάιλερ είχε υποβληθεί σε επέμβαση στο έντερο και χρειάστηκε να μπει σε τεχνητό κώμα, τον περασμένο Μάιο.

Η Μπόνι Τάιλερ είναι μία από τις πιο αναγνωρίσιμες φωνές της παγκόσμιας ποπ-ροκ σκηνής, διάσημη για τη χαρακτηριστική, βραχνή και δυναμική χροιά της, η οποία θα μείνει αξέχαστη μέσα από τα τραγούδια της «Total eclipse of the heart» και «Holding Out for a Hero».

Μπόνι Τάιλερ: Ποια ήταν η τραγουδίστρια & πώς απέκτησε τη χαρακτηριστική βραχνάδα η φωνή της

Γεννήθηκε στις 8 Ιουνίου 1951 στην Ουαλία ως Gaynor Hopkins. Μεγάλωσε σε μια εργατική οικογένεια και επηρεάστηκε βαθιά από τη μουσική των Janis Joplin και Tina Turner.

Το ξεκίνημά της στη μουσική έγινε τη δεκαετία του '70. Το 1977, η καριέρα της κινδύνευσε λόγω κάποιων οζιδίων στις φωνητικές της χορδές. Μετά την επέμβαση, ο γιατρός της τής απαγόρευσε να μιλήσει για εβδομάδες. Εκείνη, όμως, σε μια στιγμή απογοήτευσης έβαλε τις φωνές. Το αποτέλεσμα ήταν η φωνή της να αποκτήσει αυτή τη μόνιμη, σαγηνευτική βραχνάδα που τελικά έγινε το σήμα κατατεθέν της και την εκτόξευσε στην κορυφή.

Μπόνι Τάιλερ: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες της

Η χρυσή εποχή της Τάιλερ ήρθε στα τέλη των 70s και καθόλη τη διάρκεια των 80s, κυρίως μέσα από τη συνεργασία της με τον συνθέτη και παραγωγό Jim Steinman.

It's a Heartache (1977): Μια από τις πρώτες μεγάλες της επιτυχίες με country-rock στοιχεία, που την έκανε γνωστή και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού

(1977): Μια από τις πρώτες μεγάλες της επιτυχίες με country-rock στοιχεία, που την έκανε γνωστή και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού Total Eclipse of the Heart (1983): Η απόλυτη επιτυχία της. Μια μεγαλειώδης ροκ μπαλάντα που κατέκτησε το Νο. 1 σε ΗΠΑ και Μεγάλη Βρετανία, πουλώντας εκατομμύρια αντίτυπα.

(1983): Η απόλυτη επιτυχία της. Μια μεγαλειώδης ροκ μπαλάντα που κατέκτησε Holding Out for a Hero (1984): Γράφτηκε για το soundtrack της ταινίας Footloose και παραμένει ένα από τα πιο δυναμικά και αναγνωρίσιμα tracks της δεκαετίας του '80.

(1984): Γράφτηκε για το soundtrack της ταινίας Footloose και παραμένει ένα από τα πιο δυναμικά και αναγνωρίσιμα tracks της δεκαετίας του '80. If You Were a Woman (And I Was a Man) (1986): Άλλο ένα κλασικό ροκ κομμάτι με την υπογραφή του Desmond Child.

Μπόνι Τάιλερ: Η συνεργασία με τη Σοφία Αρβανίτη

Για το ελληνικό κοινό, μια από τις πιο εμβληματικές στιγμές της Μπόνι Τάιλερ είναι η συνεργασία της με τη Σοφία Αρβανίτη, το 1992.

Το τραγούδι «Πεθαίνω στην Ερημιά» ("The Desert Is in Your Heart"), σε μουσική του Μιχάλη Ρακιντζή και στίχους της Σοφίας Αρβανίτη, αποτέλεσε τεράστια επιτυχία της εποχής.

Ο Μιχάλης Ρακιντζής είχε στείλει το demo στην εταιρεία της Tyler στο εξωτερικό. Η Ουαλή σταρ ενθουσιάστηκε με τη μελωδία και δέχτηκε να το τραγουδήσει. Το κομμάτι είναι δίγλωσσο, με την Αρβανίτη να τραγουδάει στα ελληνικά και την Tάιλερ στα αγγλικά.

Μάλιστα, γυρίστηκε και ένα πολύ δημοφιλές video clip στην Ελλάδα, στο οποίο συμμετείχαν και οι δύο, σφραγίζοντας μια από τις πιο αναπάντεχες και επιτυχημένες εγχώριες pop συνεργασίες με ξένο καλλιτέχνη.