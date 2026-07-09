Η Παναγιώτα Βλαντή αφέθηκε στα χέρια του Πέτρου Τσαμπούκου, ο οποίος τη μεταμόρφωσε στη θρυλική «Σιλβή» της σειράς «Μαύρα Μεσάνυχτα».

Η καταξιωμένη ηθοποιός είπε το μεγάλο «ναι» και ο γνωστός makeup artist ξαναζωντάνεψε έναν από τους πιο θρυλικούς ρόλους της ελληνικής τηλεόρασης.

Ο ίδιος κατέγραψε τη διαδικασία σε βίντεο, το οποίο έγινε αμέσως viral, με τους χρήστες να σχολιάζουν, μεταξύ άλλων, πως δεν άλλαξε καθόλου και ότι η τηλεοπτική «Σιλβή» παραμένει ίδια 20 χρόνια μετά.

«Η Σιλβή επιστρέφει… 20 χρόνια μετά για τις ανάγκες του … TikTok

Όταν πρότεινα στην @panagiotavlanti_official να την μεταμορφώσω ξανά στην αγαπημένη μας Σιλβή ύστερα από τόσα χρόνια, δεν περίμενα ότι θα έλεγε το «ναι».

Όμως η Παναγιώτα δεν είναι μόνο μια εξαιρετική ηθοποιός. Είναι ένας άνθρωπος που αγαπά τις προκλήσεις, έχει χιούμορ και αυτοσαρκασμό. Και κάπως έτσι, η Σιλβή ζωντάνεψε ξανά… Ελπίζουμε να απολαύσετε αυτή τη μικρή δημιουργική τρέλα όσο την απολαύσαμε κι εμείς», έγραψε ο Πέτρος Τσαμπούκος στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Δείτε το σχετικό βίντεο: