Βλαντή: Έγινε ξανά «Σιλβή» 20 χρόνια μετά - Το βίντεο με τη μεταμόρφωση

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Δείτε απόσπασμα από παλιότερη συνέντευξη της Παναγιώτας Βλαντή στη Φαίη Σκορδά / Βίντεο Buongiorno, Mega

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Παναγιώτα Βλαντή μεταμορφώθηκε ξανά στη θρυλική «Σιλβή» 20 χρόνια μετά.
  • Η διαδικασία μεταμόρφωσης έγινε από τον makeup artist Πέτρο Τσαμπούκο και καταγράφηκε σε βίντεο.
  • Το βίντεο έγινε viral, με χρήστες να σχολιάζουν ότι η Βλαντή παραμένει ίδια.
  • Ο Τσαμπούκος εξέφρασε την έκπληξή του για την αποδοχή της πρότασής του από την ηθοποιό.
  • Η επιστροφή της Σιλβής έγινε για τις ανάγκες του TikTok.

Η Παναγιώτα Βλαντή αφέθηκε στα χέρια του Πέτρου Τσαμπούκου, ο οποίος τη μεταμόρφωσε στη θρυλική «Σιλβή» της σειράς «Μαύρα Μεσάνυχτα».

Παναγιώτα Βλαντή: Βραδινή έξοδος με τον σύζυγό της σε θεατρική πρεμιέρα

Η καταξιωμένη ηθοποιός είπε το μεγάλο «ναι» και ο γνωστός makeup artist ξαναζωντάνεψε έναν από τους πιο θρυλικούς ρόλους της ελληνικής τηλεόρασης.

Ο ίδιος κατέγραψε τη διαδικασία σε βίντεο, το οποίο έγινε αμέσως viral, με τους χρήστες να σχολιάζουν, μεταξύ άλλων, πως δεν άλλαξε καθόλου και ότι η τηλεοπτική «Σιλβή» παραμένει ίδια 20 χρόνια μετά.

«Η Σιλβή επιστρέφει… 20 χρόνια μετά για τις ανάγκες του … TikTok

Όταν πρότεινα στην @panagiotavlanti_official να την μεταμορφώσω ξανά στην αγαπημένη μας Σιλβή ύστερα από τόσα χρόνια, δεν περίμενα ότι θα έλεγε το «ναι».

Όμως η Παναγιώτα δεν είναι μόνο μια εξαιρετική ηθοποιός. Είναι ένας άνθρωπος που αγαπά τις προκλήσεις, έχει χιούμορ και αυτοσαρκασμό. Και κάπως έτσι, η Σιλβή ζωντάνεψε ξανά… Ελπίζουμε να απολαύσετε αυτή τη μικρή δημιουργική τρέλα όσο την απολαύσαμε κι εμείς», έγραψε ο Πέτρος Τσαμπούκος στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. 

Παναγιώτα Βλαντή: Με μαύρο see through φόρεμα στην Ερεικούσα

Δείτε το σχετικό βίντεο:

 

 

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ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΒΛΑΝΤΗ
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ΜΑΥΡΑ ΜΕΣΑΝΥΧΤΑ
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