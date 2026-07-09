ΕΦΕΤ: Ανακαλείται γεμιστό ρολό κοτόπουλο για σαλμονέλα

«Καταναλωτές που έχουν ήδη προμηθευτεί το προϊόν να μην το καταναλώσουν»

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί παρτίδα γεμιστού ρολού κοτόπουλου λόγω σαλμονέλας.
  • Το προϊόν έχει εμπορική ονομασία «ΓΕΜΙΣΤΟ ΡΟΛΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ- ΥΦΑΝΤΗΣ» με ημερομηνία ανάλωσης 08/07/2026.
  • Η ανάκληση αφορά την παρτίδα που παρασκευάζεται από την εταιρεία «Α & Χ ΥΦΑΝΤΗΣ» και ζυγίστηκε στις 24/06/2026.
  • Οι καταναλωτές καλούνται να μην καταναλώσουν το συγκεκριμένο προϊόν.
  • Σε εξέλιξη οι έλεγχοι από τον ΕΦΕΤ.

Tην άμεση ανάκληση παρτίδας γεμιστού ρολού κοτόπουλου ζήτησε εκτάκτως ο ΕΦΕΤ, μετά τον εντοπισμό του παθογόνου μικροοργανισμού σαλμονέλα (Salmonella spp.).

Μάλιστα, οι καταναλωτές που ήδη έχουν προμηθευτεί το εν λόγω προϊόν καλούνται να μην το καταναλώσουν. 

Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί μπιφτέκια κοτόπουλου λόγω σαλμονέλας

Αναλυτικά, η ανακοίνωση του ΕΦΕΤ

Ο Ε.Φ.Ε.Τ. και ειδικότερα η Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής, κατά τη διενέργεια ελέγχων στο πλαίσιο του Προγράμματος «Επίσημος Έλεγχος Μικροβιολογικών Κριτηρίων Ασφάλειας Τροφίμων» έτους 2026, προέβη σε δειγματοληψία παρασκευάσματος κρέατος με εμπορική ονομασία: «ΓΕΜΙΣΤΟ ΡΟΛΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ- ΥΦΑΝΤΗΣ» με ημερομηνία ανάλωσης 08/07/2026 και ημερομηνία ζύγισης 24/06/2026, που παράγεται από την εταιρεία «Α & Χ ΥΦΑΝΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διαπιστώθηκε η ΠΑΡΟΥΣΙΑ του παθογόνου μικροοργανισμού Salmonella spp. στο ανωτέρω δείγμα.

ΕΦΕΤ: Ανακαλείται καπνιστή πέστροφα - Εντοπίστηκε λιστέρια

Ο Ε.Φ.Ε.Τ. απαίτησε την άμεση ανάκληση του συνόλου της συγκεκριμένης παρτίδας του εν λόγω προϊόντος και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι. Καλούνται οι καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί το ανωτέρω προϊόν, να μην το καταναλώσουν

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