Ελεονώρα Μελέτη - Θοδωρής Μαροσούλης: Με την κόρη τους στην Επίδαυρο

Η οικογένεια παρακολούθησε τους «Πέρσες» του Αισχύλου

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
06.07.26 , 11:23 Καλοκαιρινές εκπτώσεις: Το ωράριο λειτουργίας την Κυριακή 19 Ιουλίου
06.07.26 , 11:19 Άδωνις Γεωργιάδης - Ευγενία Μανωλίδου: Mε τους γιους τους στην Επίδαυρο
06.07.26 , 11:15 Χαϊδάρι: Τον χτύπησε μέσα σε ιατρείο γιατί του είπε να μιλά πιο σιγά
06.07.26 , 11:03 Bilal: «Η jazz μου έμαθε να αφήνω χώρο στη μουσική»
06.07.26 , 11:02 Η Μαρία Αντωνά ποζάρει με μαγιό και κλέβει τις εντυπώσεις
06.07.26 , 11:00 Τέλειος Freddo Εσπρέσο ή Καπουτσίνο. Φτιάξτε τον μόνοι σας στο σπίτι
06.07.26 , 11:00 E-Prix Σαγκάης: Η DS Automobiles με ένα μεγαλειώδες επίτευγμα
06.07.26 , 10:55 Καιρός: Έρχεται καύσωνας και στην Ελλάδα - Πού θα σημειωθούν 40αρια
06.07.26 , 10:36 Παγκράτι: «Αιφνίδιο θάνατο» βλέπουν οι αρχές για τη σορό που βρέθηκε
06.07.26 , 10:27 Αλεξάνδρα Νίκα: Η μικρή Μιράντα αποκοιμήθηκε στην αγκαλιά της μαμάς της
06.07.26 , 10:24 Έρευνες για εμπόριο παιδιών μέσω Vinted μετά από καταγγελίες χρηστών
06.07.26 , 10:13 Φωτιά Ωραιόκαστρο: «Θάβουν» τη φωτιά για να περιορίσουν το τοξικό νέφος
06.07.26 , 09:59 Νένα Μεντή: «Το νόημα της ζωής είναι ο συνάνθρωπος-Δεν είμαι της θρησκείας»
06.07.26 , 09:50 Μιχάλης Σηφάκης - Ζωή Μαυρουδή: Full in love σε βραδινή έξοδο
06.07.26 , 09:36 Ελεονώρα Μελέτη - Θοδωρής Μαροσούλης: Με την κόρη τους στην Επίδαυρο
Μαριλού Κατσαφάδου: Ο χωρισμός από γνωστό ηθοποιό, ο γιος και οι γονείς της
Άντζελα Δημητρίου: «Αυτό δεν είναι μάνα και το κατάλαβα τώρα... »
Η Μαρία Αντωνά ποζάρει με μαγιό και κλέβει τις εντυπώσεις
Μπουρδούμης - Δροσάκη: Ξανά μαζί για τα γενέθλια του γιου τους, Αναστάση!
Ελεονώρα Μελέτη - Θοδωρής Μαροσούλης: Με την κόρη τους στην Επίδαυρο
Λαγοκέφαλος: Σε ποιες περιοχές βρίσκεται και τι κάνουμε αν μας δαγκώσει
Φαίη Σκορδά: Ποζάρει με τον Αλέξανδρο Αθανασιάδη στον γάμο της Οικονομάκου
Καιρός: Έρχεται καύσωνας και στην Ελλάδα - Πού θα σημειωθούν 40αρια
Άδωνις Γεωργιάδης - Ευγενία Μανωλίδου: Mε τους γιους τους στην Επίδαυρο
Κρήτη: Βρέθηκε νεκρή γνωστή δημοσιογράφος μέσα στο αυτοκίνητό της
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Βραδινή έξοδος με την οικογένειά της στο θέατρο / Φωτογραφίες NDP, Θωμάς Δασκαλάκης

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Πλήθος κόσμου παρακολούθησε την τραγωδία "Πέρσες" στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου στις 3-4 Ιουλίου 2026.
  • Ανάμεσα στους θεατές ήταν η Ελεονώρα Μελέτη, ο Θοδωρής Μαροσούλης και η κόρη τους, Αλεξάνδρα.
  • Η Ελεονώρα Μελέτη φορούσε ένα λευκό φόρεμα και εντυπωσιακό κολιέ με σμαραγδί και κόκκινη πέτρα.
  • Η οικογένεια επισκέφθηκε τα παρασκήνια και φωτογραφήθηκε με τους πρωταγωνιστές της παράστασης.
  • Η Μελέτη και ο Μαροσούλης παντρεύτηκαν το 2017 και βάφτισαν την κόρη τους το 2023.

Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε το διήμερο 3 και 4 Ιουλίου 2026 στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, προκειμένου να παρακολουθήσει την εμβληματική τραγωδία «Πέρσες» του Αισχύλου, με πρωταγωνιστές τη Μαρία Ναυπλιώτου, τον Δημήτρη Καταλειφό, τον Αναστάση Ροϊλό και τον Σταύρο Σβήγκο, πλαισιωμένους από έναν δυναμικό 17μελή Χορό.

Μελέτη: Οι ξέγνοιαστες στιγμές του Μαροσούλη με την κόρη τους στην πισίνα!

Ανάμεσα στους θεατές βρέθηκαν η Ελεονώρα Μελέτη και ο σύζυγός της, Θοδωρής Μαροσούλης, μαζί με την κόρη τους, Αλεξάνδρα.

Η Ελεονώρα Μελέτη στην Επίδαυρο με τον σύζυγο και την κόρη της / NDP Photo Agency, Θωμάς Δασκαλάκης

Η Ελεονώρα Μελέτη στην Επίδαυρο με τον σύζυγο και την κόρη της / NDP Photo Agency, Θωμάς Δασκαλάκης

Η οικογένεια πόζαρε χαμογελαστή στον φακό, με την ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας να επισκέπτεται τα παρασκήνια και να φωτογραφίζεται με τους πρωταγωνιστές, οι οποίοι καταχειροκροτήθηκαν από το κοινό.

Ελεονώρα Μελέτη: Είναι χυδαίο ανήλικα παιδιά να γίνονται influencers

Η Ελεονώρα Μελέτη με τη Μαρία Ναυπλιώτου / NDP Photo Agency, Θωμάς Δασκαλάκης

Η Ελεονώρα Μελέτη με τη Μαρία Ναυπλιώτου / NDP Photo Agency, Θωμάς Δασκαλάκης

Η Ελεονώρα Μελέτη με τη Μαρία Ναυπλιώτου / NDP Photo Agency, Θωμάς Δασκαλάκης

Η παρουσιάστρια ήταν υπέρκομψη, επιλέγοντας για την περίσταση ένα μακρύ λευκό φόρεμα σε γραμμή Α, το οποίο είχε συνδυάσει με ένα επιβλητικό statement κολιέ. Πρόκειται για ένα πολυεπίπεδο κόσμημα σε χρυσούς τόνους, διακοσμημένο με σμαραγδί πέτρες και μία μεγάλη κόκκινη πέτρα στο κέντρο, που προσέδιδε έντονο χρώμα στο σύνολο. Στο χέρι της κρατούσε έναν μεταλλικό χρυσό φάκελο (clutch), που ταίριαζε με τις χρυσές αποχρώσεις του κολιέ.

Η Ελεονώρα Μελέτη και ο Θοδωρής Μαροσούλης παντρεύτηκαν με πολιτικό γάμο τον Δεκέμβριο του 2017. Λίγα χρόνια αργότερα, στις 30 Ιουνίου 2023, πραγματοποίησαν τον θρησκευτικό τους γάμο στη Σαρωνίδα, ενώ ταυτόχρονα βάφτισαν και την κόρη τους, Αλεξάνδρα.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΛΕΟΝΩΡΑ ΜΕΛΕΤΗ
 |
ΘΟΔΩΡΗΣ ΜΑΡΟΣΟΥΛΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top