Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε το διήμερο 3 και 4 Ιουλίου 2026 στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, προκειμένου να παρακολουθήσει την εμβληματική τραγωδία «Πέρσες» του Αισχύλου, με πρωταγωνιστές τη Μαρία Ναυπλιώτου, τον Δημήτρη Καταλειφό, τον Αναστάση Ροϊλό και τον Σταύρο Σβήγκο, πλαισιωμένους από έναν δυναμικό 17μελή Χορό.

Ανάμεσα στους θεατές βρέθηκαν η Ελεονώρα Μελέτη και ο σύζυγός της, Θοδωρής Μαροσούλης, μαζί με την κόρη τους, Αλεξάνδρα.

Η Ελεονώρα Μελέτη στην Επίδαυρο με τον σύζυγο και την κόρη της / NDP Photo Agency, Θωμάς Δασκαλάκης

Η οικογένεια πόζαρε χαμογελαστή στον φακό, με την ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας να επισκέπτεται τα παρασκήνια και να φωτογραφίζεται με τους πρωταγωνιστές, οι οποίοι καταχειροκροτήθηκαν από το κοινό.

Η Ελεονώρα Μελέτη με τη Μαρία Ναυπλιώτου / NDP Photo Agency, Θωμάς Δασκαλάκης

Η παρουσιάστρια ήταν υπέρκομψη, επιλέγοντας για την περίσταση ένα μακρύ λευκό φόρεμα σε γραμμή Α, το οποίο είχε συνδυάσει με ένα επιβλητικό statement κολιέ. Πρόκειται για ένα πολυεπίπεδο κόσμημα σε χρυσούς τόνους, διακοσμημένο με σμαραγδί πέτρες και μία μεγάλη κόκκινη πέτρα στο κέντρο, που προσέδιδε έντονο χρώμα στο σύνολο. Στο χέρι της κρατούσε έναν μεταλλικό χρυσό φάκελο (clutch), που ταίριαζε με τις χρυσές αποχρώσεις του κολιέ.

Η Ελεονώρα Μελέτη και ο Θοδωρής Μαροσούλης παντρεύτηκαν με πολιτικό γάμο τον Δεκέμβριο του 2017. Λίγα χρόνια αργότερα, στις 30 Ιουνίου 2023, πραγματοποίησαν τον θρησκευτικό τους γάμο στη Σαρωνίδα, ενώ ταυτόχρονα βάφτισαν και την κόρη τους, Αλεξάνδρα.