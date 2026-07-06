Vespa Edizione Ottantesimo: Η συλλεκτική έκδοση

Με εξοπλισμό που δεν...«παίζεται»

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Vespa Edizione Ottantesimo: Η συλλεκτική έκδοση
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Στη Ρώμη, με φόντο το απαράμιλλο και μεγαλοπρεπές Foro Italico, η Vespa παρουσιάζει τη Vespa Edizione Ottantesimo, την ημέρα έναρξης των εορταστικών εκδηλώσεων της 80ης επετείου.Η Vespa Edizione Ottantesimo ενσαρκώνει 80 χρόνια δυνατών ιστοριών και συντριπτικού πάθους: ιστορίες ελευθερίας και ανεξαρτησίας, ενθουσιασμού και χαράς της ζωής, ιστορίες με πρωταγωνιστή έναν Ιταλικό μύθο.

Vespa Edizione Ottantesimo: Η συλλεκτική έκδοση

Η Vespa Edizione Ottantesimo μοιράζεται την ίδια τεχνική βάση με τα μοντέλα της σειράς Vespa GTS 310, και τροφοδοτείται από τον υπερσύγχρονο μονοκύλινδρο κινητήρα 310 hpe που αποδίδει 25 hp, τον ισχυρότερο που έχει τοποθετηθεί ποτέ σε Vespa.
Ο πλήρης βασικός τεχνολογικός εξοπλισμός περιλαμβάνει φώτα full LED και πίνακα οργάνων με έγχρωμη οθόνη TFT 5’’, που επιτρέπει στον αναβάτη να αξιοποιήσει στο έπακρο το σύστημα συνδεσιμότητας VESPA MIA, επίσης στον στάνταρ εξοπλισμό.

Vespa Edizione Ottantesimo: Η συλλεκτική έκδοση
Διαθέτει επίσης σύστημα keyless, το οποίο επιτρέπει την εκκίνηση του κινητήρα χωρίς τη χρήση του παραδοσιακού κλειδιού, καθώς και φώτα ασφαλείας στο πίσω μέρος της ποδιάς και τον αποθηκευτικό χώρο κάτω από τη σέλα. Όσον αφορά την ασφάλεια, ο ηλεκτρονικός έλεγχος πρόσφυσης (ASR) και το σύστημα αντιμπλοκαρίσματος τροχών (ABS) παρέχονται επίσης στον βασικό εξοπλισμό.Η Ρώμη, η Αιώνια Πόλη, η τοποθεσία που περισσότερο από κάθε άλλη θυμίζει την εμβληματική εικόνα της La Dolce Vita, ήταν η μοναδική επιλογή για τη βάπτιση μίας τόσο μοναδικής δημιουργίας. Πρόκειται για μία ειδική έκδοση, σπάνια εξορισμού: αποτίοντας φόρο τιμής στο έτος κατασκευής της Vespa, θα παραχθεί σε αριθμημένη έκδοση, περιορισμένη μόλις σε μόλις 1.946 μονάδες.

 

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