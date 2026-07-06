Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής άφησε για λίγο στην άκρη την πολιτική επικαιρότητα και μίλησε για τη σύζυγό του, Τζένη Μπαλατσινού, την οικογένειά τους, αλλά και τις αξίες πάνω στις οποίες έχουν χτίσει τη σχέση τους εδώ και εννέα χρόνια.

«Η Τζένη με βλέπει ως Βασίλη και όχι ως κάτι άλλο»

Μιλώντας με τρυφερότητα για τη σύζυγό του, ο Βασίλης Κικίλιας δεν έκρυψε τον θαυμασμό του, τονίζοντας πως αποτελεί για εκείνον σημείο αναφοράς στην καθημερινότητά του.

«Η Τζένη είναι ήρεμη δύναμη, έχει παλέψει πολύ στη ζωή της, είναι πολύ ωραία που περνάμε τον ένατο χρόνο της σχέσης μας, και αυτό δεν είναι εύκολο, θέλει δουλειά. Με βλέπει ως Βασίλη και όχι ως κάτι άλλο. Με βοηθάει στο να είμαι γειωμένος. Είναι κοντά στα παιδιά της, κοντά σε εμένα. Η γυναίκα μου λέει τα πράγματα με το όνομά τους», είπε στην τελευταία εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται», γι αυτή τη σεζόν.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο Βασίλης Κικίλιας έκανε τον προσωπικό του απολογισμό, εξηγώντας πως δεν θα άλλαζε τίποτα από όσα έχει ζήσει, αφού κάθε εμπειρία τον διαμόρφωσε ως άνθρωπο.

«Δε θα έσβηνα κάτι από την πορεία μου. Οι άνθρωποι ζουν με τα καλά τους και τα κακά τους. Εγώ, από την εποχή του μπάσκετ, προσπαθώ μόνιμα να βελτιώνομαι. Προσπαθώ να δω τι δεν έκανα καλά, να ζητήσω συγγνώμη αν αδίκησα κάποιον. Νομίζω είναι ανθρώπινο αυτό».