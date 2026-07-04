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Αρώματα που αποδεικνύουν ότι η διακριτική πολυτέλεια δεν χρειάζεται υπερβολές.

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Πολλές γυναίκες συνδέουν το καλοκαίρι με ένα αγαπημένο κραγιόν ή ένα bronzer. Εγώ, πάλι, το συνδέω πάντα με ένα νέο άρωμα. Γιατί κάθε εποχή έχει τη δική της οσφρητική ταυτότητα και, όσο ανεβαίνει η θερμοκρασία, τόσο περισσότερο νιώθω την ανάγκη να κρύψω τις ζεστές, ξυλώδεις και gourmand συνθέσεις του χειμώνα και να ανακαλύψω αρώματα που μυρίζουν ήλιο, θαλασσινή αύρα, λουλούδια και δροσερά φρούτα.

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4 tips για να διαρκεί περισσότερο το άρωμά σου - Μυρίζεις τέλεια όλη μέρα!

Το καλοκαίρι άλλωστε είναι η ιδανική στιγμή για νέες δοκιμές και ανανέωση. Οι μεγάλοι οίκοι και τα niche brands παρουσιάζουν κάθε χρόνο τις πιο ανάλαφρες και φωτεινές δημιουργίες τους, με νότες που θυμίζουν διακοπές, χρυσά ηλιοβασιλέματα και ανέμελες ημέρες δίπλα στη θάλασσα.

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Αν αναζητάς λοιπόν το επόμενο signature scent σου ή απλώς θέλεις να ανανεώσεις τη fragrance συλλογή σου, αυτές είναι οι νέες αφίξεις που ξεχώρισα και θα πρωταγωνιστήσουν τη φετινή σεζόν.

Διαβάστε όλες τις προτάσεις για καλοκαιρινά γυνακεία αρώματα στο Allyou.gr

Συντάκτης άρθρου: Ντιάνα Γρηγοροπούλου

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