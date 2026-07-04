Σάκης Τανιμανίδης: «Πάω πίσω στα 3 μου κορίτσια» -Το story από το αεροπλάνο

Η ανάρτηση μετά το τέλος των γυρισμάτων

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
04.07.26 , 14:24 Φωτιά στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης - «Παραμείνετε σε ετοιμότητα»
04.07.26 , 14:00 Stretching: το πιο υποτιμημένο «δώρο» που μπορείς να κάνεις στο σώμα σου
04.07.26 , 13:27 Παλλήνη: Οριοθετήθηκε η φωτιά στη Λεωφόρο Σπάτων - Το μήνυμα από το 112
04.07.26 , 12:55 Λαϊκό προσκύνημα στον Αλί Χαμενεΐ – Χιλιάδες πολίτες στην Τεχεράνη
04.07.26 , 12:47 Μάστορας: Στην πισίνα με φόντο τη νέα συνεργασία με τη Cecilia Krull
04.07.26 , 12:19 BYD DOLPHIN G DM-i: Τι καινούργιο φέρνει
04.07.26 , 12:14 Καιρός σήμερα: Βροχές και έως 35°C - Οι περιοχές που θα επηρεαστούν
04.07.26 , 12:07 BMW Σειρά 7: Στην παραγωγή η νέα γενιά
04.07.26 , 12:00 Τα καλύτερα νέα αρώματα που θα κυριαρχήσουν αυτό το καλοκαίρι
04.07.26 , 11:34 Σάκης Τανιμανίδης: «Πάω πίσω στα 3 μου κορίτσια» -Το story από το αεροπλάνο
04.07.26 , 11:10 Ζήνα Κουτσελίνη: Γύρισε 11 χρόνια πίσω - «Μεγάλωσα, άλλαξα…»
04.07.26 , 11:00 «Καλοκαίρι στην Αθήνα 2026», Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων με δωρεάν είσοδο
04.07.26 , 10:50 Κατερίνη: Νεκρή γυναίκα στο σπίτι της- Έφερε θλαστικό τραύμα στο κεφάλι
04.07.26 , 10:30 Λένα Δροσάκη: Νέο hair look για την ηθοποιό – Δείτε τη μεγάλη αλλαγή
04.07.26 , 10:00 Hyundai Hybrid Days από την Velmar
Τσιμτσιλή: «Τα ωραία κάποτε τελειώνουν» - Δύο αποχωρήσεις από το Happy Day
Λαγοκέφαλος: Σε ποιες περιοχές βρίσκεται και τι κάνουμε αν μας δαγκώσει
Σάκης Κατσούλης: Μαγειρεύει έχοντας στην αγκαλιά τον νεογέννητο γιο του
Λένα Δροσάκη: Νέο hair look για την ηθοποιό – Δείτε τη μεγάλη αλλαγή
Άση Μπήλιου: Οι προβλέψεις για το καλοκαίρι – Έρωτας και χρήματα
Σίσσυ Χρηστίδου: Το πρωινό πέντε αστέρων που απόλαυσε στην Πάτμο
Αλεξάνδρα Νίκα: Ο γιος της κρατά στην αγκαλιά του τη νεογέννητη αδελφή του
Παπαδημητρίου: Το απρόοπτο με τα πέδιλά της λίγο πριν από event
Στεφανίδου - Ευαγγελάτος: Πιασμένοι χέρι-χέρι σε λαμπερή δεξίωση
Τέσσερις συνταγές με μεγάλο πρωταγωνιστή, το ελληνικό γιαούρτι
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Δείτε πρόσφατες δηλώσεις του Σάκη Τανιμανίδη στο Breakfast@Star

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Τέλος στα γυρίσματα του Dragon's Den έβαλε ο Σάκης Τανιμανίδης, ο οποίος ετοιμάζεται να απολαύσει στιγμές χαλάρωσης δίπλα στην οικογένειά του.

Τανιμανίδης σε Μπόμπα: «Τα πρώτα σου γενέθλια που είμαστε χώρια»

Ο παρουσιαστής, που τις τελευταίες ημέρες βρισκόταν στην Αθήνα λόγω των επαγγελματικών του υποχρεώσεων, πήρε το αεροπλάνο με προορισμό την Πάρο, όπου τον περιμένουν η σύζυγός του, Χριστίνα Μπόμπα, και οι δίδυμες κόρες τους, Αριάνα και Φιλίππα.

Μέσα από ένα Instagram Story, ο Σάκης Τανιμανίδης πόζαρε χαμογελαστός μέσα στο αεροπλάνο, κάνοντας το χαρακτηριστικό thumbs up, ενώ συνόδευσε τη φωτογραφία με το μήνυμα: «Τα γυρίσματα του @dragonsdengreece ολοκληρώθηκαν χθες βράδυ, και σήμερα πρωί πρωί πάω πίσω στα 3 μου κορίτσια!»

Σάκης Τανιμανίδης: Από τον ΑΝΤ1 στον ΣΚΑΪ – Η επίσημη ανακοίνωση

Σάκης Τανιμανίδης

 

Το ζευγάρι δεν κρύβει ποτέ την αδυναμία που έχει στις μικρές του, ενώ συχνά μοιράζεται στιγμιότυπα από την καθημερινότητά του στα social media, δίνοντας στους διαδικτυακούς του φίλους μια γεύση από την οικογενειακή του ζωή.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Σάκης Τανιμανίδης απουσίαζε από τον εορτασμό των 38ων γενεθλίων της Χριστίνας Μπόμπα, καθώς βρισκόταν στα γυρίσματα του Dragon's Den.

 Ωστόσο, λίγο πριν από την επιστροφή του, είχε φροντίσει να της κάνει μια ξεχωριστή έκπληξη για την ημέρα των γενεθλίων της.

«Τα πρώτα σου γενέθλια @chrismpo που είμαστε χώρια, και θα ήθελα τόσο πολύ να ήμουν εκεί. Όμως όπως ήμουν αρκετά τυχερός να έχω 11 χρόνια δίπλα σου, έτσι ξέρω πως μας περιμένουν ακόμα πολλά γενέθλια να γιορτάσουμε μαζί, αγάπη μου.

Χρόνια σου πολλά, στο κορίτσι μου, τη γυναίκα μου, τη μεγαλύτερη περιπέτεια της ζωής μου ❤️», έγραψε ο παρουσιαστής.

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
DRAGON'S DEN
 |
ΣΑΚΗΣ ΤΑΝΙΜΑΝΙΔΗΣ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top