Τέλος στα γυρίσματα του Dragon's Den έβαλε ο Σάκης Τανιμανίδης, ο οποίος ετοιμάζεται να απολαύσει στιγμές χαλάρωσης δίπλα στην οικογένειά του.

Ο παρουσιαστής, που τις τελευταίες ημέρες βρισκόταν στην Αθήνα λόγω των επαγγελματικών του υποχρεώσεων, πήρε το αεροπλάνο με προορισμό την Πάρο, όπου τον περιμένουν η σύζυγός του, Χριστίνα Μπόμπα, και οι δίδυμες κόρες τους, Αριάνα και Φιλίππα.

Μέσα από ένα Instagram Story, ο Σάκης Τανιμανίδης πόζαρε χαμογελαστός μέσα στο αεροπλάνο, κάνοντας το χαρακτηριστικό thumbs up, ενώ συνόδευσε τη φωτογραφία με το μήνυμα: «Τα γυρίσματα του @dragonsdengreece ολοκληρώθηκαν χθες βράδυ, και σήμερα πρωί πρωί πάω πίσω στα 3 μου κορίτσια!»

Το ζευγάρι δεν κρύβει ποτέ την αδυναμία που έχει στις μικρές του, ενώ συχνά μοιράζεται στιγμιότυπα από την καθημερινότητά του στα social media, δίνοντας στους διαδικτυακούς του φίλους μια γεύση από την οικογενειακή του ζωή.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Σάκης Τανιμανίδης απουσίαζε από τον εορτασμό των 38ων γενεθλίων της Χριστίνας Μπόμπα, καθώς βρισκόταν στα γυρίσματα του Dragon's Den.

Ωστόσο, λίγο πριν από την επιστροφή του, είχε φροντίσει να της κάνει μια ξεχωριστή έκπληξη για την ημέρα των γενεθλίων της.

«Τα πρώτα σου γενέθλια @chrismpo που είμαστε χώρια, και θα ήθελα τόσο πολύ να ήμουν εκεί. Όμως όπως ήμουν αρκετά τυχερός να έχω 11 χρόνια δίπλα σου, έτσι ξέρω πως μας περιμένουν ακόμα πολλά γενέθλια να γιορτάσουμε μαζί, αγάπη μου.

Χρόνια σου πολλά, στο κορίτσι μου, τη γυναίκα μου, τη μεγαλύτερη περιπέτεια της ζωής μου ❤️», έγραψε ο παρουσιαστής.