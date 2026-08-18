Μητσοτάκης: Εθνική επιτυχία η μείωση του δημόσιου χρέους

Τι είπε ο πρωθυπουργός για την πρόωρη αποπληρωμή 13 δισ. € εντός του 2026

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
18.08.26 , 23:41 Αθηνά Οικονομάκου: Η εικόνα που της ξύπνησε παιδικές αναμνήσεις
18.08.26 , 23:20 Δανάη Μπάρκα: «Ηλιοβασίλεμα, ερημιά κι αγάπη» - Τα νέα ενσταντανέ με μαγιό
18.08.26 , 22:55 Εννέα χρόνια χωρίς τη Ζωή Λάσκαρη: Το συγκινητικό μήνυμα της κόρη της
18.08.26 , 22:31 Βάσω Λασκαράκη - Λευτέρης Σουλτάτος: Full in love στην εξωτική Μαγιόρκα!
18.08.26 , 22:20 Κλήρωση Τζόκερ 18/8/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 3.800.000 ευρώ
18.08.26 , 21:57 Μαρία Αντωνά: Οι νέες φωτογραφίες από το ταξίδι στις Σεϋχέλλες
18.08.26 , 21:55 Δούρου: Θέτει εκτός ΚΟ ΣΥΡΙΖΑ την Κασιμάτη, ζητά την έδρα Γεροβασίλη
18.08.26 , 21:23 Μαντόνα - Τα «έσπασε»: Το ελληνικό γλέντι στην Κέρκυρα για τα γενέθλιά της!
18.08.26 , 21:00 Σίφνος: Έγγραφο-ντοκουμέντο για τη συντήρηση του μοιραίου ελικοπτέρου
18.08.26 , 20:56 Μαρία Αναστασοπούλου: Σε ποιο νησί απολαμβάνει τις τελευταίες της βουτιές;
18.08.26 , 20:29 Starte - Κρινιώ Νικολάου: «Κάθε τραγούδι μου είναι ένα κομμάτι εαυτού»
18.08.26 , 20:05 Σίφνος: Αυτό είναι το νιόπαντρο ζευγάρι που σκοτώθηκε στο ελικόπτερο
18.08.26 , 19:58 Νία Βαρντάλος: Με τον σύντροφό της Σπύρο Κατσαγάνη στην Αντίπαρο
18.08.26 , 19:31 Κ. Καινούργιου: Η συγκινητική συνάντηση με τον πνευματικό της στα Χανιά!
18.08.26 , 18:57 MINI Cooper Oxford Edition: Μια ξεχωριστή έκδοση με ξεχωριστή αξία
Βανδή - Μπισμπίκης: Συνεχίζουν τις διακοπές τους στην Αντίπαρο
Γιώργος Πατούλης - Νάνσυ Κοιλού: Το ξέγνοιαστο καλοκαίρι με τον γιο τους
Κώστας Σόμμερ - Βαλεντίνη Παπαδάκη: Οικογενειακή εξόρμηση στην Αρκαδία
Δάνεια νόμου Κατσέλη: Τι αλλάζει με την απόφαση του Αρείου Πάγου
Χρηστίδου: Επέστρεψε στην Κέρκυρα για χάρη του συντρόφου της
Νία Βαρντάλος: Με τον σύντροφό της Σπύρο Κατσαγάνη στην Αντίπαρο
Γιώργος Λιάγκας - Το σχόλιο από την Άτοκο: «Άνθρωποι και γουρούνια».
Δέσποινα Βανδή: Η πόζα με ριγέ μαγιό που ανέδειξε τη fit σιλουέτα της
Μαρία Αναστασοπούλου: Σε ποιο νησί απολαμβάνει τις τελευταίες της βουτιές;
Μαρία Αντωνά: Οι νέες φωτογραφίες από το ταξίδι στις Σεϋχέλλες
Περισσότερα

VIDEOS

Προϋπολογισμός 2025: Αυξάνονται Μισθοί Και Συντάξεις
Προϋπολογισμός 2025: Αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις- Μείωση σε φόρους
Τριπλή Ενίσχυση Στους Συνταξιούχους Πριν Τα Χριστούγεννα
Συνταξιούχοι: Τριπλή ενίσχυση πριν τις γιορτές - Τι φέρνει ο
Influencers: Πώς Ξεφεύγουν Από Την Εφορία
Πάρτι φοροδιαφυγής από τους influencers - Έπιασε δουλειά η ΑΑΔΕ
Μείωση Τιμών: Τα 123 Προϊόντα Της Λίστας
Μείωση τιμών: Τα 123 προϊόντα που θα πωλούνται φθηνότερα
Gigabit Voucher: Επιδότηση 200 Ευρώ Για Ίντερνετ
Gigabit Voucher: Πώς θα πάρετε επιδότηση 200 ευρώ για γρήγορο
Οι Όροι Για Τα Προγράμματα Σπίτι Μου ΙΙ, Ανακαινίζω Το Σπίτι
Οι όροι για τα προγράμματα «Σπίτι μου ΙΙ», «Αναβαθμίζω το
Χατζηδάκης: Οι 12 Αυξήσεις Αποδοχών Από Την Κυβέρνηση
Χατζηδάκης: Αυτές είναι οι 12 αυξήσεις αποδοχών και οι 12
Φωτιές Αττική: Τα Μέτρα Στήριξης Των Πυρόπληκτων
Τα μέτρα στήριξης για τους πυρόπληκτους από τη φωτιά στην
ΠΑΡΑΛΙΕΣ
MyCoast: Πρόστιμα και «λουκέτα» σε 450 επιχειρήσεις
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
Ρεύμα: Τα Τρία Μέτρα Στήριξης Των Καταναλωτών
Τα τρία μέτρα ενίσχυσης για το ρεύμα - Επιδότηση για
Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια
Ακτοπλοϊκά εισιτήρια: Κατόπιν... εορτής τα αποτελέσματα έρευνας στις τιμές
Ηλεκτρικό Ρεύμα
Ηλεκτρικό ρεύμα: Τι θα περιλαμβάνουν τα μέτρα στήριξης των καταναλωτών
Nova: Αναπτύσσει το έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
H Νοva αναπτύσσει τo έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
Λουκέτο Σε Beach Bar Γνωστής Παρουσιάστριας Στη Σέριφο
«Λουκέτο» σε beach bar γνωστής παρουσιάστριας της τηλεόρασης στη Σέριφο
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Οικονομια
Πηγή: ΑΜΠΕ / Εξωτερική φωτογραφία Eurokinissi

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η μείωση του δημόσιου χρέους είναι εθνικό καθήκον, τονίζει σε ανάρτησή του στο Facebook ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με αφορμή την ανακοίνωση για την πρόωρη αποπληρωμή 13 δισ. ευρώ εντός του 2026.

Παρουσιάστηκε η εφαρμογή myAGRO: Πότε ξεκινούν οι πληρωμές στους αγρότες

«Γιατί όταν μία ολόκληρη χώρα χρωστά, τότε χρωστούν και οι πολίτες της. Κι όταν μία γενιά αδυνατεί να ξεπληρώσει τις οφειλές της, τότε το βάρος τους περνά στις πλάτες των παιδιών της. Ε, λοιπόν, αυτή η καταστροφική αλυσίδα ευθυνών τώρα σπάει. Η Ελλάδα, μειώνει, συνεχώς, το δημόσιο χρέος του παρελθόντος ταχύτερα από κάθε άλλη ευρωπαϊκή χώρα! Ενώ με τη χθεσινή ανακοίνωση της πρόωρης αποπληρωμής 13 δισ. μέσα στο 2026, αφήνει πίσω την αρνητική πρωτιά του πιο υπερχρεωμένου κράτους στην ήπειρό μας», τονίζει ο πρωθυπουργός.

Όπως σημειώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, «γνωρίζω ότι η είδηση αυτή μπορεί να μην αποκτήσει μεγάλη δημοσιότητα ή να μην γίνεται πολύ εύκολα κατανοητή. Το περιεχόμενό της, ωστόσο, είναι ανεκτίμητο. Γιατί σημαίνει μεγαλύτερη δημοσιονομική ελευθερία για την Πολιτεία. Αλλά και λιγότερες επιβαρύνσεις για τους πολίτες -και κυρίως τους νέους μας. Γι’ αυτό και ο περιορισμός του χρέους υπήρξε μία από τις κεντρικές δεσμεύσεις που ανέλαβα και χαίρομαι που οι επίμονες προσπάθειες της κυβέρνησης και όλων των Ελλήνων την κάνουν, σήμερα, πραγματικότητα».

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή πιέζει και το ελληνικό χρέος!

Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, «η χθεσινή εξέλιξη σηματοδοτεί την εκπλήρωση ενός βασικού στόχου και, μάλιστα, νωρίτερα από τον χρόνο που είχαμε θέσει. Έτσι, με ορίζοντα το 2031, το δημόσιο χρέος θα έχει μειωθεί κάτω από 110%, καθώς από το 2021 μέχρι σήμερα έχει συρρικνωθεί κατά το 1/3. Γεγονός που μεταφράζεται σε πολύ μεγαλύτερη εθνική αξιοπιστία. Σε ευνοϊκότερους όρους για τον δανεισμό κράτους και επιχειρήσεων. Και, τελικά, σε περισσότερη ευημερία για όλους. Πρόκειται, συνεπώς, για μία εθνική επιτυχία πέρα και πάνω από την καθημερινή κομματική μιζέρια και μεμψιμοιρία».

«Συνιστά μια από τις πιο ουσιαστικές κατακτήσεις των Ελληνίδων και των Ελλήνων. Και είναι το αισιόδοξο μήνυμα που πλέον εκπέμπει μία δυναμική οικονομία, δίνοντας προοπτική και ελπίδα σε όλη την κοινωνία. Το είπαμε! Το κάνουμε! Και συνεχίζουμε!», καταλήγει στην ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
 |
ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Δάνεια νόμου Κατσέλη: Τι αλλάζει με την απόφαση του Αρείου Πάγου
Οικονομια
Δάνεια νόμου Κατσέλη: Τι αλλάζει με την απόφαση του Αρείου Πάγου
IRIS και εφορία: Πότε το χαρτζιλίκι γίνεται δωρεά – Παραδείγματα
Οικονομια
IRIS και εφορία: Πότε το χαρτζιλίκι γίνεται δωρεά – Παραδείγματα
ευρώ
Οικονομια
Ποιοι εργαζόμενοι συνταξιούχοι παίρνουν πίσω χρήματα από τον e-ΕΦΚΑ
Αύγουστος: Η… λυπητερή μέχρι τέλος του μήνα
Οικονομια
Αύγουστος: Η… λυπητερή μέχρι τέλος του μήνα – ΕΝΦΙΑ, φόρος εισοδήματος, ΦΠΑ
Ενοίκια: Τέλος οι πληρωμές με μετρητά από 1η Οκτωβρίου
Οικονομια
Ενοίκια: Τέλος οι πληρωμές με μετρητά από 1η Οκτωβρίου
Δεκαπενταύγουστος: «Τσουχτερό» το γιορτινό τραπέζι
Οικονομια
Δεκαπενταύγουστος: «Τσουχτερό» το γιορτινό τραπέζι - Ακριβό το κρέας
ΑΑΔΕ: Διευκρινίσεις για IRIS, δωρεές, χαρτζιλίκι
Οικονομια
ΑΑΔΕ: Διευκρινίσεις για IRIS, δωρεές, χαρτζιλίκι – Τι ισχύει για μικρoποσά
Market Pass
Οικονομια
Νέο Market Pass: Από 240 έως 1.200 € - Οι δικαιούχοι και το χρονοδιάγραμμα
Επίδομα 300 Ευρώ: Ποιοι Δε Θα Το Πάρουν;
Οικονομια
Eπίδομα 300 ευρώ: Ποιους περιμένουν δυσάρεστες εκπλήξεις;
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top