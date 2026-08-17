IRIS και εφορία: Πότε το χαρτζιλίκι γίνεται δωρεά – Παραδείγματα

Τι ισχύει για μεταφορές και επαναλαμβανόμενα υψηλά ποσά

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Οικονομια
Πηγή: εξωτερική φωτογραφία αρχείου από unsplash
IRIS και εφορία: Πότε το χαρτζιλίκι γίνεται δωρεά – Παραδείγματα
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Οι μεταφορές χρημάτων μέσω IRIS είναι καθημερινές για πολλούς φορολογούμενους.
  • Γονείς, παππούδες και φίλοι στέλνουν χρήματα μεταξύ τους για διάφορους λόγους.
  • Κρίσιμο είναι πότε μια μεταφορά χρημάτων θεωρείται δωρεά και πρέπει να δηλωθεί στην εφορία.
  • Η ΑΑΔΕ διευκρινίζει ότι μικροποσά μεταξύ συγγενών δεν έχουν ιδιαίτερο φορολογικό ενδιαφέρον.
  • Οι μεταφορές αυτές δεν απαιτούν δήλωση στην εφορία αν είναι μικρές και καθημερινές.

Οι μεταφορές χρημάτων μέσω IRIS έχουν γίνει καθημερινή συνήθεια για χιλιάδες φορολογουμένους. Γονείς στέλνουν χρήματα στα παιδιά τους, παππούδες δίνουν χαρτζιλίκι στα εγγόνια, φίλοι μοιράζονται τον λογαριασμό μιας εξόδου και συγγενείς μεταφέρουν μεγαλύτερα ποσά για αγορές ή άλλες ανάγκες. Το κρίσιμο φορολογικό ερώτημα είναι πότε μια τέτοια κίνηση αποτελεί μια απλή συναλλαγή της καθημερινότητας και πότε μετατρέπεται σε δωρεά που πρέπει να δηλωθεί στην εφορία.

Η ΑΑΔΕ διευκρινίζει ότι οι μεταφορές μικροποσών μεταξύ συγγενών και οικείων προσώπων, είτε πραγματοποιούνται μέσω IRIS είτε με άλλη τραπεζική συναλλαγή, δεν αποτελούν από μόνες τους αντικείμενο ιδιαίτερου φορολογικού ενδιαφέροντος.

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