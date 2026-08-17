Οι μεταφορές χρημάτων μέσω IRIS έχουν γίνει καθημερινή συνήθεια για χιλιάδες φορολογουμένους. Γονείς στέλνουν χρήματα στα παιδιά τους, παππούδες δίνουν χαρτζιλίκι στα εγγόνια, φίλοι μοιράζονται τον λογαριασμό μιας εξόδου και συγγενείς μεταφέρουν μεγαλύτερα ποσά για αγορές ή άλλες ανάγκες. Το κρίσιμο φορολογικό ερώτημα είναι πότε μια τέτοια κίνηση αποτελεί μια απλή συναλλαγή της καθημερινότητας και πότε μετατρέπεται σε δωρεά που πρέπει να δηλωθεί στην εφορία.

Η ΑΑΔΕ διευκρινίζει ότι οι μεταφορές μικροποσών μεταξύ συγγενών και οικείων προσώπων, είτε πραγματοποιούνται μέσω IRIS είτε με άλλη τραπεζική συναλλαγή, δεν αποτελούν από μόνες τους αντικείμενο ιδιαίτερου φορολογικού ενδιαφέροντος.

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