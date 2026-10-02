Η pHformula επαναπροσδιορίζει το medical skincare

Στο pHformula Conference 2026, η γήρανση του δέρματος παρουσιάστηκε μέσα από μια νέα οπτική: όχι μόνο ως αλλαγή στην εμφάνιση, αλλά ως μεταβολή στον τρόπο με τον οποίο τα κύτταρα παράγουν ενέργεια, επιδιορθώνονται, ανανεώνονται και ανταποκρίνονται.
Στο επίκεντρο βρίσκονται τα μιτοχόνδρια, τα ενεργειακά κέντρα των κυττάρων. Όταν η κυτταρική ενέργεια μειώνεται, επηρεάζονται κρίσιμες λειτουργίες του δέρματος. Για την pHformula, επομένως, η προηγμένη αντιγήρανση δεν αφορά μόνο τη διόρθωση των σημαδιών του χρόνου, αλλά τη βελτιστοποίηση της ίδιας της λειτουργίας του δέρματος.
Αυτή η φιλοσοφία αποκτά πλέον νέα εργαλεία. Το PDRN στοχεύει στην κυτταρική επιδιόρθωση και αναγέννηση, ενώ το NAD+ Concentrate εισάγει την κυτταρική ενέργεια ως έναν νέο, στρατηγικό άξονα στην επαγγελματική αντιγήρανση.
Παράλληλα, τα νέα age-reducing πρωτόκολλα MIXIT PLUS 1 & MIXIT PLUS 2 συνδυάζουν πολλαπλούς βιολογικούς μηχανισμούς σε εξατομικευμένες θεραπευτικές στρατηγικές, δίνοντας στον ειδικό τη δυνατότητα να παρεμβαίνει με μεγαλύτερη ακρίβεια, βάθος και στόχευση.
Αυτό είναι το medical skincare κατά pHformula: όχι απλώς προηγμένα δραστικά συστατικά, αλλά επιστήμη, αξιολόγηση και στοχευμένη παρέμβαση στους μηχανισμούς που καθορίζουν τη συμπεριφορά του δέρματος.
Ενέργεια. Επιδιόρθωση. Αναγέννηση. Απόκριση.
Η νέα γενιά αντιγήρανσης δεν εστιάζει μόνο στο πώς φαίνεται το δέρμα. Εστιάζει στο πώς λειτουργεί.
Η PhaceMedical, αποκλειστικός αντιπρόσωπος της pHformula στην Ελλάδα, συνεχίζει να φέρνει στην ελληνική αγορά τις εξελίξεις που διαμορφώνουν το επόμενο κεφάλαιο της επαγγελματικής αντιγήρανσης.