Νέο πλαίσιο παρακολούθησης του πραγματικού κόστους των δανείων που χορηγούνται στους καταναλωτές τίθεται σε εφαρμογή από την 1η Οκτωβρίου, με στόχο να υπάρχει σαφέστερη εικόνα για το πόσο πραγματικά κοστίζει μια πίστωση, πέρα από το ονομαστικό επιτόκιο.

Με πράξη του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννη Στουρνάρα, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, τα πιστωτικά και λοιπά χρηματοδοτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα και χορηγούν πιστώσεις σε καταναλωτές υποχρεώνονται να αποστέλλουν αναλυτικά στοιχεία στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Στο επίκεντρο βρίσκεται το Συνολικό Ετήσιο Πραγματικό Επιτόκιο, γνωστό ως ΣΕΠΕ, το οποίο αποτυπώνει συνολικότερα το κόστος μιας πίστωσης για τον καταναλωτή.

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