Νέοι κανόνες για καταναλωτικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες

Τι αλλάζει από την 1η Οκτωβρίου

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Πηγή: dnews.gr φωτογραφία Ευρωκίνηση
Τα επιτόκια για χρέη από καταναλωτικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες (βίντεο ANT1)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Από 1η Οκτωβρίου, νέο πλαίσιο παρακολούθησης κόστους δανείων για καταναλωτές.
  • Στόχος είναι η σαφέστερη εικόνα του πραγματικού κόστους πίστωσης πέρα από το ονομαστικό επιτόκιο.
  • Τα χρηματοδοτικά ιδρύματα υποχρεούνται να στέλνουν αναλυτικά στοιχεία στην Τράπεζα της Ελλάδος.
  • Κεντρικό σημείο είναι το Συνολικό Ετήσιο Πραγματικό Επιτόκιο (ΣΕΠΕ), που αποτυπώνει το συνολικό κόστος δανείου.
  • Η πράξη δημοσιεύθηκε από τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννη Στουρνάρα.

Νέο πλαίσιο παρακολούθησης του πραγματικού κόστους των δανείων που χορηγούνται στους καταναλωτές τίθεται σε εφαρμογή από την 1η Οκτωβρίου, με στόχο να υπάρχει σαφέστερη εικόνα για το πόσο πραγματικά κοστίζει μια πίστωση, πέρα από το ονομαστικό επιτόκιο.

Με πράξη του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννη Στουρνάρα, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, τα πιστωτικά και λοιπά χρηματοδοτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα και χορηγούν πιστώσεις σε καταναλωτές υποχρεώνονται να αποστέλλουν αναλυτικά στοιχεία στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Στο επίκεντρο βρίσκεται το Συνολικό Ετήσιο Πραγματικό Επιτόκιο, γνωστό ως ΣΕΠΕ, το οποίο αποτυπώνει συνολικότερα το κόστος μιας πίστωσης για τον καταναλωτή.

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