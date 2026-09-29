O Τζώνυ Θεοδωρίδης είχε αποκαλύψει πως στο Λονδίνο είχε μείνει άστεγος

Μία σπάνια δημόσια εμφάνιση με την πρωτότοκη κόρη του Μελίτα έκανε ο Τζώνυ Θεοδωρίδης στα Εγκαίνια μεζεδοπωλείου "Μοτοσακό".

Ο ηθοποιός ο οποίος έγινε ευρύτερα γνωστός μέσα από τον ρόλο του στο «Καλημέρα Ζωή» το 2001, που υποδύονταν τον Στράτο Φωτεινό, πέρασε όμορφα με την κόρη του η οποία είναι πλέον 31 ετών.

Σύλβια Δημητρακοπούλου-Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους-Τζώνυ Θεοδωρίδης-Μελίτα Θεοδωρίδη

Μαζί τους ήταν και η νυν σύζυγος του ηθοποιού Σύλβια Δημητρακοπούλου! Η Μελίτα είναι το πρώτο παιδί του τηλεοπτικού «Στράτου», και την έχει αποκτήσει από τον γάμο του με τη Βίκυ Πουλάκη!

Η Σύλβια Δημητρακοπούλου με τον Τζώνυ Θεοδωρίδη/ Φωτογράφος: NDPPHOTO / ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΦΑΛΕΞΗΣ

Η Μελίτα ωστόσο έχει πολλές καλές σχέσεις και με την τωρινή σύζυγο του μπαμπά της αλλά και με τα δύο ετεροθαλείς αδερφές της.



