Zαχάρα Τζολί: Αφαίρεσε και επίσημα το όνομα του μπαμπά της Brad Pitt

Κανένα από τα έξι παιδιά του ηθοποιού δεν θέλουν επαφές μαζί του

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Επιμέλεια STAR.GR
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Εικόνες μέσα από το νέο σπίτι του Brad Pitt/ Βίντεο από Happy Day

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ζαχάρα Τζολί αφαίρεσε επίσημα το επίθετο του πατέρα της, Μπραντ Πιτ.
  • Το δικαστήριο ενέκρινε την αλλαγή του ονόματος της σε Ζαχάρα Μάρλεϊ Τζολί.
  • Από το 2023, η Ζαχάρα χρησιμοποιούσε ήδη το νέο της όνομα στην αποφοίτησή της.
  • Κανένα από τα έξι παιδιά του Μπραντ Πιτ δεν επιθυμεί επαφές μαζί του.
  • Τα υπόλοιπα πέντε παιδιά έχουν επίσης αιτηθεί να αφαιρεθεί το επίθετο Pitt.

Kαι επίσημα το επίθετο του μπαμπάς της Brad Pitt αφαίρεσε η πρώτη κόρη που υιοθετήθηκε από την Αντζελίνα Τζολί το 2005 και μετά από τον χολιγουντιανό ηθοποιό.

O Brad Pitt/ φωτογραφία από apimages, φωτογράφος: Miguel Osés, 

O Brad Pitt/ φωτογραφία από apimages, φωτογράφος: Miguel Osés, 
Brad Pitt: Η στρατιωτική εμφάνιση χέρι- χέρι με την Ινές ντε Ραμόν

Η 21χρονη είχε κάνει αίτηση πριν λίγους μήνες, και τώρα που έγινε δεκτή θα λέγεται Ζαχάρα Μάρλεϊ Τζολί.

 «Έπειτα από την εξέταση του φακέλου της υπόθεσης, το δικαστήριο αποφασίζει ως εξής: Καθώς δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, το αίτημα για αλλαγή ονόματος εγκρίνεται. Το διάταγμα υπογράφεται και κατατίθεται. Το όνομα της αιτούσας αλλάζει από Ζαχάρα Μάρλεϊ Τζολί Πιτ σε Ζαχάρα Μάρλεϊ Τζολί» ανέφερε το δικαστικό έγγραφο.

Zαχάρα Τζολί: Αφαίρεσε και επίσημα το όνομα του μπαμπά της Brad Pitt

Η Αντζελίνα Τζολί με την κόρη της Ζαχάρα/ φωτογραφία από apimages

Μπορεί τώρα πλέον να άλλαξε και επίσημα το επίθετό της ωστόσο από το  2023, το είχε αποχωριστεί και σε αποφοίτησή της από το πανεπιστήμιο της Ατλάντα τον περασμένο Μάιο, αναγράφονταν ως «Ζαχάρα Μάρλεϊ Τζολί». 

Κανένα από τα έξι παιδιά του Brad Pitt δεν θέλουν επαφές μαζί του 

Η Ζαχάρα δεν είναι το μόνο παιδί του Brad Pitt που δεν θέλει ούτε επαφές αλλά ούτε και το επίθετο του ηθοποιού. Και τα υπόλοιπα πέντε: Σιλό, Μάντοξ, Βιβιέν, Κονξ και Παξ έχουν κάνει αίτηση για να μη λέγονται Pitt. 

Η Σιλό, ο Μάντοξ και τώρα η Ζαχάρα αφαίρεσαν και επίσημα το επίθετο Pitt ενώ τα αιτήματα των Βιβιέν, Κονξ και Παξ εκκρεμούν. 

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ΖΑΧΑΡΑ ΤΖΟΛΙ
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ΑΝΤΖΕΛΙΝΑ ΤΖΟΛΙ
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