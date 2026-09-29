Εικόνες μέσα από το νέο σπίτι του Brad Pitt/ Βίντεο από Happy Day

Kαι επίσημα το επίθετο του μπαμπάς της Brad Pitt αφαίρεσε η πρώτη κόρη που υιοθετήθηκε από την Αντζελίνα Τζολί το 2005 και μετά από τον χολιγουντιανό ηθοποιό.

O Brad Pitt/ φωτογραφία από apimages, φωτογράφος: Miguel Osés,

Η 21χρονη είχε κάνει αίτηση πριν λίγους μήνες, και τώρα που έγινε δεκτή θα λέγεται Ζαχάρα Μάρλεϊ Τζολί.

«Έπειτα από την εξέταση του φακέλου της υπόθεσης, το δικαστήριο αποφασίζει ως εξής: Καθώς δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, το αίτημα για αλλαγή ονόματος εγκρίνεται. Το διάταγμα υπογράφεται και κατατίθεται. Το όνομα της αιτούσας αλλάζει από Ζαχάρα Μάρλεϊ Τζολί Πιτ σε Ζαχάρα Μάρλεϊ Τζολί» ανέφερε το δικαστικό έγγραφο.

Η Αντζελίνα Τζολί με την κόρη της Ζαχάρα/ φωτογραφία από apimages

Μπορεί τώρα πλέον να άλλαξε και επίσημα το επίθετό της ωστόσο από το 2023, το είχε αποχωριστεί και σε αποφοίτησή της από το πανεπιστήμιο της Ατλάντα τον περασμένο Μάιο, αναγράφονταν ως «Ζαχάρα Μάρλεϊ Τζολί».

Κανένα από τα έξι παιδιά του Brad Pitt δεν θέλουν επαφές μαζί του

Η Ζαχάρα δεν είναι το μόνο παιδί του Brad Pitt που δεν θέλει ούτε επαφές αλλά ούτε και το επίθετο του ηθοποιού. Και τα υπόλοιπα πέντε: Σιλό, Μάντοξ, Βιβιέν, Κονξ και Παξ έχουν κάνει αίτηση για να μη λέγονται Pitt.

Η Σιλό, ο Μάντοξ και τώρα η Ζαχάρα αφαίρεσαν και επίσημα το επίθετο Pitt ενώ τα αιτήματα των Βιβιέν, Κονξ και Παξ εκκρεμούν.