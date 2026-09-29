Δήμος Κηφισιάς: Ενίσχυση έως 3.000 ευρώ για κάθε γέννηση - Τα κριτήρια

Απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη για έναν χρόνο και έκπτωση στα καταστήματα

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Επικαιροτητα
Πηγή: Φωτογραφία pexels (Emma Bauso)
Δήμος Κηφισιάς: Ενίσχυση Έως 3.000 Ευρώ Για Νέες Γεννήσεις
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Ο Δήμος Κηφισιάς προγραμματίζει από την 1η Ιανουαρίου 2027 την εφαρμογή ενός νέου προγράμματος στήριξης για τις οικογένειες που αποκτούν παιδί. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει οικονομική ενίσχυση που κυμαίνεται από 1.000 έως 3.000 ευρώ, ανάλογα με τα εισοδηματικά κριτήρια, καθώς και απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη για ένα έτος.

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στη γενικότερη κοινωνική πολιτική, με στόχο την έμπρακτη στήριξη των οικογενειών από την πρώτη ημέρα της γέννησης ενός παιδιού. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι οικογένειες που θα δικαιούνται την ενίσχυση είναι αυτές που τουλάχιστον ένας από τους γονείς είναι δημότης και κάτοικος του Δήμου Κηφισιάς για τουλάχιστον δύο συνεχόμενα έτη πριν από τη γέννηση του παιδιού.

Τα ακριβή εισοδηματικά όρια και οι κατηγορίες δικαιούχων θα καθοριστούν από τις σχετικές αποφάσεις του Δήμου. Σκοπός είναι να κατευθυνθεί η μεγαλύτερη ενίσχυση στις οικογένειες που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, δημιουργώντας ένα δίκαιο και ουσιαστικό σύστημα υποστήριξης.

Επιπλέον, για τις οικογένειες με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 40.000 ευρώ, που θα αποκτούν νέο μέλος από την 1η Ιανουαρίου 2027, θα προβλέπεται απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη για ένα έτος. Αυτή η παροχή στοχεύει στη μείωση των σταθερών εξόδων μιας οικογένειας σε μια περίοδο που οι οικονομικές ανάγκες αυξάνονται.

Παράλληλα, σε συνεργασία με τον Εμπορικό Σύλλογο Κηφισιάς, προγραμματίζεται η δημιουργία ενός δικτύου τοπικών επιχειρήσεων που θα προσφέρουν ειδικές εκπτώσεις στους νέους γονείς. Θα δημοσιοποιηθεί μια ειδική λίστα με τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις και τις προσφορές τους, ώστε οι γονείς να μπορούν να επωφελούνται από μειωμένες τιμές σε προϊόντα και υπηρεσίες που σχετίζονται με τις ανάγκες της οικογένειας και του παιδιού.

Ο Δήμαρχος Κηφισιάς, Βασίλης Ξυπολυτάς, δήλωσε ότι η γέννηση κάθε παιδιού είναι μια σημαντική στιγμή για κάθε οικογένεια και ότι ο Δήμος θέλει να βρίσκεται δίπλα στους γονείς με συγκεκριμένες και ουσιαστικές παροχές. 

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