Λάκης Γαβαλάς: Αποκάλυψε τον λόγο που δε μιλάει με την Άννα Βίσση

«Ήταν επιλογή της να με βγάλει από τη ζωή της» δήλωσε

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Ο  «one of a kind» Λάκης Γαβαλάς, ήπιε τον «Πρώτο Καφέ με τη Ζήνα» και μίλησε για όλα!

Ο Λάκης Γαβαλάς καλεσμένος στον Πρώτο Καφέ με τη Ζήνα

Ο Λάκης Γαβαλάς καλεσμένος στον Πρώτο Καφέ με τη Ζήνα

Το GNTM πίσω από τις κάμερες - Όσα έγιναν στην πρεμιέρα

Με αφορμή τη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ που συγκέντρωσε 95.000 θεατές, σημειώνοντας ιστορικό ρεκόρ προσέλευσης, ο κορυφαίος σχεδιαστής και fashion icon αποκάλυψε τον λόγο που δεν μιλάνε πια ενώ κάποτε ήταν δύο πολύ καλοί φίλοι. 

Λάκης Γαβαλάς: Αποκάλυψε τον λόγο που δε μιλάει με την Άννα Βίσση

Άννα Βίσση: Τα δύο looks & τα πρόσωπα πίσω από τις εμφανίσεις της στο ΟΑΚΑ

«Η Άννα Βίσση έκανε μία επιλογή να με βγάλει από τη ζωή της. Είπε πως την «χρησιμοποιώ για να γίνω γνωστός επειδή είπα πως τα ρούχα που φοράει είναι χάλια. Το ίδιο πιστεύω και τώρα. Δεν μπορείς να πλακώνεις ένα ωραίο στήθος με το ρούχο που επιλέγεις ,ούτε να φοράς ένα δερμάτινο ρούχο όταν θα ιδρώσεις, θα σε στενέψει.» είπε μεταξύ άλλων ο Λάκης Γαβαλάς.

Ο ίδιος ωστόσο παραδέχτηκε πως του αρέσει πάρα πολύ ως τραγουδίστρια η Άννα Βίσση και κάποια της κομμάτια τον ταξιδεύουν τόσο που κλείνει τα μάτια του και τα απολαμβάνει. 

H Άννα Βίσση στη φαντασμαγορική της συναυλία στο ΟΑΚΑ/ φωτογραφία από ndp 

H Άννα Βίσση στη φαντασμαγορική της συναυλία στο ΟΑΚΑ/ φωτογραφία από ndp 

«Η Άννα μου αρέσει πάντα όσον αφορά την ερμηνεία. Μερικά τραγούδια της όταν τα ακούω κλείνω τα μάτια για να τα απολαύσω. Τα αγαπημένα μου τραγούδια της Άννας Βίσση είναι το «Πάλι έχω παραισθήσεις»  και το «Μακρινό θιβέτ» σημείωσε ο καταξιωμένος κριτής του GNTM και αποκάλυψε ένα αρνητικό σχόλιο που δέχτηκε από έναν χρήστη των social media. 

«Μου έγραψε κάποιος πως καλά έκανε η Άννα και σε κλώτσησε. Γιατί μετά από 55 χρόνια γιατί πρέπει να μου αρέσει στυλιστικά. Η μόδα εξελίσσεται. Είμαι άνθρωπος με εμπεριά στο Styling».

Λάκης Γαβαλάς: «Έκλαιγα 5-6 μέρες για τον Γιώργο Μαζωνάκη»
 

Παράλληλα, ο Λάκης Γαβαλάς δε  θα μπορούσε να μην αναφερθεί και στον Γιώργο Μαζωνάκη, ο οποίος τον είχε επισκεφθεί στη φυλακή το 2012.

«Όταν ήρθε να με επισκεφθεί είπα ουάου. Με γοήτευσε όταν ήρθε να με επισκεφθεί. Δεν ήθελα να προκαλέσω τους άλλους κρατούμενους παρόλο που τον είχα συναντήσει στο γραφείο της διευθύντριας» δήλωσε ο Λάκης Γαβαλάς. 

Λάκης Γαβαλάς: Αποκάλυψε τον λόγο που δε μιλάει με την Άννα Βίσση

Ο  «one of a kind» Λάκης Γαβαλάς, μίλησε με τρυφερά λόγια για τον καλό του φίλο και νοστάλγησε τα βράδια που τραγουδούσαν επιτυχίες του Μπιθικώτση. 

«Τέσσερις με έξι το πρωί,  ο Γιώργος ήταν με ανθρώπους που ήθελε να καταλάβουν ποιος είναι. Τραγουδάγαμε. Μεγάλωσα με τα ακούσματα του Μπιθικώτση. Άγγιζε την ψυχή μου και με έφερνε σε ένα κανάλι να επικοινωνήσω» ανέφερε. 

Λάκης Γαβαλάς: Αποκάλυψε τον λόγο που δε μιλάει με την Άννα Βίσση

Ο Λάκης αποκάλυψε και το πώς έμαθε τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

«Ήταν μόλις είχα κάνει επέμβαση στα κότσια στα πόδια. Με πήρε ένας φίλος μου και μου είπε να μπω στα σάιτ και πως έφυγε ο Μαζωνάκης. Δεν ήθελα να το πιστέψω έκλαιγα 5-6 μέρες. Είχα πόνο για όσους έμειναν πίσω. Και για τη Βάσω που την ήξερα» σημείωσε. 

Δείτε την εκπομπή Πρώτος Καφές με τη Ζήνα 


 

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ΛΑΚΗΣ ΓΑΒΑΛΑΣ
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ΠΡΩΤΟΣ ΚΑΦΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ
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