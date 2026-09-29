Νέες καταγγελίες για την κλινική στη Θεσσαλονίκη- «Μου ζήτησαν 12.000 ευρώ»

Μέχρι και για κακοποίηση κάνουν λόγο μαρτυρίες

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
29.09.26 , 16:34 Άσκηση «Αλέξανδρος»: Εντυπωσιακά πλάνα των Ενόπλων Δυνάμεων
29.09.26 , 16:00 Έξυπνα κόλπα για να δώσεις νέα διάσταση στην αγαπημένη σου maxi φούστα
29.09.26 , 15:59 Zαχάρα Τζολί: Αφαίρεσε και επίσημα το όνομα του μπαμπά της Brad Pitt
29.09.26 , 15:57 Μεταμόρφωση: Απόβλητα της Interbeton κατέληγαν στον Κηφισό - Μία σύλληψη
29.09.26 , 15:52 Ένα προσωπικό αντικείμενο του Αριστοτέλη Ωνάση στο Cash or Trash
29.09.26 , 15:50 Δήμος Κηφισιάς: Ενίσχυση έως 3.000 ευρώ για κάθε γέννηση - Τα κριτήρια
29.09.26 , 15:45 Σλοβακία: Επίθεση με μαχαίρι σε σχολείο - Μία νεκρή και δύο τραυματίες
29.09.26 , 15:39 «No Police Ρόφημα»: Το διαφήμιζαν για να ξεγελάσουν το... αλκοτέστ
29.09.26 , 15:12 Το σχέδιο πέντε σημείων της Κομισιόν για τo μεταναστευτικό
29.09.26 , 14:57 Άνω Λιόσια: Με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις & κάταγμα στη μύτη η διευθύντρια
29.09.26 , 14:56 Ιουλία Καλλιμάνη για τον γάμο της: «Ήταν μία μέρα που την περιμέναμε πολύ»
29.09.26 , 14:56 Ασπρόπυργος: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο νέο βιοκλιματικό Γυμνάσιο
29.09.26 , 14:26 GNTM: Sneak preview από τις auditions- «Είσαι ένας πάρα πολύ ωραίος άντρας»
29.09.26 , 14:21 Η Ελλάδα κινδυνεύει να χάσει τις αγροτικές επιδοτήσεις, γράφει το Politico
29.09.26 , 14:13 Θάνατος Μαζωνάκη: Τα έξι κινητά τηλέφωνα που «ανοίγουν» για την υπόθεση
Άση Μπήλιου: Ο Άρης στον Λέοντα μέχρι τις 26/11- Ποια ζώδια ευνοούνται
Ιωάννα Τούνη: Ο λόγος που κλείνει την croissanterie στο Παρίσι
Η εξομολόγηση του πατέρα της Καρολάιν: «Τον μισώ από τα βάθη της ψυχής μου»
Λάκης Γαβαλάς: Αποκάλυψε τον λόγο που δε μιλάει με την Άννα Βίσση
Αλεξάνδρα Νίκα: Το glamorous look σε γάμο φίλης της
Απόστολος Ρουβάς: Τριών ο Αλκίνοος! Το πάρτι με θέμα το εργοτάξιο
Λεωνίδας Κουτσόπουλος: Στην παιδική χαρά με τον γιο του, Κίμωνα!
Μπάμπης Λαζαρίδης: Ο γιος της Αγγελικής Ηλιάδη στις auditions του GNTM!
Τροχός της Τύχης: Ο Νίκος δεν έλυσε τον πρώτο γρίφο της σεζόν - Εσύ;
Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους: «Τα τελευταία χρόνια παχαίνω»
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Πρώτος Καφές με τη Ζήνα
Απόσπασμα από την εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα» (29/9/2026)

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Καταγγελίες για ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, που λειτουργεί χωρίς άδεια στο ογκολογικό τμήμα.
  • Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας προτείνει το «σφράγισμα» της κλινικής και παραπέμπει την υπόθεση στην Εισαγγελία.
  • Μάρτυρας ανέφερε ότι της ζητήθηκαν 12.000 ευρώ για θεραπείες και επιπλέον χρήματα για νοσηλεία.
  • Καταγγελίες για κακομεταχείριση ασθενών, με περιγραφή κλινικής ως «κολαστήριο».
  • Ανακοινώθηκε ότι νοσηλεύονταν ασθενείς με διαγνώσεις που δεν αφορούσαν κακοήθεια, ενώ χορηγούνταν χημειοθεραπείες.

Σοκαριστικές είναι οι καταγγελίες που έρχονται στο «φως» για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, μετά και την παρέμβαση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Στο επίκεντρο βρίσκεται η λειτουργία του ογκολογικού τμήματος χωρίς την προβλεπόμενη άδεια, ενώ η Αρχή εισηγήθηκε το οριστικό «σφράγισμα» κλινικής και την ανάκληση της άδειάς της, παραπέμποντας παράλληλα την υπόθεση στην Εισαγγελία.

Οι μαρτυρίες που μεταδόθηκαν από την εκπομπή «Πρώτος καφές με τη Ζήνα» και το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Star είναι ιδιαίτερα σοβαρές.

Εισαγγελική παρέμβαση για την κλινική που έκανε παράνομα χημειοθεραπείες

Νέες καταγγελίες για την κλινική στη Θεσσαλονίκη- «Μου ζήτησαν 12.000 ευρώ»

Μία γυναίκα περιέγραψε ότι της ζητήθηκαν 12.000 ευρώ για θεραπείες και επιπλέον χρήματα για τη νοσηλεία και το δωμάτιο. Ωστόσο, της ζήτησαν να εξουσιοτήση τρίτο πρόσωπο για να παραλάβει φάρμακα στο όνομά της.

«Για όλον τον χρόνο, που είναι 2-3-4 θεραπείες, μου ζητούσαν 12 χιλιάρικα, να πληρώνω και το δωμάτιο της κλινικής 300 ευρώ. Μου ζήτησαν να εξουσιοδοτήσω κάποιον που δεν γνώριζα να πάρει τα φάρμακα στο όνομά μου. Τα φάρμακα θα τα πλήρωνα εγώ, ενώ τα δίνει το κράτος δωρεάν». 

Θεσσαλονίκη: «Τους φέρνεις εδώ να τους προσέχουν»

Στο ρεπορτάζ καταγράφηκε και η καταγγελία γιου μιας γυναίκας, η οποία μεταφέρθηκε στην κλινική για αποθεραπεία και φυσικοθεραπεία μετά από νοσηλεία για COVID-19. Σύμφωνα με την καταγγελία του γιου της, η γυναίκα παρέμεινε εκεί περίπου 20 ημέρες και στη συνέχεια μεταφέρθηκε ξανά στο νοσοκομείο, όπου διαγνώστηκε με αφυδάτωση. Λίγο μετά η γυναίκα πέθανε. 

Άλλη συγγενής περιέγραψε την κλινική ως «κολαστήριο».

Θεσσαλονίκη: Λουκέτο σήμερα σε κλινική για παράνομο ογκολογικό τμήμα

«Ήταν ένα κολαστήριο. Φέρνεις τους γονείς για να τους προσέχουν. [...] Ξύλο (έπεφτε). Είχα μια φίλη που πρόσεχε μία κυρία, την πρόσεχε εδώ μέσα και όλες ήταν με μια φωνή. Τους έδερναν. Την είχε μαυρίσει εδώ, την έριξε απ' το κρεβάτι», ανέφερε χαρακτηριστικά. 

Θεσσαλονίκη: Στο μικροσκόπιο οι καταγγελίες

Η υπόθεση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα μετά τα ευρήματα που ανακοίνωσε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας σχετικά με τη λειτουργία του ογκολογικού τμήματος. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, στην κλινική νοσηλεύονταν ασθενείς με διαγνώσεις που δεν αφορούσαν κακοήθεια και, κατά τη διάρκεια της νοσηλείας, χορηγούνταν χημειοθεραπείες και φάρμακα.

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΠΡΩΤΟΣ ΚΑΦΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ
 |
ΚΛΙΝΙΚΗ
 |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
 |
ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ
 |
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μεταμόρφωση: Απόβλητα Της Interbeton Κατέληγαν Στον Κηφισό
Ελλαδα
Μεταμόρφωση: Απόβλητα της Interbeton κατέληγαν στον Κηφισό - Μία σύλληψη
Άνω Λιόσια: Με Κρανιοεγκεφαλικές Κακώσεις Η Διευθύντρια
Ελλαδα
Άνω Λιόσια: Με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις & κάταγμα στη μύτη η διευθύντρια
Αγροτικά κονδύλια
Ελλαδα
Η Ελλάδα κινδυνεύει να χάσει τις αγροτικές επιδοτήσεις, γράφει το Politico
Μαζωνάκης: Άρση Απορρήτου Επικοινωνιών Ζητά Ο Εισαγγελέας
Ελλαδα
Θάνατος Μαζωνάκη: Τα έξι κινητά τηλέφωνα που «ανοίγουν» για την υπόθεση
Δολοφονία Καρολάιν: Η Εξομολόγηση Του Πατέρα Της
Ελλαδα
Η εξομολόγηση του πατέρα της Καρολάιν: «Τον μισώ από τα βάθη της ψυχής μου»
Δίκη Τέμπη:Στο Ειδικό Δικαστήριο Ο Τριαντόπουλος Για Μπάζωμα
Ελλαδα
Τριαντόπουλος: Στο ειδικό δικαστήριο για τα Τέμπη - «Δε θα είμαι υποψήφιος»
Θεσσαλονίκη: Εισαγγελική Παρέμβαση Για Την Παράνομη Κλινική
Ελλαδα
Εισαγγελική παρέμβαση για την κλινική που έκανε παράνομα χημειοθεραπείες
Θάσος: Νεκρός ο 16χρονος ποδοσφαιριστής που τραυματίστηκε
Ελλαδα
Θάσος: Νεκρός 16χρονος ποδοσφαιριστής που τραυματίστηκε σε αγώνα
Σχολικές Αργίες 2026-2027: Το Ημερολόγιο Μαθητών - Δασκάλων
Ελλαδα
Σχολικές αργίες 2026-2027: Το ημερολόγιο μαθητών και εκπαιδευτικών
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top