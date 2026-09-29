Σοκαριστικές είναι οι καταγγελίες που έρχονται στο «φως» για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, μετά και την παρέμβαση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Στο επίκεντρο βρίσκεται η λειτουργία του ογκολογικού τμήματος χωρίς την προβλεπόμενη άδεια, ενώ η Αρχή εισηγήθηκε το οριστικό «σφράγισμα» κλινικής και την ανάκληση της άδειάς της, παραπέμποντας παράλληλα την υπόθεση στην Εισαγγελία.

Οι μαρτυρίες που μεταδόθηκαν από την εκπομπή «Πρώτος καφές με τη Ζήνα» και το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Star είναι ιδιαίτερα σοβαρές.

Μία γυναίκα περιέγραψε ότι της ζητήθηκαν 12.000 ευρώ για θεραπείες και επιπλέον χρήματα για τη νοσηλεία και το δωμάτιο. Ωστόσο, της ζήτησαν να εξουσιοτήση τρίτο πρόσωπο για να παραλάβει φάρμακα στο όνομά της.

«Για όλον τον χρόνο, που είναι 2-3-4 θεραπείες, μου ζητούσαν 12 χιλιάρικα, να πληρώνω και το δωμάτιο της κλινικής 300 ευρώ. Μου ζήτησαν να εξουσιοδοτήσω κάποιον που δεν γνώριζα να πάρει τα φάρμακα στο όνομά μου. Τα φάρμακα θα τα πλήρωνα εγώ, ενώ τα δίνει το κράτος δωρεάν».

Θεσσαλονίκη: «Τους φέρνεις εδώ να τους προσέχουν»

Στο ρεπορτάζ καταγράφηκε και η καταγγελία γιου μιας γυναίκας, η οποία μεταφέρθηκε στην κλινική για αποθεραπεία και φυσικοθεραπεία μετά από νοσηλεία για COVID-19. Σύμφωνα με την καταγγελία του γιου της, η γυναίκα παρέμεινε εκεί περίπου 20 ημέρες και στη συνέχεια μεταφέρθηκε ξανά στο νοσοκομείο, όπου διαγνώστηκε με αφυδάτωση. Λίγο μετά η γυναίκα πέθανε.

Άλλη συγγενής περιέγραψε την κλινική ως «κολαστήριο».

«Ήταν ένα κολαστήριο. Φέρνεις τους γονείς για να τους προσέχουν. [...] Ξύλο (έπεφτε). Είχα μια φίλη που πρόσεχε μία κυρία, την πρόσεχε εδώ μέσα και όλες ήταν με μια φωνή. Τους έδερναν. Την είχε μαυρίσει εδώ, την έριξε απ' το κρεβάτι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Θεσσαλονίκη: Στο μικροσκόπιο οι καταγγελίες

Η υπόθεση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα μετά τα ευρήματα που ανακοίνωσε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας σχετικά με τη λειτουργία του ογκολογικού τμήματος. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, στην κλινική νοσηλεύονταν ασθενείς με διαγνώσεις που δεν αφορούσαν κακοήθεια και, κατά τη διάρκεια της νοσηλείας, χορηγούνταν χημειοθεραπείες και φάρμακα.