Άση Μπήλιου: Ο Άρης στον Λέοντα μέχρι τις 26/11- Ποια ζώδια ευνοούνται

«Εκμεταλλευτείτε τις μέρες μέχρι την Πέμπτη για ό,τι θέλετε να κάνετε»

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Άση Μπήλιου: Δείτε όσα είπε στην έναρξη του σημερινού Stars System

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Άρης βρίσκεται στον Λέοντα μέχρι τις 26 Νοεμβρίου, επηρεάζοντας τα ζώδια.
  • Η Άση Μπήλιου προτείνει να εκμεταλλευτούμε τις πρώτες μέρες της εβδομάδας, μέχρι την Πέμπτη, για σημαντικές ενέργειες.
  • Τα ζώδια της Φωτιάς (Κριοί, Τοξότες, Λέοντες) ευνοούνται ιδιαίτερα από αυτή τη θέση του Άρη.
  • Τα ζώδια του Αέρα (Δίδυμοι, Ζυγοί) επίσης ευνοούνται, ενώ οι Υδροχόοι θα αντιμετωπίσουν προκλήσεις.
  • Η Σελήνη βρίσκεται στον Ταύρο, προσφέροντας ευνοϊκές συνθήκες μέχρι την Πέμπτη.

Τρίτη σήμερα - ημέρα Άρη-  και η Άση Μπήλιου περιέγραψε στο Stars System (καθημερινά στις 21:00 στο Star) πώς θα επηρεάσει τα ζώδια το πέρασμα του πλανήτη Άρη στον Λέοντα. 

Δείτε αναλυτικά τις προβλέψεις για κάθε ζώδιο

«Ξέρετε όλες οι μέρες της εβδομάδας, η κάθε μέρα έχει και έναν κυβερνήτη πλανήτη. Η Τρίτη έχει τον  Άρη», ανέφεφε η αστρολόγος κατά την έναρξη της σημερινής της εκπομπής. 

Άση Μπήλιου: Ο Άρης στον Λέοντα μέχρι τις 26/11- Ποια ζώδια ευνοούνται

Η Άση Μπήλιου σημείωσε ότι σήμερα η Σελήνη βρίσκεται στον Ταύρο, σε ένα σταθερό ζώδιο, και μέχρι την Πέμπτη είναι τα πράγματα πιο βοηθητικά σε ό,τι θέλουμε να κάνουμε. Από την Παρασκευή αλλάζει το πλανητικό σκηνικό. 

«Θα σας έλεγα να εκμεταλλευτείτε τις πρώτες μέρες αυτής της εβδομάδας και τη σημερινή και την αυριανή μέχρι και την Πέμπτη. Γενικώς, τα πράγματα είναι λίγο πιο στρωτά, ενώ από την Παρασκευή μέχρι την Κυριακή είναι πολύ διαφορετικό το κλίμα. Κανονίστε ό, τι έχετε να κάνετε και είναι δύσκολο ή χρειάζεται να ζητήσετε βοήθεια ή θέλετε να ζητήσετε χάρες κτλ. μέχρι την Πέμπτη», επισήμανε η αστρολόγος. 

Άση Μπήλιου: Ο Άρης στον Λέοντα μέχρι τις 26/11

Ο  Άρης πέρασε ήδη από χθες στο ζώδιο του Λέοντα και ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή μας, το οποίο θα κρατήσει περίπου ένα δίμηνο, μέχρι τις 26 Νοεμβρίου.

«Σήμερα λοιπόν, θα μιλήσουμε κυρίως για τον Άρη που θα είναι σε ένα ζώδιο της Φωτιάς. Είναι αυτό που λέμε η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Όντως, αυτός ο Άρης αγαπά το ρίσκο. Του ταιριάζει πάρα πολύ αυτή η θέση. Ευνοεί πάρα πολύ τα ζώδια της Φωτιάς: 
Κριούς, Τοξότες. Τους Λέοντες τους βάζω τρίτους, γιατί ναι μεν έχουν την επιρροή του ζωδίου τους, αλλά μερικές φορές ο Άρης όταν είναι στο ζώδιο μας, μας δημιουργεί και πάρα πολύ άγχος και πάρα πολύ τρέξιμο. Ανεβάζει τις φιλοδοξίες αλλά λίγο μας ζορίζει κιόλας», εξήγησε η Άση Μπήλιου. 

Ευνοϊκή είναι η θέση και για τα ζώδια του Αέρα: Διδύμους και Ζυγούς. «Για τους Υδροχόους, θα είναι κάπως πιο περίεργα τα πράγματα, γιατί είναι απέναντί τους αυτή η επιρροή», κατέληξε. 

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