Τροχός της Τύχης: Επιστρέφει σήμερα στις οθόνες μας!

Πρεμιέρα σήμερα Δευτέρα 28/9, στις 18.25 στο Star!

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Τροχός της Τύχης: Τρέιλερ Πρεμιέρα 28/9/26

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Τροχός της Τύχης επιστρέφει σήμερα, 28 Σεπτεμβρίου, στις 18:25, στο Star.
  • Το παιχνίδι γιορτάζει 13 χρόνια παρουσίας στην ελληνική τηλεόραση με τον Πέτρο Πολυχρονίδη ως παρουσιαστή.
  • Θα προσφέρει περισσότερα μετρητά, δώρα και αυτοκίνητα στους νικητές.
  • Η νέα σεζόν περιλαμβάνει ανανεωμένο και εντυπωσιακό πλατό.
  • Ο Πολυχρονίδης μίλησε για την πρεμιέρα στην εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα».

Ασταμάτητος, απρόβλεπτος, διασκεδαστικός, διαχρονικός!

Ο Τροχός της Τύχης, το μακροβιότερο παιχνίδι της ελληνικής τηλεόρασης με παρουσιαστή τον ανατρεπτικό Πέτρο Πολυχρονίδη, γυρίζει δυνατά για 13η χρονιά και μοιράζουμε ακόμη περισσότερα μετρητά, δώρα και φυσικά, αυτοκίνητα στους τυχερούς παίκτες!

Πολυχρονίδης: Μας ξεναγεί στο χωριό του, λίγο πριν την πρεμιέρα του Τροχού!

Σήμερα, Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 18:25, ο Τροχός της Τύχης επιστρέφει πάντα μέσα από τη συχνότητα του Star, σε ένα ολοκαίνουριο, εντελώς ανανεωμένο και εντυπωσιακό πλατό!

Τροχός της Τύχης: Επιστρέφει σήμερα στις οθόνες μας!

Τροχός της Τύχης: Επιστρέφει σήμερα στις οθόνες μας!

Ο Πέτρος Πολυχρονίδης λίγο πριν τη μεγάλη πρεμιέρα του «Τροχού της Τύχης»! Δείτε ένα απόσπασμα από τη συνέντευξή του στην εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα»:

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ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ
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ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ TRAILER
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ΠΕΤΡΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ
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