Τροχός της Τύχης: Τρέιλερ Πρεμιέρα 28/9/26

Ασταμάτητος, απρόβλεπτος, διασκεδαστικός, διαχρονικός!

Ο Τροχός της Τύχης, το μακροβιότερο παιχνίδι της ελληνικής τηλεόρασης με παρουσιαστή τον ανατρεπτικό Πέτρο Πολυχρονίδη, γυρίζει δυνατά για 13η χρονιά και μοιράζουμε ακόμη περισσότερα μετρητά, δώρα και φυσικά, αυτοκίνητα στους τυχερούς παίκτες!

Σήμερα, Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 18:25, ο Τροχός της Τύχης επιστρέφει πάντα μέσα από τη συχνότητα του Star, σε ένα ολοκαίνουριο, εντελώς ανανεωμένο και εντυπωσιακό πλατό!

Ο Πέτρος Πολυχρονίδης λίγο πριν τη μεγάλη πρεμιέρα του «Τροχού της Τύχης»! Δείτε ένα απόσπασμα από τη συνέντευξή του στην εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα»: