GNTM Sneak preview: Οι οντισιόν, ο γιος της Ηλιάδη και η pole dancer

Όσα θα δούμε στο επεισόδιο που θα μεταδοθεί απόψε, 28/9/26

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GNTM: Αποκλειστικό απόσπασμα από το αποψινό επεισόδιο/ βίντεο Πρώτος καφές με τη Ζήνα

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Αποκλειστικό απόσπασμα από το GNTM προβλήθηκε στην εκπομπή «Πρώτος καφές με τη Ζήνα».
  • Η διαγωνιζόμενη Σταυρούλα εντυπωσίασε τους κριτές με την ανακοίνωση ότι θα ταξιδέψει στο Μιλάνο για fitting στη Versace.
  • Ο γιος της Αγγελικής Ηλιάδη, Μπάμπης Λαζαρίδης, δήλωσε ότι η μητέρα του τον υποστηρίζει, αλλά ήθελε να συμμετάσχει μόνος του.
  • Μια 21χρονη διαγωνιζόμενη του pole dancing εντυπωσίασε με το σώμα της και προκάλεσε ερωτήματα για την ικανότητά της στην πασαρέλα.
  • Το επεισόδιο θα προβληθεί απόψε στις 21:00 στο Star.

Αποκλειστικό απόσπασμα από το αποψινό επεισόδιο του GNTM (κάθε Δευτέρα και Τρίτη, στις 21:00 στο Star) προβλήθηκε στην εκπομπή «Πρώτος καφές με τη Ζήνα».

GNTM: «Νιώθω ότι είμαι ήδη στο σπίτι» – Οι νέες auditions κρύβουν εκπλήξεις

Στο βίντεο βλέπουμε την κριτική επιτροπή του GNTM να εντυπωσιάζεται με τη Σταυρούλα. «Αύριο φεύγω για Μιλάνο. Πετάω. Θα κάνω το fitting στη Versace», λέει η διαγωνιζόμενη, με την Ηλιάνα Παπαγεωργίου να επιδίδεται σε επιφωνήματα θαυμασμού.

GNTM Sneak preview: Οι οντισιόν, ο γιος της Ηλιάδη και η pole dancer

GNTM Sneak preview: Οι οντισιόν, ο γιος της Ηλιάδη και η pole dancer

«Ήμουν ψωνάκι από μικρό», ήταν η απάντηση άλλης διαγωνιζόμενης στην ερώτηση της Μπέττυς Μαγγίρα από πού πηγάζει η αυτοπεποίθησή της, με τους κριτές να ξεσπούν σε γέλια.

GNTM Sneak preview: Οι οντισιόν, ο γιος της Ηλιάδη και η pole dancer

GNTM Sneak preview: Οι οντισιόν, ο γιος της Ηλιάδη και η pole dancer

Στο σημερινό επεισόδιο με τις auditions θα δούμε και τον γιο της Αγγελικής Ηλιάδη. «Η μαμά σου σε υποστηρίζει, σου δίνει ώθηση να συνεχίσεις να το κυνηγήσεις;», τον ρώτησε η Μπέττυ Μαγγίρα

GNTM Sneak preview: Οι οντισιόν, ο γιος της Ηλιάδη και η pole dancer

«Μια μητέρα πρέπει να δίνει ώθηση στο παιδί της και μου δίνει πάρα πολύ», απάντησε ο Μπάμπης Λαζαρίδης. «Η μητέρα μου τραγουδάει σήμερα στην Κοζάνη, γι' αυτό και δε μπορούσε να έρθει, αλλά κι εγώ δεν ήθελα να έρθει. Ήθελα να είμαι μόνος μου. Αυτό είναι μια δουλειά που κάνω και θέλω να είμαι μόνος μου», σχολίασε σε άλλο σημείο. 

GNTM Sneak preview: Οι οντισιόν, ο γιος της Ηλιάδη και η pole dancer

Τέλος,η 21χρονη διαγωνιζόμενη που ασχολείται εδώ και έξι χρόνια με το pole dancing, «μάγεψε» με το γυμνασμένο της σώμα την Ηλιάνα Παπαγεωργίου.

GNTM Sneak preview: Οι οντισιόν, ο γιος της Ηλιάδη και η pole dancer

Το ερώτημα είναι: «Πασαρέλα μπορεί να κάνει;». Θα τα δούμε όλα απόψε στις 21:00 στο Star.

GNTM Sneak preview: Οι οντισιόν, ο γιος της Ηλιάδη και η pole dancer

Δείτε εδώ τα επεισόδια του GNTM 2026

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