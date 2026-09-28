Αποκλειστικό απόσπασμα από το αποψινό επεισόδιο του GNTM (κάθε Δευτέρα και Τρίτη, στις 21:00 στο Star) προβλήθηκε στην εκπομπή «Πρώτος καφές με τη Ζήνα».

Στο βίντεο βλέπουμε την κριτική επιτροπή του GNTM να εντυπωσιάζεται με τη Σταυρούλα. «Αύριο φεύγω για Μιλάνο. Πετάω. Θα κάνω το fitting στη Versace», λέει η διαγωνιζόμενη, με την Ηλιάνα Παπαγεωργίου να επιδίδεται σε επιφωνήματα θαυμασμού.

«Ήμουν ψωνάκι από μικρό», ήταν η απάντηση άλλης διαγωνιζόμενης στην ερώτηση της Μπέττυς Μαγγίρα από πού πηγάζει η αυτοπεποίθησή της, με τους κριτές να ξεσπούν σε γέλια.

Στο σημερινό επεισόδιο με τις auditions θα δούμε και τον γιο της Αγγελικής Ηλιάδη. «Η μαμά σου σε υποστηρίζει, σου δίνει ώθηση να συνεχίσεις να το κυνηγήσεις;», τον ρώτησε η Μπέττυ Μαγγίρα.

«Μια μητέρα πρέπει να δίνει ώθηση στο παιδί της και μου δίνει πάρα πολύ», απάντησε ο Μπάμπης Λαζαρίδης. «Η μητέρα μου τραγουδάει σήμερα στην Κοζάνη, γι' αυτό και δε μπορούσε να έρθει, αλλά κι εγώ δεν ήθελα να έρθει. Ήθελα να είμαι μόνος μου. Αυτό είναι μια δουλειά που κάνω και θέλω να είμαι μόνος μου», σχολίασε σε άλλο σημείο.

Τέλος,η 21χρονη διαγωνιζόμενη που ασχολείται εδώ και έξι χρόνια με το pole dancing, «μάγεψε» με το γυμνασμένο της σώμα την Ηλιάνα Παπαγεωργίου.

Το ερώτημα είναι: «Πασαρέλα μπορεί να κάνει;». Θα τα δούμε όλα απόψε στις 21:00 στο Star.

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