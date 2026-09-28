Εφιαλτή πρόβλεψη Γκέιτς: «Το AI μπορεί να προκαλέσει ένα δισ. θανάτους»

Τι λέει για τους κινδύνους της χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης

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Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: AP (Alex Brandon)
Εφιαλτική πρόβλεψη Μπιλ Γκέιτς για την τεχνητή νοημοσύνη: «Μπορεί να προκαλέσει ένα δισεκατομμύριο θανάτους» / MEGA

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Τον κώδωνα του κινδύνου για την ανεξέλεγκτη ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης κρούει ο Μπιλ Γκέιτς, ζητώντας από τις κυβερνήσεις και τις αρμόδιες αρχές να θεσπίσουν αυστηρούς κανόνες για την εποπτεία της νέας τεχνολογίας. 

Σε συνέντευξη που έδωσε στην εκπομπή «Meet The Press» του NBC, ο συνιδρυτής της Microsoft προειδοποίησε ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να αποκτήσει εξαιρετικά επικύνδινες εφαρμογές όταν χρησιμοποιείται από ανθρώπους με κακόβουλες προθέσεις.

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«Η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι σίγουρα αρκετά ισχυρή ώστε να οδηγήσει σε γεγονότα που θα προκαλούσαν και ένα δισεκατομμύριο θανάτους», δήλωσε χαρακτηριστικά. Όπως εξήγησε «ποτέ δεν υπήρξε ένα όπλο τόσο ισχυρό όσο ο συνδυασμός ανθρώπων με κακές προθέσεις και των πιο σύγχρονων εργαλείων AI». 

Ο Γκέιτς κάλεσε τις αρχές να συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωση ενός πλαισίου ασφαλείας. «Κανείς δεν πιστεύει ότι η αυτορρύθμιση είναι αρκετή», προσθέτωντας ότι χρειάζονται «νόμοι και πολιτικοί» που θα καθορίσουν τους κανόνες για την παρακολούθηση των συστημάτων. 

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Ο ίδιος απέρριψε την ιδέα ότι ένας απλός μηχανισμός άμεσης απενεργοποίησης, το λεγόμενο «kill switch», θα μπορούσε να αντιμετωπίσει τους κινδύνους.

«Δεν αρκεί να υπάρχει ένας διακόπτης απενεργοποίησης», τόνισε, εξηγώντας ότι απαιτούνται μηχανισμοί παρακολούθησης και καταγραφής της συμπεριφοράς των συστημάτων, ώστε να εντοπίζονται εγκαίρως επικίνδυνες χρήσεις.

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Ο Γκέιτς υπογράμμισε παράλληλα ότι η ρύθμιση δεν θα πρέπει να σημαίνει δραματική επιβράδυνση της τεχνολογικής προόδου. «Θα είναι ένα μικρό επιπλέον βάρος για τη βιομηχανία, αλλά όχι μια δραματική επιβράδυνση όσων κάνει», σημείωσε.

Παρά τις προειδοποιήσεις του, ο Γκέιτς παραμένει αισιόδοξος για τις δυνατότητες της τεχνολογίας. Όπως όμως προειδοποίησε, η ανθρωπότητα πρέπει να αποφασίσει εγκαίρως πώς θέλει να διαμορφώσει το μέλλον της Τεχνητής Νοημοσύνης, πριν οι κίνδυνοι ξεπεράσουν τις δυνατότητες ελέγχου της.
 

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ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ
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