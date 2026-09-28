Ο Γιώργος Μαζωνάκης μπορεί να έγραψε τη δική του ξεχωριστή ιστορία στο ελληνικό τραγούδι, όμως για τους ανθρώπους που τον γνώρισαν από παιδί, πριν ακόμη γίνει ο καλλιτέχνης που αγάπησε το κοινό, ήταν απλώς ο Γιώργος από τη γειτονιά.

Μια ιδιαίτερα προσωπική μαρτυρία για τα παιδικά χρόνια του τραγουδιστή, την οικογένειά του αλλά και τη ζωή στην ίδια πολυκατοικία με την οικογένεια Μαζωνάκη, έδωσε ο Πέτρος Πολυχρονίδης που μεγάλωσε μαζί του και είχε την ευκαιρία να τον γνωρίσει από πολύ μικρή ηλικία.

Όπως αποκάλυψε, οι οικογένειές τους βρέθηκαν να μένουν στην ίδια πολυκατοικία, στην ίδια αυλή, όταν οι γονείς του μετακόμισαν στην Αθήνα. Εκεί, στον πρώτο και τον τέταρτο όροφο, ζούσαν τα μέλη της οικογένειας Μαζωνάκη, ο Μανώλης, η Κλειώ, η Βάσω, ο Γιώργος και η Μαρία.

«Όταν οι γονείς μου μετανάστευσαν στην Αθήνα, έτυχε να μείνουν στην ίδια πολυκατοικία, στο ίδιο μέρος, στην ίδια αυλή, με την οικογένεια του Μανώλη του Μαζωνάκη, την Κλειώ, τη Βάσω, τον Γιώργο και τη Μαρία», ανέφερε χαρακτηριστικά ο παρουσιαστής του Τροχού της Τύχης περιγράφοντας μια εποχή όπου οι γείτονες είχαν πολύ πιο στενές σχέσεις μεταξύ τους.

«Ο Γιώργος γεννήθηκε καλλιτέχνης»

Αυτό που θέλησε να καταθέσει, περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, ήταν πως ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν έγινε απλώς καλλιτέχνης στην πορεία της ζωής του. Ήταν κάτι που υπήρχε μέσα του από παιδί.

«Αυτός ο άνθρωπος γεννήθηκε καλλιτέχνης», είπε χαρακτηριστικά.

Τον θυμάται να τραγουδά στις οικογενειακές γιορτές, να οργανώνει αυτοσχέδια θεατρικά, να παίζει κουκλοθέατρο και να αναζητά διαρκώς τρόπους για να εκφραστεί καλλιτεχνικά.

«Δε θυμάμαι τίποτα από τον Γιώργο Μαζωνάκη, που ήταν 6 χρόνια μεγαλύτερός μου, από το να προσφέρει διασκέδαση, είτε τραγουδώντας στις οικογενειακές γιορτές», ανέφερε στον Πρώτο Καφέ με τη Ζήνα

Μάλιστα, όπως αποκάλυψε, ο Γιώργος είχε μιλήσει από πολύ μικρός για την επιθυμία του να ασχοληθεί με την τέχνη.

«Τον θυμάμαι πάντα να παίζει κουκλοθέατρο, να κάνει πράγματα καλλιτεχνικά. Δεν υπήρχε καμία περίπτωση που μου έλεγε “εγώ θα κάνω τέχνη”. Και το έλεγε από μικρός», είπε.

Για τα παιδιά της παρέας, βέβαια, όλα αυτά δεν είχαν τότε τη σημασία που απέκτησαν αργότερα. Ήταν απλώς ο μεγαλύτερος φίλος και γείτονάς τους που έκανε πράγματα διαφορετικά από τους άλλους.

«Κι εμείς γελάγαμε, δεν καταλαβαίναμε τι μας έλεγε, γιατί εμείς ήμασταν 6-7 χρονών», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι καλοκαιρινές νύχτες στην ταράτσα και το Eurobasket του 1987

Ανάμεσα στις πιο έντονες αναμνήσεις του βρίσκονται και οι στιγμές που έζησαν όλοι μαζί ως γείτονες.

Μια από αυτές ήταν το περίφημο Eurobasket του 1987, όταν η Ελλάδα κατέκτησε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Μπάσκετ. Η οικογένεια Μαζωνάκη είχε τότε τη μοναδική έγχρωμη τηλεόραση στην πολυκατοικία και όλοι μαζεύονταν για να παρακολουθήσουν τους αγώνες.

«Έχω πανηγυρίσει και έχω βγάλει τη φωνή μου στο Ευρωμπάσκετ του '87, στη μοναδική έγχρωμη τηλεόραση που είχαμε στην πολυκατοικία μας, που την είχε η οικογένεια Μαζωνάκη, μαζί με τον Γιώργο να φωνάζουμε για τον Γκάλη, τον Γιαννάκη και τα άλλα παιδιά», θυμήθηκε ο Πέτρος Πολυχρονίδης.

«Θυμάμαι να κοιμόμαστε οικογενειακώς όλοι πάνω στις ταράτσες, στους μεγάλους καύσωνες της δεκαετίας του '80, και να συζητάμε διάφορα πράγματα», ανέφερε.

Ιδιαίτερη θέση στις αναμνήσεις του έχει και η Μαρία, αδελφή του Γιώργου Μαζωνάκη, με την οποία ήταν συνομήλικοι και πολύ καλοί φίλοι.

«Πολύ περισσότερο με την αδερφή του, τη Μαρία, που ήμασταν πραγματικά πολύ καλοί φίλοι, πηγαίναμε μαζί σχολείο, ήμασταν συνομήλικοι, ζήσαμε πράγματα», είπε.

Τα τραγούδια που ακούγονταν από τον φωταγωγό

Και κάπου εδώ βρίσκεται ίσως μία από τις πιο χαρακτηριστικές εικόνες από τα παιδικά χρόνια του Γιώργου Μαζωνάκη. Πριν ακόμη τα τραγούδια του ακουστούν από τα ραδιόφωνα και γίνουν επιτυχίες, ακούγονταν μέσα από την ίδια την πολυκατοικία.

«Δεν υπάρχει τραγούδι που δεν το έχω ακούσει δύο χρόνια πριν, από τον φωταγωγό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Γιώργος τραγουδούσε από το σπίτι του και η φωνή του περνούσε μέσα από τον φωταγωγό, φτάνοντας στους υπόλοιπους ενοίκους.

«Ο φωταγωγός της πολυκατοικίας, αυτό που λέει “τραγουδάμε στο μπάνιο”, εμείς το κάναμε κανονικά. Ο Μαζωνάκης το έκανε για τραγούδια που τελικά βγήκανε και γίνανε πολύ διάσημα», είπε με χαμόγελο.

Οι γείτονες παρακολουθούσαν από κοντά τα πρώτα του βήματα και στη συνέχεια τον ακολουθούσαν στα μικρά μαγαζιά όπου ξεκίνησε να εμφανίζεται στη Νίκαια και την Κοκκινιά.

«Πηγαίναμε στα μαγαζάκια που πρωτοτραγουδούσε, στη Νίκαια, στην Κοκκινιά, από εδώ, από εκεί, μέχρι που έφυγε για την Πάτρα και αλλού. Και πηγαίναμε και ήμασταν πολύ χαρούμενοι που είχαμε έναν τραγουδιστή στη γειτονιά μας», εξομολογήθηκε.

Και όσο η καριέρα του Γιώργου Μαζωνάκη μεγάλωνε, τόσο μεγάλωνε και η περηφάνια των ανθρώπων που τον είχαν γνωρίσει από παιδί.

«Πόσο μάλλον μετά, που έγινε τεράστιο όνομα, πολύ αγαπητός, και ήμασταν περήφανοι, και είμαστε ακόμα περήφανοι για ό,τι έκανε», σημείωσε.

«Δεν ήθελα να περιγράψω τη σχέση μας»

Παρά το γεγονός ότι οι δυο τους γνώριζονταν από παιδιά, δεν ένιωσε ποτέ την ανάγκη να προβάλει δημόσια τη σχέση τους.

Όπως εξήγησε, για τον ίδιο ο Γιώργος παρέμενε ο άνθρωπος που γνώριζε από τη γειτονιά, ακόμη και όταν πλέον είχε γίνει ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους καλλιτέχνες της χώρας.

«Από τη στιγμή που έφυγε από τη γειτονιά μας, ήμουν απλά ένας θαυμαστής του Γιώργου Μαζωνάκη», ανέφερε.

Παρότι ο τραγουδιστής τον είχε προσκαλέσει σε πρεμιέρες και γενέθλια και είχαν συναντηθεί αρκετές φορές μέσα στα χρόνια, δεν αισθάνθηκε ότι χρειαζόταν να μιλήσει δημόσια για τη γνωριμία τους.

«Έχω κάνει, δηλαδή, κοινωνικές εκδηλώσεις, αλλά δεν ένιωθα την ανάγκη να περιγράψω αυτή τη σχέση μας, διότι για μένα ήταν ο Γιώργος από τη γειτονιά», είπε.

«Η οικογένειά του ήταν πάντα εκεί για να τον σηκώνει»

Με ιδιαίτερη συγκίνηση μίλησε και για την οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη, την οποία γνώριζε εδώ και δεκαετίες.

Όπως υπογράμμισε, επρόκειτο για μια οικογένεια ιδιαίτερα δεμένη, με τους γονείς και τις αδελφές του να βρίσκονται διαρκώς στο πλευρό του, ιδιαίτερα στις δύσκολες περιόδους της ζωής και της καριέρας του.

«Από τις πιο αγαπημένες και δεμένες οικογένειες που έχω γνωρίσει ποτέ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Και πρόσθεσε πως η αγάπη που έδωσαν ο πατέρας, η μητέρα και οι δύο αδελφές του στον Γιώργο ήταν, όπως την έζησε ο ίδιος, απερίγραπτη.

«Ήταν πάντα εκεί για να τον σηκώνουν όρθιο και να τον κρατούν», είπε, εκφράζοντας παράλληλα τη βαθιά του θλίψη για την απώλειά του.

«Δε θέλω να μπλέξω με όλη αυτή την ιστορία που γίνεται, γιατί με στενοχωρεί πάρα πολύ αυτό που έγινε, το πώς έφυγε ο άνθρωπος», ανέφερε.

Η πλευρά του Γιώργου που δεν έβλεπε το κοινό

Στη μαρτυρία του έκανε λόγο και για έναν ακόμη Γιώργο Μαζωνάκη, εκείνον που γνώριζαν οι άνθρωποι του στενού του περιβάλλοντος.

Όπως είπε, ο τραγουδιστής είχε βοηθήσει αρκετούς ανθρώπους γύρω του, χωρίς να επιδιώκει να γίνονται γνωστές αυτές οι πράξεις.

«Ο Γιώργος έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα, και ό,τι ακούτε ισχύει. Το οποίο ποτέ δεν μαθεύτηκε, γιατί ήταν πάρα πολύ απλός στο να βοηθάει τους ανθρώπους γύρω του, όχι τον άγνωστο, τον οποιοδήποτε, τους ανθρώπους που είναι γύρω του, και το συνάφι του, τους συνεργάτες του, στα μαγαζιά, από εδώ, από εκεί. Πάντα είχε να τους βοηθήσει», αποκάλυψε.

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