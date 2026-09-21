Η μητέρα του Πέτρου Πολυχρονίδη για τον θάνατο της κόρης της πριν από 13 χρόνια & τη φιλία του γιου της με τον Γιώργο Μαζωνάκη/ Πρώτος Καφές με τη Ζήνα

Ο Πέτρος Πολυχρονίδης μεγάλωσε στη Νίκαια, στην ίδια πολυκατοικία όπου βρισκόταν το πατρικό του Γιώργου Μαζωνάκη. Οι δυο τους έκαναν παρέα όταν ήταν μικρά παιδιά. Η μητέρα του παρουσιαστή του «Τροχού της Τύχης» και του «1% Club» που γνώριζε τον τραγουδιστή εξομολογείται στην εκπομπή «Πρώτος καφές με τη Ζήνα» πως νιώθει τον πόνο της μητέρας του αγαπητού καλλιτέχνη, καθώς και η ίδια έχασε την κόρη της πριν από 13 χρόνια.

«Οι μαμάδες καθόμασταν στο τραπεζάκι με το καφεδάκι μας το πρωί. Ήμασταν μια οικογένεια. Ο Γιώργος ήταν του τραγουδιού. Ο δικός μου έδινε τις ιδέες και αυτά. Το παιδί μου και όλα τ' άλλα παιδάκια έκαναν ένα θεατρικό. Όλοι μαζί μεγαλώσανε και δε μας ξέχασε ποτέ. Και όπως και το δικό μου το παιδί και ο Γιώργος ήταν αγαπητό παιδί.

Πόνεσα πολύ, πόνεσε πολύ όλη η πολυκατοικία γιατί φύγανε τρία παιδιά. Από δω έφυγε το κορίτσι μου. Πρώτα η Μαρία μου 33 ετών, έφυγε μετά από πάνω ο κύριος 52 και έφυγε τώρα και ο Γιώργος μας από αυτό το σπίτι. Εδώ έφυγαν τρία παιδιά, νέα παιδιά», είπε συγκινημένη η κ. Άννα Πολυχρονίδη.

Το ποτήρι αυτό της κυρίας Κλειώς το έχουμε πιει εμείς πριν 13 χρόνια. Το ξέρω, την καταλαβαίνω

«Πήγα το πρωί, τον προσκύνησα. Καλό παράδεισο να έχει και πάνω τους και την κόρη μου και όλους να τους γλεντήσει», πρόσθεσε στην εκπομπή «Πρώτος καφές με τη Ζήνα».

Ο παρουσιαστής του Star είχε εξομολογηθεί πως η αδελφή του έπασχε από μια σπάνια ασθένεια, την υπογαμμασφαιριναιμία, μία διαταραχή του ανοσποιητικού συστήματος. Όπως είπε πει πριν μερικά χρόνια, η ασθένεια αυτή είναι θεραπεύσιμη πια, αλλά από τα πολλά χρόνια μέσα στα νοσοκομεία, είχε επιβαρυνθεί και με προβλήματα.

Μητέρα Πέτρου Πολυχρονίδη: Τα παιδικά χρόνια Μαζωνάκη - Πολυχρονίδη στη γειτονιά της Νίκαιας

Η μητέρα του παρουσιαστή μίλησε για τον Γιώργο Μαζωνάκη, τα παιχνίδια με τον γιο της και την καθημερινότητά τους εκείνα τα χρόνια. «Τον Γιώργο τον γνωρίσαμε όταν μπήκαμε στο σπίτι το '81. Έχει 6 χρόνια διαφορά με τον Πέτρο. Μεγαλώσανε μαζί τα παιδιά. Αργότερα, όταν ξεκίνησε να τραγουδά στην Πάτρα, μετά πήγαν λίγο παραδίπλα σ' ένα σπίτι που πήρε η μαμά του. Αυτό ήταν ανεξάρτητο παλικάρι.

Τον βλέπαμε, ερχόταν με το μηχανάκι στο πατρικό του. Η μαμά του το έδωσε μάλλον στη Βάσω και το νοικιάζουν. Καλά παιδιά είναι εντάξει, τώρα δεν έρχεται από δω. Πήγαινε στης μαμάς την πολυκατοικία που είναι πάνω από την Πέτρου Ράλλη», εξήγησε η μητέρα του Πέτρου Πολυχρονίδη.

Η ίδια περιέγραψε πως τα παιδιά της γειτονιάς έκαναν παρέα όλα μαζί κι έπαιζαν στην πυλωτή και την ταράτσα. «Ήτανε της ξαδέρφης μου ο Αντρέας και του έδινε το μικρόφωνο και τραγούδαγε. Ο Πέτρος κι ο Γιώργος ήταν τα παιδιά της παρέας, της χαράς», αποκάλυψε.

Σε άλλο σημείο, περιέγραψε πως ο Γιώργος Μαζωνάκης τραγουδούσε συνέχεια, πως ακουγόταν ακόμα και από τον φωταγωγό όταν τραγουδούσε στο μπάνιο και πως από μικρός ήταν με μια βούρτσα στο χέρι, που τη χρησιμοποιούσε για μικρόφωνο.

«Απο μωρό τραγουδούσε πολύ. Ήταν η μεγάλη του η αγάπη. Ήταν του καλλιτεχνικού. Παίζανε, ταιριάζανε. Ήταν και τα άλλα παιδάκια της πολυκατοικίας που ήταν σχεδόν συνομήλικα κι έπαιζαν το μικρό σπίτι στο λιβάδι. Στήνανε στην άμμο, ζωγράφιζαν», περιέγραψε.

Την αποκάλυψη ότι γνωρίζονταν από παιδιά με τον Γιώργο Μαζωνάκη είχε κάνει πρωτίστως γνωστή ο Πέτρος Πολυχρονίδης με μια ανάρτησή του στο instagram, λίγο μετά τον θάνατο του τραγουδιστή.

«Για εμάς ήταν απλά ο Γιώργος από τον 4ο όροφο. Μέχρι τα 15 μου, μεγαλώσαμε κάτω από τα ίδια κεραμίδια στην ίδια αυλή στη Νίκαια και όταν πρωτοξεκίνησε την καριέρα του, πολύ πριν γίνει αυτός ο κοσμαγάπητος καλλιτέχνης, ήμασταν τόσο περήφανοι φίλοι και γείτονες που ακολουθούσαμε με ενθουσιασμό τα πρώτα του βήματα στις πίστες.

Έχω δεκάδες όμορφες αναμνήσεις από αυτά τα παιδικά χρόνια (πριν τη δόξα) με τον Γιώργο, τη Βάσω και κυρίως τη Μαρία που μεγαλώσαμε μαζί, εκεί στην Μ.Μπότσαρη, αλλά θέλω να μοιραστώ μόνο τούτη.

🔙 Καλοκαίρι 1984. Ο 12χρονος Γιώργος και οι φίλοι του στην πολυκατοικία φτιάχνουν με τα χέρια τους ένα κουκλοθέατρο. Το απόγευμα ο Μαζωνάκης με μια χάρτινη ντουντούκα σαν ντελάλης, καλεί στην αυλή τα υπόλοιπα παιδιά της γειτονιάς να δούμε την παράσταση που ετοίμασαν αλλά ζητά να φέρουμε 2 δραχμές ο καθένας.

Ο εξάχρονος εαυτός μου ρώτα από αφέλεια γιατί θα πρέπει να δώσουμε λεφτά αφού δεν κατανοώ ακόμα την έννοια των συναλλαγών και ο Γιώργος μου απαντά αφοπλιστικά...

"Εδώ θα κάνουμε τέχνη Πετράκο. Αυτό οι μεγάλοι το πληρώνουν".

Δεν κατάλαβα τίποτα τότε. Αργότερα συνειδητοποίησα το αυτονόητο. Ο Γιώργος δεν έγινε μετά καλλιτέχνης. Γεννήθηκε. ❤️Αντίο...», είχε γράψει χαρακτηριστικά ο παρουσιαστής, δημοσιεύοντας μια παλιότερη κοινή τους φωτογραφία.