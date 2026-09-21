Σχολεία: Χωρίς μαθήματα στις 25/9 - Τι ισχύει για τις απουσίες

Ευρωπαϊκή Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού την Παρασκευή

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Δεν θα γίνουν μαθήματα στα σχολεία την 25η Σεπτεμβρίου λόγω της 13ης Πανελλήνιας Ημέρας Σχολικού Αθλητισμού.
  • Οι μαθητές πρέπει να παραστούν κανονικά στο σχολείο και να συμμετάσχουν στις προγραμματισμένες αθλητικές δραστηριότητες.
  • Τα σχολεία θα λειτουργήσουν κανονικά, αλλά χωρίς το συνηθισμένο ωρολόγιο πρόγραμμα.
  • Οι απουσίες των μαθητών που δεν θα παραστούν θα καταγράφονται κανονικά και δεν θα μπορούν να δικαιολογηθούν.
  • Η 25η Σεπτεμβρίου δεν είναι αργία.

Δε θα γίνουν μαθήματα στα σχολεία την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, καθώς πραγματοποιείται η 13η Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού, στο πλαίσιο και της Ευρωπαϊκής Ημέρας Σχολικού Αθλητισμού. 

Σχολικές εκδρομές: Αλλάζουν οι κανόνες - Τι ισχύει από φέτος

Η 25η Σεπτεμβρίου δεν είναι αργία, επομένως οι μαθητές πρέπει να πάνε κανονικά στο σχολείο και να συμμετέχουν στις δράσεις που έχουν προγραμματιστεί.  

Τα σχολεία θα λειτουργήσουν κανονικά, όμως δε θα γίνουν μαθήματα με βάση το συνηθισμένο ωρολόγιο πρόγραμμα. Θα πραγματοποιηθούν αθλητικές δράσεις και δραστηριότητες, μέσα ή και έξω από το σχολείο, καθ' όλη τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου. 

Τι ισχύει για τις απουσίες στα σχολεία την 25η Σεπτεμβρίου 

Σε περίπτωση που κάποιος μαθητής δεν πάει στο σχολείο, η απουσία καταγράφεται κανονικά στο απουσιολόγιο, ενώ τη συγκεκριμένη ημέρα, οι απουσίες δεν έχουν δυνατότητα δικαιολόγησης. 

Επομένως, το γεγονός ότι δε θα γίνουν τα μαθήματα δε σημαίνει ότι οι μαθητές μπορούν να μην πάνε στο σχολείο. 

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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΗΜΕΡΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
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