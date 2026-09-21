Δε θα γίνουν μαθήματα στα σχολεία την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, καθώς πραγματοποιείται η 13η Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού, στο πλαίσιο και της Ευρωπαϊκής Ημέρας Σχολικού Αθλητισμού.

Η 25η Σεπτεμβρίου δεν είναι αργία, επομένως οι μαθητές πρέπει να πάνε κανονικά στο σχολείο και να συμμετέχουν στις δράσεις που έχουν προγραμματιστεί.

Τα σχολεία θα λειτουργήσουν κανονικά, όμως δε θα γίνουν μαθήματα με βάση το συνηθισμένο ωρολόγιο πρόγραμμα. Θα πραγματοποιηθούν αθλητικές δράσεις και δραστηριότητες, μέσα ή και έξω από το σχολείο, καθ' όλη τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου.

Τι ισχύει για τις απουσίες στα σχολεία την 25η Σεπτεμβρίου

Σε περίπτωση που κάποιος μαθητής δεν πάει στο σχολείο, η απουσία καταγράφεται κανονικά στο απουσιολόγιο, ενώ τη συγκεκριμένη ημέρα, οι απουσίες δεν έχουν δυνατότητα δικαιολόγησης.

Επομένως, το γεγονός ότι δε θα γίνουν τα μαθήματα δε σημαίνει ότι οι μαθητές μπορούν να μην πάνε στο σχολείο.