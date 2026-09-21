Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τη δολοφονία της 25χρονης στην Ηγουμενίτσα, το βράδυ της Κυριακής. Ο 27χρονος πρώην σύντροφός της φέρεται να ομολόγησε στους αστυνομικούς ότι προηγήθηκε έντονος διαπληκτισμός μεταξύ τους για οικονομικές διαφορές και στη συνέχεια της κατάφερε πλήγματα με σουγιά σε αρκετά σημεία του σώματός της.

«Μου χρωστούσε 2.000 ευρώ», φέρεται να υποστήριξε ο 27χρονος, σύμφωνα με τις πληροφορίες.

Η κοπέλα εντοπίστηκε αιμόφυρτη σε κιόσκι στον ποδηλατόδρομο της Ηγουμενίτσας, χωρίς τις αισθήσεις της. Το πλήρωμα του ΕΚΑΒ που έφτασε στο σημείο διαπίστωσε τον θάνατό της.

Ο ιατροδικαστής φέρεται να εντόπισε τραύματα στον λαιμό, τον θώρακα, το πόδι, τον τράχηλο και τη ράχη της της 25χρονης, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Οι αστυνομικές αρχές κάνουν λόγο για έγκλημα πάθους. Όπως μετέδωσε η Μαίρη Τζώρα στο μεσημεριανό δελτίο του Star τα πολλαπλά χτυπήματα του καθ΄ομολογίαν δολοφόνου δείχνουν το μένος του για την άτυχη κοπέλα.

H 25χρονη που δολοφονήθηκε στην Ηγουμενίτσα

Ηγουμενίτσα: Είχαν χωρίσει πριν από έναν μήνα

Σύμφωνα με πληροφορίες, θύτης και θύμα διατηρούσαν σχέση στο παρελθόν, ωστόσο είχαν χωρίσει περίπου έναν μήνα πριν από τη δολοφονία.

Ο 27χρονος φέρεται να ισχυρίστηκε ότι ήταν ζευγάρι για δύο χρόνια και ότι μεταξύ τους υπήρχαν οικονομικές διαφορές, οι οποίες οδήγησαν στον έντονο καβγά.

Ηγουμενίτσα: Το αρχικό ψέμα στους αστυνομικούς

Στην αρχή ο 27χρονος φέρεται να ανέφερε στους αστυνομικούς ότι ενώ βρισκόταν στον ποδηλατόδρομο μαζί με την πρώην σύντροφό του, δέχθηκαν επίθεση από τέσσερα άτομα με καλυμμένα χαρακτηριστικά.

O 27χρονος αρχικά είπε στην αστυνομία ότι τους επιτέθηκαν τέσσερις άγνωστοι για να τους ληστέψουν

Όπως υποστήριξε, άγνωστοι τους επιτέθηκαν προκειμένου να τους ληστέψουν και στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή.

Λίγη ώρα αργότερα, ωστόσο, η εκδοχή αυτή άλλαξε.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο δράστης ομολόγησε ότι είχε προηγηθεί καβγάς με την 25χρονη και ότι στη συνέχεια της κατάφερε πλήγματα με σουγιά. Το μαχαίρι, σύμφωνα με όσα φέρεται να είπε, το πέταξε κατά τη διαφυγή του από το σημείο.

Στη συνέχεια ομολόγησε ότι εκείνος σκότωσε την πρώην σύντροφό του μετά από καβγά

Οι αστυνομικοί ερεύνησαν τον χώρο όπου εντοπίστηκε νεκρή η 25χρονη και βρήκαν το φονικό όπλο.

Ηγουμενίτσα: Κρύφτηκε σε θάμνους και κάλεσε τις Αρχές

Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται όταν στο κέντρο της Άμεσης Δράσης κάλεσε ο 27χρονος και κατήγγειλε την υποτιθέμενη επίθεση, χωρίς όμως να μπορεί να προσδιορίσει το ακριβές σημείο στο οποίο βρισκόταν.

Στη συνέχεια, φέρεται να κρύφτηκε πίσω από θάμνους, περιμένοντας τους αστυνομικούς να φτάσουν στο σημείο.

Ισχυρίστηκε ότι είχαν οικονομικές διαφορές και του χρωστούσε 2.000 ευρώ

Οι αστυνομικοί τον εντόπισαν και από την αρχή είχαν αμφιβολίες για την εκδοχή που παρουσίαζε. Κατά την εξέλιξη της έρευνας, ο 27χρονος φέρεται να ομολόγησε.

Ηγουμενίτσα: Τα τραύματα στον θώρακα

Ο 27χρονος εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς με τραύματα στον θώρακα, τα οποία, σύμφωνα με τις πληροφορίες, είχε προκαλέσει ο ίδιος στον εαυτό του. Συγκεκριμένα, ένα τραύμα κοντά στην καρδιά, στο αριστερό τμήμα του θώρακα και ακόμα ένα βαθύτερο στον αριστερό πνεύμονα.

Για να ενισχύσει το σενάριο της επίθεσης είχε προκαλέσει τραύματα με τον σουγιά και στον εαυτό του

Μεταφέρθηκε αρχικά με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο ΤΕΠ Ηγουμενίτσας για την παροχή πρώτων βοηθειών και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Φιλιατών, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, θα παραμείνει για νοσηλεία και σήμερα.