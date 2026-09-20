Θρίλερ στην Ηγουμενίτσα: Νεκρή 25χρονη από μαχαιριές

«Μας επιτέθηκαν», λέει ο σύντροφός της

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Νεκρή βρέθηκε 25χρονη γυναίκα σε κιόσκι ποδηλατόδρομου στην Ηγουμενίτσα.
  • Ένας 27χρονος άνδρας, σύντροφος της 25χρονης, βρέθηκε τραυματισμένος κοντά.
  • Ο άνδρας ενημέρωσε την αστυνομία για επίθεση από άγνωστους δράστες.
  • Η 25χρονη είχε μαχαιριές στον λαιμό και στα πόδια, ενώ ο άνδρας φέρει ελαφρά τραύματα.
  • Η αστυνομία διερευνά τις συνθήκες του περιστατικού και αναμένει ιατροδικαστή.

Νεκρή εντοπίστηκε σε ένα κιόσκι του ποδηλατόδρομου στην Ηγουμενίτσα μια γυναίκα ηλικίας 25 ετών, ενώ σε κοντινή απόσταση βρέθηκε τραυματισμένος ένας 27χρονος άνδρας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας ήταν εκείνος που ενημέρωσε την αστυνομία και ζήτησε βοήθεια.

Ισχυρίστηκε ότι ήταν σύντροφος της 25χρονης και ανέφερε στους αστυνομικούς ότι άγνωστοι δράστες επιτέθηκαν στον ίδιο και την 25χρονη.

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Οι αστυνομικοί βρήκαν τη γυναίκα σε μια λίμνη αίματος, χτυπημένη από μαχαίρι στον λαιμό και στα πόδια.

Ο άνδρας, μεταφέρθηκε στο τμήμα επειγόντων περιστατικων καθώς φέρει ελαφρά τραύματα από μαχαίρι σε διάφορα σημεία του σώματος του.

Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και στο σημείο αναμένεται να φτάσει ιατροδικαστής. Η Αστυνομία διερευνά τις συνθήκες του περιστατικού και εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα.

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