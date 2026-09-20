Νεκρή εντοπίστηκε σε ένα κιόσκι του ποδηλατόδρομου στην Ηγουμενίτσα μια γυναίκα ηλικίας 25 ετών, ενώ σε κοντινή απόσταση βρέθηκε τραυματισμένος ένας 27χρονος άνδρας.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας ήταν εκείνος που ενημέρωσε την αστυνομία και ζήτησε βοήθεια.
Ισχυρίστηκε ότι ήταν σύντροφος της 25χρονης και ανέφερε στους αστυνομικούς ότι άγνωστοι δράστες επιτέθηκαν στον ίδιο και την 25χρονη.
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Οι αστυνομικοί βρήκαν τη γυναίκα σε μια λίμνη αίματος, χτυπημένη από μαχαίρι στον λαιμό και στα πόδια.
Ο άνδρας, μεταφέρθηκε στο τμήμα επειγόντων περιστατικων καθώς φέρει ελαφρά τραύματα από μαχαίρι σε διάφορα σημεία του σώματος του.
Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και στο σημείο αναμένεται να φτάσει ιατροδικαστής. Η Αστυνομία διερευνά τις συνθήκες του περιστατικού και εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα.Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.