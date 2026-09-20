Νεκρή εντοπίστηκε σε ένα κιόσκι του ποδηλατόδρομου στην Ηγουμενίτσα μια γυναίκα ηλικίας 25 ετών, ενώ σε κοντινή απόσταση βρέθηκε τραυματισμένος ένας 27χρονος άνδρας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας ήταν εκείνος που ενημέρωσε την αστυνομία και ζήτησε βοήθεια.

Ισχυρίστηκε ότι ήταν σύντροφος της 25χρονης και ανέφερε στους αστυνομικούς ότι άγνωστοι δράστες επιτέθηκαν στον ίδιο και την 25χρονη.

Οι αστυνομικοί βρήκαν τη γυναίκα σε μια λίμνη αίματος, χτυπημένη από μαχαίρι στον λαιμό και στα πόδια.

Ο άνδρας, μεταφέρθηκε στο τμήμα επειγόντων περιστατικων καθώς φέρει ελαφρά τραύματα από μαχαίρι σε διάφορα σημεία του σώματος του.

Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και στο σημείο αναμένεται να φτάσει ιατροδικαστής. Η Αστυνομία διερευνά τις συνθήκες του περιστατικού και εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα.