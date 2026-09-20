Τραγική κατάληξη για τον 17χρονο μαθητή Λυκείου από το Πευκοχώρι Χαλκιδικής, ο οποίος είχε υποστεί καρδιακή ανακοπή το πρωί της Παρασκευής (18/9) έξω από το σχολείο του. Ο ανήλικος, που μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, πέθανε το πρωί της Κυριακής (20/9), παρά τις προσπάθειες των γιατρών.

Ο 17χρονος νοσηλευόταν διασωληνωμένος στη Στεφανιαία Μονάδα. Το περιστατικό συγκλόνισε την οικογένειά του, τους συμμαθητές του και την εκπαιδευτική κοινότητα του Πευκοχωρίου.

Πώς έγινε η ανακοπή στο Πευκοχώρι

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 10:30 το πρωί της Παρασκευής, όταν ο μαθητής κατέρρευσε έξω από το σχολικό συγκρότημα στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής.

Το προσωπικό του σχολείου κάλεσε αμέσως το ΕΚΑΒ, ενώ ειδοποιήθηκε και ο ιδιώτης γιατρός του Πευκοχωρίου και αντιπρόεδρος του KIDS SAVE LIVES – Τα Παιδιά Σώζουν Ζωές, Κωνσταντίνος Λαζαρίδης.

Ο γιατρός έφτασε στο σημείο μέσα σε περίπου τρία λεπτά και διαπίστωσε ότι ο 17χρονος δεν ανέπνεε και βρισκόταν σε καρδιακή ανακοπή.

Η επέμβαση με απινιδωτή και η μάχη για 50 λεπτά

Άμεσα έγινε χρήση απινιδωτή, ο οποίος κατέγραψε απινιδώσιμο ρυθμό. Ακολούθησε η πρώτη απινίδωση, ενώ συνεχίστηκε ταυτόχρονα η καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) μέχρι να φτάσει το ασθενοφόρο.

Κατά τη διάρκεια της προσπάθειας, ο μαθητής ανέκτησε αρχικά καρδιακό ρυθμό. Στη συνέχεια, όμως, υπέστη νέα καρδιακή ανακοπή και η διαδικασία αναζωογόνησης συνεχίστηκε μέσα στο ασθενοφόρο από τους διασώστες του ΕΚΑΒ και τον γιατρό.

Με τη συνδρομή περιπολικού της ΕΛ.ΑΣ., που άνοιγε τον δρόμο, ο 17χρονος μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Κασσανδρείας. Σε όλη τη διάρκεια της διακομιδής συνεχίζονταν η ΚΑΡΠΑ και η χρήση του απινιδωτή.

Σύμφωνα με το KIDS SAVE LIVES, η προσπάθεια αναζωογόνησης κράτησε συνολικά περίπου 50 λεπτά, στο σχολείο, στο ασθενοφόρο και στο Κέντρο Υγείας. Συνολικά έγιναν επτά απινιδώσεις.

Νοσηλεία στο Ιπποκράτειο

Ο 17χρονος ανέκτησε τελικά καρδιακό ρυθμό και διακομίστηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, όπου εισήχθη σε κρίσιμη κατάσταση.

Νοσηλευόταν διασωληνωμένος στη Στεφανιαία Μονάδα, χωρίς να έχει σταθεροποιηθεί αιμοδυναμικά, ενώ είχε υποστεί και εγκεφαλικό οίδημα.

Παρά τις προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού, ο μαθητής πέθανε το πρωί της Κυριακής, με την είδηση να σκορπά θλίψη στο Πευκοχώρι και σε ολόκληρη την τοπική κοινωνία.