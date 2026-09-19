Οι έρευνες για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη και την εμπλοκή του ζεύγους των προφυλακισμένων γιατρών, συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό. Στο μικροσκόπιο των αρχών έχει μπει και το δεύτερο υπερπολυτελές ιατρείο με τη «μυστική» σάουνα.

Aυτό είναι το σαλόνι του ιατρείου στην Πατριάρχου Ιωακείμ, όπου είχε γίνει και το περιβόητο σεμινάριο με τον υπνοθεραπευτή, κόστους 350 ευρώ.

Μέσα στο ιατρείο υπάρχει και μια σάουνα. Το ερώτημα που τίθεται είναι σε τι χρησίμευε και πώς συνδυαζόταν με τις θεραπείες που προσέφεραν οι δυο γιατροί.

Η λειτουργία σάουνας σε ιατρείο προϋποθέτει ειδικές άδειες και συγκεκριμένες προδιαγραφές, μεταξύ άλλων για τον αερισμό, την υγρασία και την πυροπροστασία, οι οποίες αφορούν εγκαταστάσεις θερμότητας και ατμού.

Κλιμάκιο ελεγκτών διερευνά αν η συγκεκριμένη εγκατάσταση λειτουργούσε παράνομα και χωρίς τις απαραίτητες αδειοδοτήσεις.

Τα ερωτήματα που παραμένουν απαντήσεις πολλά. Από τη λειτουργία του ιατρείου με τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, τις άδειες και φυσικά όσα συνέβησαν πίσω από την κλειστή πόρτα του ιατρείου που άφησε τη τελευταία του πνοή ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Πώς οι γιατροί εξαπατούσαν εκτός από τον Ιατρικό Σύλλογο και τους ασθενείς τους / Ρεπορτάζ της Βαλεντίνας Καραγεωργίου στο Κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star

Οι Αρχές αναμένουν και τη σχετική διάταξη για το τηλεφωνικό απόρρητο για να δουν ποιος επικοινώνησε με ποιον το κρίσιμο χρονικό διάστημα.