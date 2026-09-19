Μαζωνάκης: Στο «μικροσκόπιο» των αρχών το δεύτερο ιατρείο του ζευγαριού

Πληθαίνουν τα αναπάντητα ερωτηματικά

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
19.09.26 , 23:38 Ανακαλύφθηκαν σήραγγες 9 χιλιομέτρων κάτω από την Αγιά Σοφιά
19.09.26 , 23:08 Μαζωνάκης: Στο «μικροσκόπιο» των αρχών το δεύτερο ιατρείο του ζευγαριού
19.09.26 , 22:42 Τραμπ: Δημιουργεί «AI Force» και διορίζει «τσάρο» για την Τεχνητή Νοημοσύνη
19.09.26 , 22:26 Φωτοβολταϊκά σε μπαλκόνια και ταράτσες για φθηνότερο ρεύμα
19.09.26 , 22:10 Μόσχα και AfD της Γερμανίας προετοιμάζουν συνομιλίες για το φυσικό αέριο
19.09.26 , 21:16 Τραγωδία στη Λάρισα: 14χρονος βρέθηκε απαγχονισμένος στο σπίτι του
19.09.26 , 20:44 Βριλήσσια: Σοβαρός τραυματισμός 14χρονου από συνομήλικό του
19.09.26 , 19:50 Καμπ Ντέιβιντ: Αναχαιτίστηκε αεροσκάφος ενώ ο Τραμπ βρισκόταν στην περιοχή
19.09.26 , 19:48 Μαζωνάκης: Τι ερευνά η Αρχή για το «μαύρο» χρήμα για τους δύο γιατρούς
19.09.26 , 18:57 MINI Aceman SE: Σε χρωματισμό Ocean Wave Green
19.09.26 , 18:30 Μαζωνάκης: Βίντεο με τον γιατρό να εκπαιδεύει Φιλιππινέζα συνάδελφό του
19.09.26 , 18:05 Φθιώτιδα: Παρίσταναν τους λογιστές και εξαπατούσαν ηλικιωμένους
19.09.26 , 17:39 e-ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ: Ποιοι πάνε ταμείο έως τις 25 Σεπτεμβρίου
19.09.26 , 17:17 Αναστασία: Ανέβασε στη σκηνή το τελευταίο μπουζούκι του Μαζωνάκη
19.09.26 , 17:12 Εύβοια: Kαταγγελία για τραυματισμένο άλογο δεμένο σε καρότσα
Σκορδά: Το δώρο του συντρόφου της για τη γιορτή της – «Αγάπη μου»
Κωνσταντίνος Βασάλος - Δανάη Βαρθολομάτου: Αγκαλιά στο νησί των Ανέμων
Ιστορική συμφωνία Μυστακίδη – Φημολογία και για Ντόρσεϊ
Δανάη Μπάρκα: Μας δείχνει τις αλλαγές στο σπίτι της λίγο πριν γίνει μαμά
Η Κλόντια Σίφερ επέστρεψε στην Ελλάδα - Κορμάρα στα 56 της
Αμαλία Κωστοπούλου: Για μικρές αγορές στο παντοπωλείο της γειτονιάς της
Το είδαμε και αυτό: Η επιστροφή του κοινωνικού καπνίσματος στη δουλειά
Η Κατερίνα Παπουτσάκη μάς ξεναγεί στο cozy σαλόνι του σπιτιού της
Μαζωνάκης: Στο «μικροσκόπιο» των αρχών το δεύτερο ιατρείο του ζευγαριού
Τραγωδία στη Λάρισα: 14χρονος βρέθηκε απαγχονισμένος στο σπίτι του
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star
Απόσπασμα από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star (19/9/2026)

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Οι έρευνες για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη και την εμπλοκή του ζεύγους των προφυλακισμένων γιατρώνσυνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό. Στο μικροσκόπιο των αρχών έχει μπει και το δεύτερο υπερπολυτελές ιατρείο με τη «μυστική» σάουνα. 

Μαζωνάκης: Τι ερευνά η Αρχή για το «μαύρο» χρήμα για τους δύο γιατρούς

Aυτό είναι το σαλόνι του ιατρείου στην Πατριάρχου Ιωακείμ, όπου είχε γίνει και το περιβόητο σεμινάριο με τον υπνοθεραπευτή, κόστους 350 ευρώ. 

Μαζωνάκης: Στο «μικροσκόπιο» των αρχών το δεύτερο ιατρείο του ζευγαριού

Μαζωνάκης: Στο «μικροσκόπιο» των αρχών το δεύτερο ιατρείο του ζευγαριού

Μέσα στο ιατρείο υπάρχει και μια σάουνα. Το ερώτημα που τίθεται είναι σε τι χρησίμευε και πώς συνδυαζόταν με τις θεραπείες που προσέφεραν οι δυο γιατροί.

Η λειτουργία σάουνας σε ιατρείο προϋποθέτει ειδικές άδειες και συγκεκριμένες προδιαγραφές, μεταξύ άλλων για τον αερισμό, την υγρασία και την πυροπροστασία, οι οποίες αφορούν εγκαταστάσεις θερμότητας και ατμού.

Κλιμάκιο ελεγκτών διερευνά αν η συγκεκριμένη εγκατάσταση λειτουργούσε παράνομα και χωρίς τις απαραίτητες αδειοδοτήσεις. 

Τα ερωτήματα που παραμένουν απαντήσεις πολλά. Από τη λειτουργία του ιατρείου με τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, τις άδειες και φυσικά όσα συνέβησαν πίσω από την κλειστή πόρτα του ιατρείου που άφησε τη τελευταία του πνοή ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Μαζωνάκης: Στο «μικροσκόπιο» των αρχών το δεύτερο ιατρείο του ζευγαριού

Πώς οι γιατροί εξαπατούσαν εκτός από τον Ιατρικό Σύλλογο και τους ασθενείς τους / Ρεπορτάζ της Βαλεντίνας Καραγεωργίου στο Κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star

Οι Αρχές αναμένουν και τη σχετική διάταξη για το τηλεφωνικό απόρρητο για να δουν ποιος επικοινώνησε με ποιον το κρίσιμο χρονικό διάστημα. 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ
 |
ΓΙΑΤΡΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Λάρισα: 14χρονος βρέθηκε απαγχονισμένος στο σπίτι του
Ελλαδα
Τραγωδία στη Λάρισα: 14χρονος βρέθηκε απαγχονισμένος στο σπίτι του
Βριλήσσια: Σοβαρός Τραυματισμός 14χρονου
Ελλαδα
Βριλήσσια: Σοβαρός τραυματισμός 14χρονου από συνομήλικό του
Θάνατος Μαζωνάκη
Ελλαδα
Μαζωνάκης: Τι ερευνά η Αρχή για το «μαύρο» χρήμα για τους δύο γιατρούς
Γιώργος Μαζωνάκης
Ελλαδα
Μαζωνάκης: Βίντεο με τον γιατρό να εκπαιδεύει Φιλιππινέζα συνάδελφό του
Φθιώτιδα: «Μαϊμού» Λογιστές Εξαπατούσαν Ηλικιωμένους
Ελλαδα
Φθιώτιδα: Παρίσταναν τους λογιστές και εξαπατούσαν ηλικιωμένους
Ηράκλειο: Νεκρός βρέθηκε ο αγνοούμενος Γάλλος
Ελλαδα
Ηράκλειο: Νεκρός βρέθηκε ο αγνοούμενος Γάλλος τουρίστας
17χρονος ανακοπή σχολείο
Ελλαδα
Θεσσαλονίκη: Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει 17χρονος στο Ιπποκράτειο
Τραυματίας οδηγός ταξί από Ρομά
Ελλαδα
Πατέρας και γιος τραυμάτισαν οδηγό ταξί στον Βόλο
Ιατρείο Καρνεάδου
Ελλαδα
Μαζωνάκης: Νέα καταγγελία για λανθασμένες διαγνώσεις από τη γιατρό
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top