Θεσσαλονίκη: Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει 17χρονος στο Ιπποκράτειο

Κατέρρευσε μέσα στο σχολείο του στη Χαλκιδική και επανήλθε με ΚΑΡΠΑ

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Μάχη για τη ζωή του δίνει 17χρονος στη ΜΕΘ του Ιπποκράτειου Θεσσαλονίκης (βίντεο Star)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • 17χρονος μαθητής δίνει μάχη για τη ζωή του στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης μετά από ανακοπή.
  • Η ανακοπή συνέβη στην αυλή του σχολείου του στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής.
  • Ο μαθητής είναι διασωληνωμένος με εγκεφαλικό οίδημα στη ΜΕΘ.
  • Ιδιώτης καρδιολόγος και απινιδωτής έσπευσαν να τον βοηθήσουν αμέσως μετά την κατάρρευσή του.
  • Η ΚΑΡΠΑ πραγματοποιήθηκε τόσο στο σχολείο όσο και κατά τη διακομιδή του στο νοσοκομείο.

Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη δίνει ο 17χρονος μαθητής που υπέστη ανακοπή, ενώ βρισκόταν στην αυλή του σχολείου του το μεσημέρι της Παρασκευής, στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής

Χαλκιδική: Σε κρίσιμη κατάσταση 17χρονος που υπέστη ανακοπή στο σχολείο του

Η ανταποκρίτρια του Star Ραλλιώ Λεπίδου μετέδωσε στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων με την Άννα Σταματιάδου, τα νεότερα για την κατάσταση της υγείας του. 

Όπως ανέφερε ο 17χρονος βρίσκεται διασωληνωμένος με εγκεφαλικό οίδημα στη ΜΕΘ του Ιπποκράτειου Νοσκομείου. 

Ο μαθητής κατέρρευσε μπροστά στα μάτια των συμμαθητών του, αλλά ευτυχώς ένας ιδιώτης καρδιολόγος έσπευσε να προσφέρει βοήθεια, ενώ παράλληλα χρησιμοποιήθηκε απινιδωτής και του έγινε ΚΑΡΠΑ. ΚΑΡΠΑ του έγινε και κατά τη διακομιδή του στο Ιπποκράτειο, ενώ φέρεται να χρησιμοποιήθηκε αρκετές φορές και ο απινιδωτής.      


 

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