Μάχη για τη ζωή του δίνει 17χρονος στη ΜΕΘ του Ιπποκράτειου Θεσσαλονίκης (βίντεο Star)

Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη δίνει ο 17χρονος μαθητής που υπέστη ανακοπή, ενώ βρισκόταν στην αυλή του σχολείου του το μεσημέρι της Παρασκευής, στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής.

Η ανταποκρίτρια του Star Ραλλιώ Λεπίδου μετέδωσε στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων με την Άννα Σταματιάδου, τα νεότερα για την κατάσταση της υγείας του.

Όπως ανέφερε ο 17χρονος βρίσκεται διασωληνωμένος με εγκεφαλικό οίδημα στη ΜΕΘ του Ιπποκράτειου Νοσκομείου.

Ο μαθητής κατέρρευσε μπροστά στα μάτια των συμμαθητών του, αλλά ευτυχώς ένας ιδιώτης καρδιολόγος έσπευσε να προσφέρει βοήθεια, ενώ παράλληλα χρησιμοποιήθηκε απινιδωτής και του έγινε ΚΑΡΠΑ. ΚΑΡΠΑ του έγινε και κατά τη διακομιδή του στο Ιπποκράτειο, ενώ φέρεται να χρησιμοποιήθηκε αρκετές φορές και ο απινιδωτής.



