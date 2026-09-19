Για τον χωρισμό του από τη Δήμητρα Σιαμπάνη, αλλά και για το αν η συμμετοχή του στο Survivor επηρέασε τον γάμο τους, μίλησε ο Τριαντάφυλλος σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Μια Ελλάδα παρέα» και την Πέννυ Καβέτσου.

Ο τραγουδιστής αποκάλυψε πως με τη Δήμητρα Σιαμπάνη έχουν τραβήξει χωριστούς δρόμους εδώ και τέσσερα χρόνια, ενώ αναφέρθηκε και στην περίοδο που συμμετείχε στο Survivor.

«Όταν χωρίζεις υπάρχει και η στεναχώρια, υπάρχει και το “γιατί να γίνονται όλα αυτά”. Το Survivor έπαιξε κομβικό ρόλο στη ζωή μου. Γενικά, πήγα να παλέψω για την οικογένεια, για την καριέρα. Πήγα να παλέψω για μας. Ό,τι και να έκανα, θα το έκανα για την οικογένειά μου», είπε.

Όταν ρωτήθηκε αν το reality επιβίωσης ήταν αυτό που τελικά τους απομάκρυνε, ο ίδιος απάντησε με τον δικό του χαρακτηριστικό τρόπο: «Τι να σου πω, ρε αγάπη μου. Εμένα με έβλεπαν κάθε μέρα, εγώ δεν τους έβλεπα. Εγώ που δεν τους έβλεπα ήμουν πιο κοντά τους συνέχεια. Τι να σου πω τώρα;».

Ο Τριαντάφυλλος μίλησε και για τα χρόνια που πέρασε με τη Δήμητρα, αλλά και για το πώς βλέπει σήμερα τον χωρισμό τους.

«Όταν συνηθίζεις να είσαι με ανθρώπους συνέχεια στο ίδιο σπίτι για 15-16 χρόνια, το λέει και μόνο του. Ξέρεις τα πάντα. Δηλαδή κοιμάσαι με έναν άνθρωπο 16 χρόνια. Αλλά το θέμα είναι ότι χωρίζεις γιατί κάτι έχει τελειώσει. Οπότε, για να έχει τελειώσει αυτό το κάτι, σιγά σιγά τελειώνουν και τα άλλα. Τέσσερα χρόνια είμαστε χώρια με τη Δήμητρα. Η αλήθεια είναι ότι μέρα με τη μέρα γίνομαι πιο ώριμος σε πολλά πράγματα στη ζωή μου και με κάνει πιο ώριμο και ο γιος μου», ανέφερε.

Η σχέση με τη Δήμητρα σήμερα και ο γιος τους

Παρά τον χωρισμό τους, οι δυο τους έχουν διατηρήσει καλή σχέση για χάρη του γιου τους, Νικόλα. «Είμαστε κοντά, το μεγαλώνουμε με πολύ αγάπη, είμαστε πολύ ενωμένοι, είμαστε μια χαρά, δεν του λείπει κάτι του Νικολάρα», δήλωσε ο τραγουδιστής. Μάλιστα, αποκάλυψε πως ακόμη και μετά τον χωρισμό τους έμειναν για ένα διάστημα κάτω από την ίδια στέγη. «Αν και είχαμε χωρίσει, μείναμε μαζί ακόμα. Δεν είχε φύγει από το σπίτι. Ήταν όλα πολύ, πολύ ήρεμα», είπε.

«Μου αρέσει πολύ μια κοπέλα»

Ο Τριαντάφυλλος μίλησε και για την προσωπική του ζωή σήμερα, αποκαλύπτοντας πως υπάρχει μια γυναίκα που του έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον.

«Μου αρέσει πολύ μια κοπέλα, η οποία είναι απίστευτη αυτή τη στιγμή. Μου αρέσει η επικοινωνία, μου αρέσει πολύ η άλλη να ξέρει τι θέλει και μου αρέσει πολύ αυτό το κάτι διαφορετικό. Οπότε σου λέω ότι υπάρχει κάτι που δεν ξέρω αν θα προχωρήσει», ανέφερε.

Όπως εξήγησε, ιδιαίτερη σημασία για εκείνον έχει και η στάση που θα έχει μια μελλοντική σύντροφός του απέναντι στον γιο του.

«Αυτό θέλει πολύ προσοχή και πολύ ηρεμία. Πολύ σιγά, πολύ αργά. Και εννοείται και ο άλλος άνθρωπος πώς θα το δεχτεί. Αυτή που θέλεις, αν δεν δεχτεί το παιδί σου, φιλάκια. Τα λέμε. Πάμε παρακάτω», τόνισε.

Όσο για το ενδεχόμενο ενός δεύτερου γάμου, ο Τριαντάφυλλος ξεκαθάρισε πως προς το παρόν δεν βρίσκεται στα άμεσα σχέδιά του, αλλά «τελείως στα μακρινά σχέδια».