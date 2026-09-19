Πολιτική κόντρα για τα καύσιμα και τον ΕΦΚ (βίντεο Star)

Φουντώνει η πολιτική κόντρα με αιχμή τις τιμές των καυσίμων, την ώρα που η κυβέρνηση προαναγγέλλει νέα μέτρα στήριξης, με πρώτη προτεραιότητα το πετρέλαιο θέρμανσης. Στο τραπέζι βρίσκεται και το ενδεχόμενο νέων παρεμβάσεων στον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης, με την κυβέρνηση να αναζητά μεγαλύτερο δημοσιονομικό χώρο στις Βρυξέλλες.

Η κυβέρνηση επιχειρεί να κρατήσει ανοιχτό τον δρόμο για νέες «ανάσες» στους καταναλωτές, καθώς οι υψηλές τιμές των καυσίμων πιέζουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Προαναγγέλλει παρεμβάσεις και ανοίγει παράθυρο της μείωσης των έμμεσων φόρων στα καύσιμα μέσω της Ευρώπης.

Π. Μαρινάκης: «Θέλουμε να δώσουμε όσες παραπάνω ανάσες μπορούμε στους πολίτες»

«Επί της αρχής θέλουμε να δώσουμε όσες παραπάνω ανάσες μπορούμε στους πολίτες» δήλωσε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στo Mega. Ο κ. Μαρινάκης πρόσθεσε: «Όμως κάθε φορά που ανακοινώνουμε και εφαρμόζουμε κάτι, εμείς το κοστολογούμε και το ψηφίζουμε πρέπει να βγαίνει ο λογαριασμός»

«Πυρά» της αντιπολίτευσης στην κυβέρνηση για τον ΕΦΚ

Το ΠΑΣΟΚ αναδεικνύει το θέμα του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης κατηγορώντας την κυβέρνηση για αλλαγή στάσης.

«Εκείνο που έλεγε λαϊκισμό τώρα είναι δημοσιονομικά εφικτό και κοινωνικά αναγκαίο. O Πρωθυπουργός πρέπει να απαντήσει ποιος του απαγορεύει να μειώσει τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης προσωρινά. όπως κάνουν και άλλες χώρες που αντιμετωπίζουν παρόμοια κρίση» σχολίασε για το ζήτημα ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς.

Κριτική άσκησαν και άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης:

Ελληνική Λύση: «Με απλά λόγια, η «αφαίμαξη» των Ελλήνων είναι συνειδητή επιλογή της επικίνδυνης κυβέρνησης».

ΣΥΡΙΖΑ: «Η κυβέρνηση επιμένει στην επιδότηση της ακρίβειας αντί να παρεμβαίνει στις τιμές»

Τσίπρας: Είμαι έτοιμος να ξαναγίνω πρωθυπουργός

Στην πολιτική εξίσωση μπαίνει και ο Αλέξης Τσίπρας.

Με συνέντευξή του στη Le Soir, ασκεί κριτική στην οικονομική και κοινωνική πολιτική της κυβέρνησης, ενώ απαντά ευθέως και στο ερώτημα εάν είναι έτοιμος να ξαναγίνει Πρωθυπουργός: «Ναι, είμαι έτοιμος. Γνωρίζω τη δουλειά: την έχω κάνει ήδη. Απέδειξα ότι κυβέρνησα με ακεραιότητα όλα αυτά τα χρόνια, χωρίς σκάνδαλα, ενώ η παρούσα κυβέρνηση είναι τακτικός πελάτης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Και κυβέρνησα φροντίζοντας το ευρύ κοινό και τους πιο ευάλωτους».

Τσίπρας στη Le Soir: Είμαι έτοιμος να ξανακυβερνήσω

Κόντρα ΠΑΣΟΚ με την κυβέρνηση και για τις δηλώσεις Μπελέρη

Και ενώ η συζήτηση για την ακρίβεια και τα καύσιμα παραμένει στην πρώτη γραμμή, νέο πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης ανοίγει μετά τις δηλώσεις του Φρέντι Μπελέρη για τον Ηλία Κασιδιάρη.

Το ΠΑΣΟΚ ζήτησε από την κυβέρνηση να αποδοκιμάσει τις δηλώσεις του ευρωβουλευτή της ΝΔ, ενώ έθεσε ερωτήματα και για συνάντηση του διευθυντή του πρωθυπουργικού γραφείου στη Βουλή, Μιχάλη Μπεκίρη, με δημοτικό σύμβουλο και στέλεχος του Εθνικού Μετώπου.

Ο Φρέντι Μπελέρης, πάντως, επανήλθε με ανάρτηση και ανακάλεσε τη συγκεκριμένη αποστροφή, χαρακτηρίζοντάς την άστοχη

