Με ένα ιδιαίτερα τρυφερό δώρο φαίνεται πως θέλησε να ευχηθεί στη Φαίη Σκορδά ο σύντροφός της, Αλέξανδρος Αθανασιάδης, με αφορμή την ονομαστική της εορτή.

Η παρουσιάστρια γιόρτασε χθες, 17 Σεπτεμβρίου, καθώς το βαφτιστικό της όνομα είναι Σοφία, και ανάμεσα στις όμορφες εκπλήξεις που δέχθηκε ήταν και μια εντυπωσιακή ανθοδέσμη με λευκά, κρεμ και απαλές ροζ αποχρώσεις.

Το δώρο του συντρόφου της που την έκανε να χαμογελάσει

Η Φαίη Σκορδά μοιράστηκε τη φωτογραφία της ανθοδέσμης με τους διαδικτυακούς της φίλους, γράφοντας πάνω στην εικόνα δύο μόνο λέξεις, που μαρτυρούν τη σχέση της με τον αποστολέα: «Αγάπη μου».

Η ίδια δεν έκανε κάποια περαιτέρω αναφορά στο όνομά του, ωστόσο το μήνυμά της ήταν αρκετό για να δείξει τη συγκινητική κίνηση του συντρόφου της.



Η ξεχωριστή ανάρτηση για τη νονά της

Η χθεσινή ημέρα είχε, όμως, και έντονη συναισθηματική φόρτιση για τη Φαίη Σκορδά. Η παρουσιάστρια θέλησε να τιμήσει μέσα από τα social media τη θεία και νονά της, Σοφία, από την οποία πήρε και το όνομά της.

Δημοσιεύοντας φωτογραφία της, έγραψε ένα ιδιαίτερα συγκινητικό μήνυμα: «Η δική μου Σοφία. Θεία μου, νονά μου, πήρα το όνομα της, με ξεγέννησε, ήταν πάντα δίπλα μου με την σοφία της και την μεγάλη πίστη της στον Θεό. Σ’ αγαπώ πάντα και σε σκέφτομαι. Χρόνια Πολλά».

Η Φαίη Σκορδά πέρασε, έτσι, μια ημέρα γεμάτη λουλούδια, ευχές και αγαπημένα πρόσωπα, με το δώρο του συντρόφου της να αποτελεί μία από τις πιο τρυφερές στιγμές της γιορτής της.

