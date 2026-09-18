Νίκος Καρβέλας: «Δεν είμαι προσωποποίηση της παρακμής. Είμαι ακμή»

Η on air διαφωνία με τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο

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Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε ο Νίκος Καρβέλας στην πρεμιέρα της εκπομπής «Κοινωνία Άνω Κάτω», όπου συναντήθηκε τηλεοπτικά με τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο.

Η κουβέντα των δύο ανδρών ξεκίνησε με μια διαφορετική άποψη για το καλλιτεχνικό αποτύπωμα του Νίκου Καρβέλα. Ο παρουσιαστής, κατά την εισαγωγή του, έκανε λόγο για την άποψη ορισμένων που θεωρούν τον μουσικοσυνθέτη «ίσως το soundtrack της ελληνικής παρακμής».

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Η συγκεκριμένη φράση στάθηκε αρκετή για να ξεκινήσει ένας έντονος διάλογος μεταξύ τους.

«Δε νομίζω πως κανένας Έλληνας που ξέρει ελάχιστα για μένα νομίζει αυτή την κουβέντα. Αυτή είναι δικιά σου εκτίμηση, ότι είμαι ένα φαινόμενο παρακμής», απάντησε ο Νίκος Καρβέλας.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στο έργο του, φέρνοντας ως παραδείγματα ορισμένες από τις γνωστές δημιουργίες του.

Νίκος Καρβέλας: «Μπορεί να είμαι οτιδήποτε άλλο εκτός από παρακμή. Είμαι ακμή»

«Ένας άνθρωπος που έχει γράψει τους “Δαίμονες”, τη “Μάλα”, τις “Καμπάνες του Εντελβάις”, έχει γράψει φιλοσοφία, έχει γράψει ποίηση και όλα αυτά που έχω κάνει και τα τραγούδια, αποκλείεται για οποιονδήποτε, εκτός αν μιλάμε για κάποιους που είναι σε κάποιο φρενοβλαβείο. Άρα η τρίτη σου εκτίμηση ήταν εντελώς λανθασμένη», ανέφερε.

Ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος διευκρίνισε στη συνέχεια πως χρησιμοποίησε τη λέξη «soundtrack», ωστόσο ο Νίκος Καρβέλας επέμεινε ζητώντας να αναπαραχθεί η προηγούμενη τοποθέτηση του παρουσιαστή.

«Μιλάς με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι αλάνθαστος σε ό,τι λέει. Αλλιώτικα δε μιλάει καθόλου. Αν βάλουμε playback αυτό που είπες, είπες ότι για άλλους ίσως είναι εκείνο και άλλοι λένε ότι είναι και η προσωποποίηση της παρακμής. Το είπες αυτό. Θες να βάλουμε playback;», είπε.

Η απάντησή του ήρθε λίγο αργότερα με μια χαρακτηριστική φράση: «Και το soundtrack λοιπόν, ούτε soundtrack είμαι, ούτε προσωποποίηση, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Μπορεί να είμαι οτιδήποτε άλλο εκτός από παρακμή. Είμαι ακμή».

Οι αποκαλύψεις για την προσωπική του ζωή

Η συζήτηση δεν περιορίστηκε στην καλλιτεχνική του πορεία. Ο Νίκος Καρβέλας μίλησε και για τις σχέσεις του, κάνοντας έναν απολογισμό για τον τρόπο με τον οποίο έχει αγαπήσει στο παρελθόν.

«Αγάπησα με ηλιθιότητα, αλλά μετά το έκανα εμετό… αυτό το πράγμα διότι αντιλαμβανόμουν πάντα ότι ήταν μια χυδαιότητα πιο πολύ απέναντι στη γυναίκα που αγαπούσα», ανέφερε.

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Όταν η κουβέντα πέρασε στην πίστη μέσα σε μια σχέση, ο ίδιος σημείωσε: «Πιστός με το μυαλό, πιστός με το θέλω του, με όλα τα συναισθήματα γενικότερα…»

Ο Νίκος Καρβέλας μίλησε ακόμη για τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται τα συναισθήματα και τη δική του ικανότητα να τα αναλύει.

«Είμαι ένας άνθρωπος πάρα πολύ απλοϊκός με τεράστια ικανότητα αντίληψης της κοσμικής και της συναισθηματικής πραγματικότητας», δήλωσε.

«Δεν έχω δει σε κανέναν άνθρωπο μέχρι τώρα την ικανότητα που έχω εγώ, διείσδυσης και ανάλυσης των συναισθημάτων. Δεν την έχω δει σε κανέναν, ούτε σε ψυχολόγο, ούτε σε ψυχίατρο», πρόσθεσε.

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