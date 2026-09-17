Αγέλη λύκων επιτέθηκε και κατασπάραξε σκύλο στη Φυλή - Bίντεο

Κραυγή αγωνίας από τους κατοίκους

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Αγέλη λύκων επιτέθηκε σε αδέσποτους σκύλους στη Φυλή, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους.
  • Βίντεο καταγράφει λύκους να κυκλοφορούν στην οδό Ρωμανού Μελωδού και να επιτίθενται σε σκυλιά.
  • Πάνω από 10 αδέσποτα σκυλιά έχουν κατασπαραχθεί από τους λύκους, σύμφωνα με καταγγελίες κατοίκων.
  • Μοναχικός λύκος εντοπίστηκε κοντά σε παιδική χαρά, θέτοντας σε κίνδυνο τα παιδιά και τους κατοίκους.
  • Η επανεμφάνιση λύκων απειλεί και το κόκκινο ελάφι της Πάρνηθας, με κάτοικους να ζητούν απομάκρυνση των ζώων.

Έντονη ανησυχία επικρατεί στους κατοίκους της Φυλής για τις συνεχείς εμφανίσεις λύκων μέσα στον οικιστικό ιστό. Όπως καταγγέλλουν, έχουν εξαφανίσει όλους τους αδέσποτους σκύλους από τις γειτονιές τους.  

Bίντεο ντοκουμέντο από κάμερα ασφαλείας που παρουσίασε στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star ο Γιάννης Σωτηρόπουλος, έχει καταγράψει καρέ-καρέ αγέλη λύκων να «κόβει βόλτες» στην οδό Ρωμανού Μελωδού στη Χασιά, στους πρόποδες της Πάρνηθας.  

Απίστευτο βίντεο: Αγέλη λύκων επιτέθηκε και κατασπάραξε σκύλο στη Φυλή

Οι κάτοικοι της Φυλής βγάζουν κραυγή αγωνίας, καθώς, όπως καταγγέλλουν, οι λύκοι έχουν κατασπαράξει πάνω από 10 αδέσποτα σκυλιά που φρόντιζαν στις γειτονιές τους. 

«Ένα βράδυ είδαμε 5 λύκους, 3 η ώρα τη νύχτα. Σε αυτά τα κουτιά μέσα ήταν σκυλιά, ήρθαν οι λύκοι και τα έφαγαν. Πίσω είχαν άλλα πέντε σκυλιά και τα έφαγαν και ένα σκυλί από κει και από κάτω άλλα τρία», κατήγγειλε κάτοικος της περιοχής 

Μοναχικός λύκος κόβει βόλτες έξω από την παιδική χαρά της Χασιάς 

Σε ένα άλλο βίντεο-ντοκουμέντο έχει καταγραφεί ένας μοναχικός λύκος να «κόβει βόλτες» έξω από την παιδική χαρά της Χασιάς. 

«Στο σημείο αυτό εμφανίστηκε και είναι καταγεγραμμένος. Υπάρχει πρόβλημα, κινδυνεύουν τα παιδιά μας, κινδυνεύουμε εμείς οι ίδιοι. Ο λύκος όταν είναι πεινασμένος είναι αδίστακτος», δήλωσε ο τραγουδιστής και πρώην αντιδήμαρχος Φυλής Σπύρος Μπρέμπος.  

Μοναχικός λύκος κόβει βόλτες έξω από την παιδική χαρά της Χασιάς 

SOS για τη σωτηρία του κόκκινου ελαφιού της Πάρνηθας 

Η επανεμφάνιση του λύκου στην Πάρνηθα απειλεί να εξαφανίσει και το σύμβολο του βουνού, το περίφημο κόκκινο ελάφι. 

Τρία από τα τελευταία κόκκινα ελάφια της Πάρνηθας κατέβηκαν στην περιοχή της Αγίας Κυριακής στη Χασιά, προκειμένου να αναζητήσουν τροφή και, πιο πολύ, να γλιτώσουν από τις επιδρομές των λύκων. 

«Η Πολιτεία θα πρέπει να φροντίσει να απομακρυνθούν με κάποιο τρόπο οι λύκοι από την Πάρνηθα. Είχε βγει και εισαγγελική παραγγελία να απομακρυνθούν, πέσαν όλοι πάνω να τους φάνε και τον εισαγγελέα μαζί και όλους. Δε λέμε να τους σκοτώσουν, αλλά να τους απομακρύνουν», τόνισε κάτοικος της περιοχής.  

Δείτε ολόκληρο το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star 

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